পরের প্রজন্মের সফটবল তারকাদের কানাডা গেমসে উজ্জ্বল উজ্জ্বল

কানাডিয়ান সফটবলের পরবর্তী প্রজন্ম রবিবার সেন্ট জন এর কানাডা গেমসের প্রথম স্বাদ পেয়েছে এবং খেলোয়াড়রা আশা করছেন যে এটি আরও বড় কোনও কিছুর দিকে অন্য পদক্ষেপ হতে পারে।
ক্লো বেথুন, রাইলি রুপেল এবং সিসি ব্রাউন-দেশের ইউ 18 জাতীয় দলের তিন সদস্য-তাদের টিম কানাডা ইউনিফর্মের জন্য তাদের টিম বিসি-র সাদা, নীল এবং হলুদ রঙের জন্য তাদের কানাডা গেমস টুর্নামেন্ট-ওপেনিং জয়ের জন্য লেজিয়ান ফিল্ডে একটি ভূমিকা পালন করেছিল, যা একটি মার্সি-শর্টে টিম পেইয়ের বিরুদ্ধে ১৫-০ ব্যবধানে জয় অর্জন করেছিল।
ব্রাউন প্রথম ইনিংসে দুটি-আরবিআই ট্রিপলের জন্য বাম মাঠে একটি দীর্ঘ ফ্লাই বলটি স্ম্যাক করে টিম বিসি-র হয়ে স্কোরিংটি খুলল। বিসি, ম্যাপেল রিজের 17 বছর বয়সী এই খেলোয়াড় খেলায় চারটি আরবিআই দিয়ে শেষ করতে এক জোড়া ত্যাগের ফ্লাই বলগুলিতে আরও দুটি রান যুক্ত করেছিলেন।
রুপেল দ্বিতীয় বেসে খেলাটি শুরু করেছিলেন তবে চতুর্থ ইনিংসের নীচে পিচ করতে এসেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ম্যাপেল রিজের 17 বছর বয়সী এই খেলাটি বন্ধ করার জন্য তিনটি দুর্বল ভিত্তি প্ররোচিত করেছিলেন।
“আমি মনে করি আমাদের দলটি সত্যিই উত্তপ্ত এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে এসেছিল এবং আমরা সকলেই একসাথে খেলেছি এবং আমাদের প্রথম খেলার জন্য আমাদের যা করা দরকার তা করেছি,” রুপেল বলেছিলেন।
খ্রিস্টপূর্ব লিন্ডেল বিচের 18 বছর বয়সী বেথুন চারটি ইনিংসের জন্য তাঁর দলের ক্যাচার ছিলেন, তাদের প্রতিপক্ষকে বন্ধ করতে সহায়তা করেছিলেন।
তিনটি খেলোয়াড়ই একদিন কানাডিয়ান সিনিয়র ন্যাশনাল দলে যোগদানের জন্য তাদের কাজ করছেন এবং বলেছিলেন যে কানাডা গেমস সেই যাত্রায় একটি ভাল অভিজ্ঞতা।
“(সিনিয়র দল তৈরি করা) বড় লক্ষ্য,” বেথুন বলেছিলেন। “আমি মনে করি এটি আমাদের সমস্ত লক্ষ্য। আমরা সত্যিই আমাদের দেশের বৃহত্তম পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।”
ব্রাউন বলেছেন, “আপনার প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং আপনার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্যই বিশেষ।” “(কানাডা গেমস) একটি বেশ আলাদা অভিজ্ঞতা, টুর্নামেন্ট-ভিত্তিক, কারণ আমরা বিসি থেকে প্রত্যেকের সাথে এবং এখানে অন্যান্য প্রদেশের প্রত্যেকের সাথে দেখা করতে পারি এবং আমরা সবাই একসাথে।
“সুতরাং এটি সেভাবে আরও স্মরণীয়।”
তিনটি খেলোয়াড়ই জাতীয় দলের সাথে আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ করেছেন, এই গেমগুলি বেথুনের জন্য বিশেষ।
তিনি বলেন, “আমরা জাতীয় দলের সাথে যে সমস্ত জায়গাগুলি যা করেছি তা দেশের বাইরে ছিল। সুতরাং বাড়িতে কিছু করা সত্যিই দুর্দান্ত এবং একটি বিশেষ বিষয়,” তিনি বলেছিলেন।
টিম বিসি কোচ মিশেল ওয়েবস্টার এবং ক্যাটলিন ক্যামেরনও কানাডা গেমগুলিকে বিশেষ হিসাবে দেখেন, কারণ তারা তাদের অ্যাথলিটদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও পাথরও।
ক্যামেরন বলেছিলেন, “আমি মনে করি এটি তাদের এবং তাদের কেরিয়ারের জন্য একটি ভাল পদক্ষেপ, আরও ভাল প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে খেলতে, প্রাদেশিকগুলিতে প্রবেশ করা, অন্যান্য প্রদেশগুলি খেলতে পারা। এটি একটি পদক্ষেপ – যদিও তারা জাতীয় দলের সাথে আগে খেলেছে – এই জাতীয় টুর্নামেন্টে রয়েছে,” ক্যামেরন বলেছিলেন।
“এটি আশাবাদী এমন কিছু যা তাদের ভবিষ্যতে আরও বেশি, এবং এটি তাদের জন্য একটি ভাল অভিজ্ঞতা” “
ওয়েবস্টার গেমসের ফর্ম্যাটটিকে এমন কিছু হিসাবে দেখেন যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য ত্রয়ী প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।
“(দ্য) মাল্টি-স্পোর্ট গেমসের অভিজ্ঞতা একটি আলাদা জন্তু, আপনি জানেন, থাকার জায়গাগুলিতে ঘুমানো, বিভিন্ন খাবার খাওয়া, ভ্রমণের দিন, সমস্ত (সেগুলি) জিনিস,” তিনি বলেছিলেন। “অভিজাত-স্তরের অ্যাথলিটরা সেই সময়টিকে আলাদাভাবে পরিচালনা করতে চলেছে, সুতরাং সেই রাজ্যেও এটি তাদের জন্য একটি ভাল অভিজ্ঞতা।”
2025 কানাডা গেমস থেকে লাইভ অ্যাকশন স্ট্রিম সিবিসিএসপোর্টস.সিএ, সিবিসি রত্ন, এবং সিবিসি স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল। পরীক্ষা করুন সম্প্রচারের সময়সূচী সম্পূর্ণ বিশদ জন্য।
ভবিষ্যতে অলিম্পিক গেমসও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেহেতু সফটবল এলএ ২০২৮ -এর অলিম্পিক প্রোগ্রামে ফিরে এসেছে। তিনটি অ্যাথলিটই বলেছেন যে অলিম্পিকে খেলা এখন একটি ব্যক্তিগত লক্ষ্য, এবং ক্যামেরন বলেছিলেন যে তরুণ সফটবল খেলোয়াড়দের জন্য অলিম্পিকদের একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য হিসাবে ফিরে আসা খেলাধুলার পক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে ইতিবাচক।
ক্যামেরন বলেছিলেন, “এটি আমাদের খেলাধুলার শিখর। এটিই প্রতিটি তরুণ সফটবলার স্বপ্ন দেখে – এটি অলিম্পিকে থাকুক বা না – আপনি এখানে একদিন শেষ করতে চান That’s এটিই আপনি হতে চান,” ক্যামেরন বলেছিলেন। “সুতরাং সেই লক্ষ্যটি সেখানে থাকার এবং এটি এখন সম্ভাবনা হওয়ার জন্য সত্যই বিশাল।
“টিম কানাডা খেলোয়াড় যারা অতীতে অলিম্পিকে খেলেছেন (আসুন) আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে এসেছিলেন, সহায়তা করেছেন, (এবং) এটি সত্যই আমাদের গেমটি আরও উন্নত করে তোলে।”
ওয়েবস্টার বিশ্বাস করেন যে অলিম্পিকে ফিরে আসা ক্রীড়াটির গুরুত্বকে সংক্ষিপ্ত করা যায় না।
ওয়েবস্টার বলেছিলেন, “এর অর্থ সবকিছু। এটি বিশ্বের মঞ্চ। এটি যে কোনও অ্যাথলিটের জন্য একটি আশ্চর্যজনক সুযোগ। যে কোনও সময় তারা তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, অবশ্যই, বিশেষ, তবে একটি অলিম্পিক গেমস কেবল একটি আলাদা স্তর,” ওয়েবস্টার বলেছিলেন।
“আমাদের গেমটি যে পরিমাণ এক্সপোজার পাবে এবং যে পরিমাণ ছোট মেয়ে এবং ছোট ছেলেদের এখন সেই প্ল্যাটফর্মের স্বপ্ন দেখছে এবং সেই মঞ্চটি আশ্চর্যজনক।
“এই আকারের একটি পর্যায়ে তারা এটি দেখতে পারে And
খেলোয়াড়দের সবার বড় স্বপ্ন রয়েছে, তবে আপাতত তারা কানাডা গেমসের সাথে আসা অভিজ্ঞতাগুলি ভিজিয়ে রাখতে সন্তুষ্ট, যার মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় অ্যাথলিটদের কুচকাওয়াজে মার্চ করা এবং সেন্ট জনসের আতিথেয়তা উপভোগ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
“এখানে অনেক লোক এবং খেলাধুলার অনেক অনুরাগী রয়েছে এবং এটি সত্যিই দুর্দান্ত, কারণ এটি এত ছোট জায়গা এবং আমরা একরকম দখল করছি এবং তারা এ সম্পর্কে খুব সুন্দর,” বেথুন বলেছিলেন। “এটি কেবল একটি দুর্দান্ত জিনিস।”