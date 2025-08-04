You are Here
পর্তুগালে আগুন, ধূলিকণা এবং তাপ বাড়িয়ে তোলে বায়ু গুণমান বন আগুন

উত্তর আফ্রিকা থেকে স্থানান্তরিত তাপ, আগুন এবং কণার সংমিশ্রিত প্রভাবের কারণে এয়ার কোয়ালিটি বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সিসকো ফেরেরেরা, শূন্য পরিবেশগত সংস্থার সভাপতি, আগামী দিনগুলিতে সম্ভাব্য দুর্বল বায়ু মানের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্র এবং এর সমন্বয়কারী লুসা এজেন্সির সাথে কথা বলছে টেকসই (সেন্স) ক্যাপারিকার নিউ এফসিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেখা গেছে যে বাতাসে কণার বৃদ্ধি রয়েছে, পাশাপাশি ঘনত্বও রয়েছে ওজোনযেমনটি রবিবার মহাদেশের কিছু জায়গায় এবং আগুনের কারণে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক যৌগগুলি ঘটেছে।

গ্রামীণ আগুন “স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক যৌগগুলির মিশ্রণ” জারি করে আপনি কণা শ্বাস নিন (পিএম 10) ক সূক্ষ্ম কণা (পিএম 2,5), হুইপ অক্সাইডগুলির একটি হাইড্রোকার্বন সুগন্ধযুক্ত, অন্যদের মধ্যে।

ট্রপোস্ফিয়ারে, ওজোন হ’ল একটি গৌণ দূষণকারী যা ফোটোকেমিক্যাল বিক্রিয়াগুলির ফলে যখন পূর্বসূরী প্রাথমিক দূষণকারী যেমন নাইট্রোজেন অক্সাইড (এনওএক্স) এবং শিল্প বা পরিবহন প্রক্রিয়াগুলি থেকে অস্থির জৈব যৌগগুলি (সিওভি) এবং সৌর বিকিরণ থাকে। উচ্চ ওজোন ঘনত্বের কারণে দূষণের এপিসোডগুলি মূলত গ্রীষ্মে, শক্তিশালী সৌর বিকিরণ, উচ্চ তাপমাত্রা, দুর্বল বাতাস এবং বায়ুমণ্ডলীয় স্থায়িত্বের দিনগুলিতে ঘটে, পর্তুগিজ পরিবেশ সংস্থা ব্যাখ্যা করে (এপিএ), আপনার মধ্যে সাইট

সোমবার, ওজোন ঘনত্বের প্রান্তিকের একটি ওভারটেকিং ছিল যা থেকে ডোরো নরতে স্টেশনের জনসংখ্যার জন্য তথ্য প্রয়োজন, সাইট কোয়ালার, এপিএ থেকে

“গ্রামীণ আগুনের দ্বারা নির্গত পাতলা কণাগুলি হ’ল জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের সাথে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণকারী, কারণ তারা ফুসফুসে গভীরভাবে ভ্রমণ করতে পারে এবং এমনকি রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করতে পারে They এগুলি সাধারণ জনগণের মধ্যে অকাল মৃত্যুর সাথে জড়িত এবং শ্বাস প্রশ্বাস এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের কারণ এবং বাড়িয়ে তুলতে পারে,” ফ্রান্সিসকো ফেরিরিরা ব্যাখ্যা করেছেন।

কোয়ালারের তথ্য উদ্ধৃত করে ফ্রান্সিসকো ফেরেরিরা বলেছেন, রবিবার ও সোমবার পাওস ডি ফেরেরিরায় “অত্যন্ত উচ্চ ও উদ্বেগজনক ঘনত্ব” সম্ভবত সাম্প্রতিক আগুনের সাথে সম্পর্কিত।

বিজ্ঞানীর সতর্কতাগুলি এই সোমবার এবং পরের কয়েক দিনের পূর্বাভাস অনুসরণ করে, সাসপেনশন ডাস্টের প্রাকৃতিক ঘটনা, যা উচ্চ তাপমাত্রার সাথে মিলিত হয়।

পিএম 10 এবং পিএম 2.5 ঘনত্বের প্রস্তাবিত সর্বাধিক ঘনত্বের আগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ছোট বায়ু -সাসপেন্ডেড কণা এবং ইনহেল করার সময় স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণ হতে পারে। ফ্রান্সিসকো ফেরেরিরা আরও উল্লেখ করেছিলেন যে আমরা যে গরম দিনগুলি আমরা পৃষ্ঠের ওজোন গঠনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি তার মতো গরম দিনগুলি, “স্বয়ংচালিত ট্র্যাফিক, শিল্প, প্রাকৃতিক উত্স যেমন বন এবং গ্রামীণ আগুনের দ্বারা নির্গত অন্যান্য দূষণকারীদের থেকে উত্পন্ন একটি গৌণ দূষণকারী।”



রবিবার, তিনি স্মরণ করেছিলেন, বার্গেসের জনসংখ্যার (সান্টো তিরসো), পাওস ডি ফেরেরিরা এবং জনগণের কাছে তথ্য প্রান্তিকে ছাড়িয়ে গেছে মেম মার্টিনস (সিন্ট্রা)।

“বিভিন্ন পূর্বাভাস মডেল” এর সাথে ইঙ্গিত করে যে সোমবার থেকে সম্ভবত ওজোন মানগুলি পৃষ্ঠের মানগুলি খুব বেশি হবে, বিজ্ঞানী জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, বিশেষত সবচেয়ে দুর্বল (শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্ট এবং কার্ডিওভাসকুলার সমস্যাযুক্ত ব্যক্তি), জারি করা সতর্কতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য।

