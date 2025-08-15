পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত করোনেশন স্ট্রিট স্পোলার ভিডিওগুলি বিপদে জীবন দেখায় | সাবান

থানায় সন্দেহ বাড়ার সাথে সাথে ভিক্টোরিয়া উদ্যানগুলিতে আবেগগুলি উদ্দীপনা এবং 13 নম্বরে এক ভয়াবহ পতন, করোনেশন স্ট্রিট পরের সপ্তাহে নাটকের একটি নতুন প্ল্যাটার পরিবেশন করবে বলে মনে হচ্ছে।
থানায় ডিএস লিসা সোয়েনের (ভিকি মায়ার্স) যখন তিনি কিট গ্রিনে (জ্যাকব রবার্টস) একটি ব্যক্তিগত ফোন কল নিয়ে যান।
অন্য কোথাও, ডি-ডি বেইলি (চ্যানিক স্টার্লিং-ব্রাউন) অলি (রাফেল আকুউউডাইক) এর জন্য তার বর্ধমান অনুভূতিগুলি দেয় এবং 13 নম্বরে, ডেবি ওয়েবস্টার (সু দেভানি) একটি ভীতিজনক ধসে পড়েছে।
চাটি পরের সপ্তাহে কোবেলগুলিতে গরম রয়েছে
সোমবার, আগস্ট 18
ডিএস লিসা সোয়েন এবং কিট গ্রিনের মধ্যে বরফটি শীঘ্রই কোনও সময় গলানোর জন্য সেট লাগে না।
লিসা কিট একটি স্টিকি নোট প্যাড এবং দুটি ট্রেড বার্বসের উপর কিছু লিখে ফেলেছে, কিট তাকে শত্রুতা ফেলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করার আগে – তাদের একটি অফিস ভাগ করতে হবে, সর্বোপরি।
সন্দেহজনক, লিসা অফিস ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত দুর্দান্ত খেলেন, তিনি স্টিকি প্যাডে ইনডেন্টেশনটি সনাক্ত করতে একটি পেন্সিল ব্যবহার করেন, ‘কস্টেলো’ এবং একটি সংখ্যা প্রকাশ করে।
লিসা কিট এবং তাদের বসের কথা এলে কিছু গুজব ছড়িয়েছে?
বুধবার, আগস্ট 20
ডি-ডি বেইলি তার মাথাটি শান্ত করে এবং তার ক্লায়েন্ট, অলি ভিক্টোরিয়া বাগানে তার কাছে যাওয়ার সময় তার হৃদয়কে পুরোপুরি আলিঙ্গন করে।
যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ করেন, উল্লেখ করে যে কোনও ক্লায়েন্টের সাথে ‘ভ্রাতৃত্ববোধ’ সম্পূর্ণ অনৈতিক হবে, ডি-ডি-এর সংরক্ষণগুলি গলে যেতে শুরু করে এবং অলি কাছাকাছি আসার সাথে সাথে।
দুজনে আবেগ এবং লক ঠোঁটে যাওয়ার সাথে সাথে অলি ডি-ডি জিজ্ঞাসা করে যে সে থামতে চায় কিনা। তিনি তার প্রশ্নের উত্তর আরও একটি মিষ্টি চুম্বন দিয়ে।
এটি কি ডি-ডি-এর জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু?
শুক্রবার, আগস্ট 22
কেভিন (মাইকেল লে ভেল) ছুটির দিনে দূরে থাকাকালীন ডেবি ওয়েবস্টার জায়গাটিকে পরিষ্কার করার লক্ষ্যে নিজেকে ১৩ নম্বরে প্রবেশ করতে দেয়, তিনি পুরোপুরি অজানা আবী (স্যালি কারম্যান-ডুটিটিন) এবং কার্ল (জোনাথন হাওয়ার্ড) একসাথে একটি বাষ্পীয় দিন কাটানোর পরিকল্পনা করছেন।
কার্ল যখন কিছু পানীয় নিয়ে বাসায় আসার জন্য আবির উপরে অপেক্ষা করছে, ডেবি লড়াই করতে শুরু করে এবং মেঝেতে ভেঙে পড়ে। কার্ল তার বোনকে খারাপ উপায়ে খুঁজে পেতে নীচে আসে।
আবী যখন বাড়ি ফিরে আসেন, তখন তিনি কার্লকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সময় তাড়াতাড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স বেজে ওঠেন, তার সম্পর্ককে জড়িয়ে রাখতে মরিয়া।
