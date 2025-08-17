পরের সেপ্টেম্বরে, বাগদাদ এবং আইন আল -এসাদে আন্তর্জাতিক জোটের মিশনের সমাপ্তি

ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেছেন, বাগদাদ ও আইন আল -এসাদের বেসে আইএসআইএল -এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের মিশন আগামী বছরের (১ সেপ্টেম্বর) সেপ্টেম্বরে শেষ হবে।
হোসেইন আল্লাভি বলেছিলেন: “ইরাকি সরকার তার সরকারী পরিকল্পনার সাথে মেনে চলে, যার মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা, আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন মিশন শেষ করা এবং জোটের সদস্য দেশগুলির সাথে দ্বিপক্ষীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সম্পর্ক স্থানান্তর করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, ইরাক এবং আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি চুক্তির বাস্তবায়ন গুরুত্ব সহকারে অগ্রগতি করছে।
তিনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেছিলেন: ইরাক আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য দেশগুলির সাথে 1 এবং 2 বছরের সময়সূচীর কাঠামোর মধ্যে জোটের মিশন শেষ করার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পরে পরিস্থিতি এসেছে।
আল্লাভি জোর দিয়েছিলেন যে জোটের মিশন শেষে ইরাক এবং আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য দেশগুলির মধ্যে চুক্তিটি সেপ্টেম্বরে বাগদাদ এবং আইন আল -এসাড বেসে তার সদর দফতরে আন্তর্জাতিক জোটের উপস্থিতি শেষ করবে এবং এটি নতুন সুরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করবে।
ইরাকিআই প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আরও ব্যাখ্যা করেছেন: “সুরক্ষা অঞ্চল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে টেকসই সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পদ্ধতিগত নীতিগুলির একটি সেটের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক জোটের মিশন পরীক্ষা করে এমন উচ্চ সামরিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।”
আল্লাভি আরও যোগ করেছেন যে জোটের সদস্য দেশগুলির সাথে দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের চুক্তি এবং ধারাবাহিকতা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনার পরে এই সম্পর্কগুলি প্রাকৃতিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে।
ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জোর দিয়েছিলেন: এটি আন্তর্জাতিক জোটের মিশন শেষে একটি চুক্তির সাথে ইরাকি সরকারের আনুগত্য এবং ইরাক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক জোটের অন্যান্য সদস্য দেশগুলিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটায়।
হোসেইন আল্লাভি আরও বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাগদাদের সম্পর্কের রূপান্তর কৌশলগত চুক্তির দিকনির্দেশে দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ককে স্থিতিশীল করবে, যা কৌশলগত কাঠামোর পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের দ্বারা আচ্ছাদিত।
শেষে, অ্যালাভি উল্লেখ করেছেন: ইরাকে আন্তর্জাতিক জোটের মিশনের সমাপ্তির দ্বিতীয় পর্বটি সেপ্টেম্বরে শেষ হবে।