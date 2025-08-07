পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার্স স্পোলার হিসাবে চরিত্র হিসাবে পুলিশকে রিপোর্ট করা হয়েছে | সাবান

পরের সপ্তাহের ইস্টেন্ডারগুলি দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ এবং অবশ্যই কয়েকটি শক মোচড় দিয়ে পূর্ণ।
সোমবার, আগস্ট 11
আভানি নন্দ্রা-হার্টের (আলিয়া জেমস) গর্ভাবস্থা একটি টোল নিচ্ছে, সকালের অসুস্থতা লাথি মেরে এবং উত্তেজনা বাড়ছে। ইভ আনউইন (হিদার পিস) সুকি প্যানসারকে (বালভিন্দর সোপাল) বোঝানোর চেষ্টা করছে এটি রবি এবং প্রিয়াতে পরিষ্কার আসার সময় এসেছে, তবে আভানি অ্যামি মিচেলের (কমিল লিপকা-কোনজাকা) হট টব পার্টিতে উপস্থিত হলে বিষয়গুলি জটিল হয়ে যায়।
বিশ্রী এবং জায়গার বাইরে অনুভব করা, সে পানীয় পান করার প্রলোভন পেয়েছে, তবে সুকি এবং ইভটি ঠিক সময়ে প্রদর্শিত হবে। একটি উত্তপ্ত যুক্তি ভেঙে যায়, এবং আভানি ঝড় তুলল। ইভ তাকে অনুসরণ করে এবং আন্তরিক চ্যাট করার পরে অবনির সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে সম্মত হয়।
স্লেটার হাউসে স্টেসি লিলির ফিরে আসার জন্য গুঞ্জন করছে, যতক্ষণ না জিন এবং ফ্রেডি তার সিক্রেটক্যামের ছবি এবং ভিডিওগুলি অনলাইনে ফাঁস হয়ে গেছে যে ধ্বংসাত্মক সংবাদটি ভেঙে দেয়।
স্টেসি তত্ক্ষণাত জোয়েলকে সন্দেহ করে এবং তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঝড় তুলেছিল, কিন্তু রস হস্তক্ষেপ করে। পরে, জোয়েল তার নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য রসকে তার ল্যাপটপের হাতে তুলে দেয়। স্টেসি, এখনও অবিস্মরণীয়, তাকে পুলিশকে জানায়।
অন্য কোথাও, হ্যারি আবিষ্কার করেছেন রবি এবং ওকি ডজি লেনদেনের জন্য কোজোর ফ্ল্যাটটি ব্যবহার করছেন এবং পর্দার আড়ালে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে রবি ইতিমধ্যে করের ঝামেলা থেকে চাপের মধ্যে দিয়ে, তিনি এই জুটির পদক্ষেপের বিষয়গুলি দাবি করেন।
এদিকে, প্যাট্রিক হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তবে স্পষ্টভাবে কাঁপছেন। মধু, ইতিমধ্যে, মিঃ লিস্টারের কাজের উপর তার দর্শনীয় স্থানগুলি সেট করে।
মঙ্গলবার, আগস্ট 12
সুকি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে যখন অবানি এবং ইভ একসাথে চলে যায়, তারা কোনও ক্লিনিক ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করছেন না তা জানেন না। অন্য কোথাও, স্টেসি সুকিকে রবি এবং প্রিয়ার সাথে সৎ হতে উত্সাহিত করে, অবশেষে তাকে বাড়িতে গিয়ে অবানির গর্ভাবস্থার সত্যতা জানাতে উত্সাহিত করে।
জর্জ কোজোর নতুন সাথী ওকি শিখার সাথে সাথে উত্তেজনা মাউন্ট করে তাকে একটি চটকদার ঘড়ি উপহার দিয়েছে। হস্তক্ষেপ এড়াতে চাইলে, তিনি তদন্তের জন্য এলেনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।
তিনি যখন একটি ভয়ঙ্কর গ্যাং দ্বারা বেষ্টিত খিলানগুলিতে কোজোকে খুঁজে পান তখন বিষয়গুলি একটি বিপজ্জনক মোড় নেয়। এনকাউন্টারটি আরও বেড়ে যায় এবং এলেন মাটিতে ফেলে দেওয়া শেষ হয়।
সিন্ডি এবং এলেন একটি অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারও করেছেন: মনে হয় জর্জ নতুন কাউকে দেখছেন, এবং কেউ নিকোলা হয়ে উঠেছে। এদিকে, জোয়েল স্টেসির পুলিশ রিপোর্টে উদ্বিগ্ন রয়ে গেছে এবং প্যাট্রিকের আক্রমণ-পরবর্তী উদ্বেগ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণে হাওয়ে অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে।
বুধবার, আগস্ট 13
অবানির সমাপ্তি থেকে ফলস্বরূপ পোনার পরিবারকে দখল করে। সুকি রবি এবং প্রিয়া উভয়ের ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছেন, অন্যদিকে অবানির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পেরে জোয়েল রেগে আছেন এবং তার সাথে পরামর্শ করা হয়নি বলে আরও বেশি মন খারাপ করেছেন।
কোজো এবং এলেন নিজেকে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করে, তবে ওকি ঠিক সময়ে সময়ে এই দলটিকে ভয় দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল। কৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাসী, কোজো পরে ওকে তার ফ্ল্যাটকে একটি চাবি দেয়, তবে এটি কি বুদ্ধিমান পদক্ষেপ?
ব্রিজ স্ট্রিটে ফিরে, স্টেসি জোয়েলের তদন্ত সম্পর্কে পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়েছিল। এবং অন্য কোথাও, জিনা এবং হ্যারি দীর্ঘ-ওভারডু তারিখের সাথে বিশৃঙ্খলা থেকে বিরতি নেয়।
বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট
জোয়েল, এখনও রিলিং করে, বিষয়গুলি নিজের হাতে নিয়ে যায় এবং অবনির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নং 5 এ পর্যন্ত ঝড় তোলে। প্রিয়া যখন রাবলকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করে, জোয়েল তাকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে। পরে, তিনি আভানির সাথে ধরা পড়েন এবং ভিকি না আসা পর্যন্ত তার ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে যান এবং তাকে একটি নৃশংস বাস্তবতা পরীক্ষা করেন। কিন্তু জোয়েলের প্রতিক্রিয়া তাকে হতবাক করে দেয়।
এদিকে, মধু এবং জ্যাক উভয়ই কাজের আপডেটগুলি গ্রহণ করে তবে তারা কি সুসংবাদ হবে?
