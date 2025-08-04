পরিসংখ্যানগুলি প্রকাশ করে যে নিকোলা জোকিক গত 5 মরসুমে কতটা প্রভাবশালী ছিল

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ডেনভার নুগেটসের নিকোলা জোকিক এনবিএর দেখা সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম।
তিনি এত দিন ধরে এতটাই প্রভাবশালী ছিলেন যে তিনি পুরো লিগের শীর্ষে পৌঁছেছেন তা অবাক হওয়ার কিছু নেই।
দ্য নুগেটসের মতে, জোকিক হলেন ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি শীর্ষে দুটি স্থান, রিবাউন্ডস, সহায়তা এবং পাঁচটি মৌসুমের ব্যবধানে লিগ-প্রশস্ত চুরি করেছেন।
তিনি পয়েন্টে দ্বিতীয় ছিলেন, প্রথম রিবাউন্ডসে, সহায়তায় দ্বিতীয় এবং সেই সময়ের মধ্যে প্রথম চুরির ক্ষেত্রে।
জোকিক গত মৌসুমে 29.6 পয়েন্ট, 12.7 রিবাউন্ডস, 10.2 সহায়তা এবং 1.8 স্টিল তৈরি করেছে।
তিনি এমভিপির প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ছিলেন, পরপর পঞ্চমবার যে তিনি এই পুরষ্কারের পক্ষে বিতর্ক করেছিলেন।
তিনি এ পর্যন্ত তিনবার এমভিপি জিতেছেন, এবং জল্পনা রয়েছে যে পরের মরসুমে বা সামনের বছরগুলিতে তিনি আবার এটি করতে পারেন।
জোকিক ধীর গতির বলে মনে হচ্ছে না।
প্রকৃতপক্ষে, তার অনেক সংখ্যা কেবল তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে উঠে চলেছে।
যদিও জোকিক বছরের পর বছর ধরে আদালতে দানব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে তার নুগেটস যেমন পারফর্ম করছে না তেমনি তারা ইদানীং পছন্দ করবে।
গত মরসুমে তাদের প্লে অফগুলিতে কিছুটা শব্দ করতে দেখেছিল, তবে নিয়মিত মরসুমটি মাঝে মাঝে কঠিন ছিল।
যাইহোক, সামনের অফিসটি কয়েকটি বড় পরিবর্তন করেছে এবং আশা রয়েছে যে 2025-26 সালে জোকিকের আরও শক্তিশালী সমর্থনকারী কাস্ট রয়েছে।
সুতরাং ভক্তরা তাকে আবার অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান রাখার কল্পনা করছেন, এবার আরও সক্ষম এবং চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড়দের দ্বারা বেষ্টিত।
পরের মরসুমে যাই ঘটুক না কেন, একটি বিষয় নিশ্চিত: জোকিক ভবিষ্যতের হল অফ ফেমারের মতো খেলতে থাকবে।
