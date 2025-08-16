You are Here
‘পরের বার মস্কোতে’ – পুটিন টু ট্রাম্প – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
News

‘পরের বার মস্কোতে’ – পুটিন টু ট্রাম্প – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

শীর্ষ সম্মেলনের পরে সংবাদ সম্মেলনে এই ধারণাটি তার মার্কিন সমমনের কাছে এই ধারণাটি তৈরি করতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ইংরেজিতে স্যুইচ করেছিলেন

শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে তাদের শীর্ষ সম্মেলনে পরবর্তী দফায় শান্তি আলোচনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানাতে বিরল পদক্ষেপে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইংরেজিতে চলে এসেছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি বৈঠকটি ঘটতে দেখছেন যদিও এটি সম্ভবত রাজনৈতিক ধাক্কা দেবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখে ট্রাম্প সভাটিকে ডেকেছিলেন “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” এবং বলেছেন, “আমরা সেখানে পাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে,” কোনও চুক্তি এখনও পৌঁছেছে বলে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে আলোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করেছে এবং পুতিনের সাথে তাঁর দৃ relationship ় সম্পর্ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন তা পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।

“আজকের চুক্তিগুলি আমাদের ব্যবহারিক সম্পর্ক পুনরায় চালু করতে সহায়তা করবে,” ট্রাম্প ড।

সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তিতে ট্রাম্প পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই আবার তাঁর সাথে কথা বলবেন বলে আশা করেছিলেন।

“পরের বার মস্কোতে,” পুতিন ইংরেজিতে ড।

“এটি একটি আকর্ষণীয়,” ট্রাম্প জবাব দিলেন। “আমি এটির জন্য কিছুটা উত্তাপ পাব But তবে আমি সম্ভবত এটি ঘটতে দেখছি” “

পুতিন ট্রাম্পকে যা বলেছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন “বন্ধুত্বপূর্ণ” টোন এবং “ফলাফল-ভিত্তিক” পদ্ধতির, এটি বলতে পারে “ইউক্রেনের একটি রেজোলিউশনের পথে আমাদের শুরু করুন।” তিনি আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “গঠনমূলক” এবং তাঁর মতামতটি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে ট্রাম্প যদি সংঘাতের ঘটনাটি শুরু হয় তবে রাষ্ট্রপতি থাকতেন তবে ইউক্রেনে কোনও যুদ্ধ হত না।

কোনও চুক্তির কোনও বিবরণ সরবরাহ করা হয়নি, এবং পুতিন বা ট্রাম্প কেউই সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নেননি।

আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন:

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts