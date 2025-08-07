পরের বছরের ম্যাকবুক প্রো রিফ্রেশ স্ক্রিনের কুরুচিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি ঠিক করতে পারে

2022 সালে অ্যাপল তার আইফোন 14 প্রো প্রকাশ করার পর থেকে, অ্যাপলের আজকের ম্যাকবুক প্রদর্শনগুলির নিখুঁত সবচেয়ে খারাপ উপাদানটির উত্তর ছিল। এবং এখনও, ভয়ঙ্কর “খাঁজ” রয়ে গেছে। ওয়েবক্যাম কাটআউটকে ঘিরে শীর্ষ স্ক্রিনের বেজেলের ঠিক নীচে ঝুলন্ত খাঁজটি মূল স্ক্রিনের উপরে যথাযথভাবে ঝুলন্ত স্ট্যালাকটাইটের মতো। নেক্সট ম্যাকবুক প্রো রিফ্রেশটি অবশেষে অ্যাপলটি খাঁজটি সরিয়ে ফেলার জন্য তার ছিনতাইটি ভেঙে ফেলতে পারে কারণ এটি শেষ অর্ধ দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ল্যাপটপ রিফ্রেশের জন্য গিয়ার আপ করে।
বাজার বিশ্লেষক সংস্থা ওমডিয়া, প্রথম রিপোর্ট করেছে ডিজিটাইমস এশিয়া (মাধ্যমে 9to5mac), বড় দাবি করেছে যে অ্যাপল অবশেষে 2026 সালে আমাদের একটি ওএলইডি ম্যাকবুক প্রো সরবরাহ করবে This এই ধরণের স্ক্রিনটি একটি সাধারণ এলসিডি প্যানেলের ব্যাকলিট এলইডিগুলির তুলনায় একটি জৈব আলো-নির্গমনকারী ডায়োড ব্যবহার করে। এটি গভীর রঙের জন্য এবং অফ-রিমার্কযুক্ত “কালি” কৃষ্ণাঙ্গগুলির জন্য অনুমতি দেয়। স্যামসুং ওএলইডিটিকে তার ল্যাপটপের দীর্ঘ লাইনে আনার জন্য অ্যাপল ট্যাপস সংস্থা হতে পারে। আমরা এখনও জানি না যে তারা আইপ্যাড প্রো এম 4 এ পাওয়া টেন্ডেম-ওল্ডটি পাবেন কিনা। স্যামসুং এর আগে 11 ইঞ্চি আইপ্যাড পেশাদারদের জন্য প্রদর্শনগুলি তৈরি করতে ট্যাপ করা হয়েছিল। খবরটি কোরিয়ান নিউজ সাইট দ্বারা উত্সাহিত করা হয়েছিল ডিলসাইট, যা উল্লেখ করেছে যে ল্যাপটপগুলি 2026 এর শেষের দিকে প্রকাশিত হতে পারে।
2024 থেকে 14- এবং 16 ইঞ্চি এর মতো বর্তমান ম্যাকবুক প্রো মডেলগুলি একটি মিনি-এলইডি ডিসপ্লে ব্যবহার করে যা অ্যাপলকে তরল রেটিনা এক্সডিআর বলে। দীর্ঘকালীন ম্যাক অনুরাগীদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা হ’ল খাঁজ থেকে একটি “পিল-আকৃতির কাটআউট” এ যাওয়ার উল্লেখ। আপনি যদি সাম্প্রতিক কোনও আইফোন ব্যবহার করে থাকেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে এটি সামনের মুখের ক্যামেরার চারপাশে গতিশীল দ্বীপের স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি তখন থেকে পিল-আকৃতির কাটআউট সম্পর্কে শুনছি 2024 এর শেষের দিকে, এবং আমি আমার হাঁটুতে প্রার্থনা করছি যে গুজবটি সত্য।
2022 সালে কিছু অ্যাপল অনুরাগী ডায়নামিক আইল্যান্ডকে মুক্তি দেওয়ার সময়, এটি আরও অ্যাপ্লিকেশন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ আইফোনে একটি সম্মানিত ফিক্সিং হয়ে উঠেছে। পটভূমিতে কোন অ্যাপটি চলছে তার উপর নির্ভর করে কাটআউটটি প্রসারিত হয়। এটি গুগল ম্যাপে দ্রুত দিকনির্দেশ আপডেট বা অ্যাপল সংগীতে বাজানো আপনার সুরগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে পারে। এই পিল-আকৃতির কাটআউটটি যদি প্রসারিত বা চুক্তি করতে পারে তবে ওমডিয়ার কাছ থেকে কোনও শব্দ নেই। অ্যাপল ম্যাকস সিকোইয়ায় ফোন মিররিং বৈশিষ্ট্য সহ ম্যাকবুকগুলিতে আরও আইফোন সংহতকরণের জন্য চাপ দিয়েছে। এটি “লাইভ ক্রিয়াকলাপ” অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ম্যাকোস 26 তাহো দিয়ে প্রসারিত হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে আপনার লক স্ক্রিনে আপনার ফোন বিজ্ঞপ্তিগুলি দেখায়।
অ্যাপলের সফ্টওয়্যার আপডেটগুলি কোম্পানিকে তার ম্যাক স্ক্রিনগুলি পরিবর্তন করার জন্য আরও প্রেরণা দিতে পারে। বছরগুলিতে ম্যাক মেকারের সবচেয়ে বিতর্কিত ভিজ্যুয়াল আপডেট হ’ল তরল গ্লাস পুনরায় নকশা, যা ম্যাক মেনু বারটিকে পূর্ববর্তী ওএস পুনরাবৃত্তির ধূসর অস্বচ্ছ বারের পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করে তোলে। খাঁজটি আগের কোনও সংস্করণের তুলনায় ম্যাকোস 26 এ আরও বেশি অবসন্ন দেখাবে।
অ্যাপল এর আগে পড়ার জন্য এর প্রো-লেভেল রিফ্রেশকে অবস্থান করেছিল। জুনে ফিরে, ব্লুমবার্গের মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন যে অ্যাপল তার পরবর্তী ম্যাকবুক পেশাদারদের ২০২26 এ ঠেলে দেবে। আপডেট হওয়া ল্যাপটপগুলি বছরের প্রথমার্ধে এম 5 চিপসের সাথে আসতে পারে, অ্যাপলের সাম্প্রতিক সিলিকন, এম 4 এর সিক্যুয়াল। যদিও আমরা আশা করতে পারি যে অ্যাপল এক বছরে দুটি ম্যাকবুক পেশাদার চালু করেছে, যেমন এটি ২০২৩ সালে ফিরে এসেছিল, গুরম্যান পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওএলইডি মডেলটি পুরো পথটি ২০২27 এ স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।
আমরা এখন বছরের পর বছর ধরে ওএলইডি মডেলটির কথা শুনছি। সুতরাং আমাদের যে কোনও চূড়ান্ত ওএইএলডি ম্যাকবুক রিলিজের তারিখ সম্পর্কে সংশয়ী থাকতে হবে, যতটা আমরা এটির জন্য জোনসিং করতে পারি। বছরের পর বছর, ম্যাকবুক প্রো এবং ম্যাকবুক এয়ার স্পোর্ট আপডেট করা চিপস এবং কয়েকটি অতিরিক্ত ক্ষমতা, যেমন অতিরিক্ত বাহ্যিক মনিটর সমর্থন। প্রতিটি রিফ্রেশ শেষের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক বোধ করে। এগুলি একই আয়তক্ষেত্র শেল, একই পাতলা ম্যাজিক কীবোর্ড এবং একই প্রদর্শন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। একটি আধুনিকীকরণের ম্যাকবুক খুব শীঘ্রই আসতে পারে না।