You are Here
পর্তুগাল ইউরোবাসকেটের প্রতি নতুন পরীক্ষায় আইসল্যান্ডকে ছাড়িয়ে গেছে বাস্কেটবল
News

পর্তুগাল ইউরোবাসকেটের প্রতি নতুন পরীক্ষায় আইসল্যান্ডকে ছাড়িয়ে গেছে বাস্কেটবল

লাতভিয়ার মাসের শেষের দিকে শুরু হওয়া ইউরোবাসকেট ২০২৫ সালে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে একটি বিজয় অর্জনের সাথে পর্তুগিজ দলের চতুর্থ প্রস্তুতি সভা শেষ হয়েছিল। ব্রাগায়, পর্তুগাল শুক্রবার (৮৩-79৯) আইসল্যান্ডকে আঘাত করেছিল, একজন প্রতিপক্ষ যিনি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও থাকবেন, ক্রমবর্ধমান শো সহ।

এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ খেলা ছিল, প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষগুলি আইসল্যান্ডারদের পাশে (20-22 এবং 22-23) মধ্যে পড়েছিল, মূলত দীর্ঘ রিলিজগুলিতে বৃহত্তর হিটের কারণে।

পর্তুগাল, যিনি নহিমিয় ছিলেন সন্দেহের জন্য, আঘাতের জন্য, বোস্টন সেল্টিক্স পোস্টটি ট্যুইজারগুলির সাথে ব্যবহার করেছিলেন (পাঁচটি প্রাথমিকের বাইরে ছিলেন এবং মোট 14 মিনিট যোগ করেছিলেন), তবে দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষকে তদারকি করতে পেরেছিলেন, ব্যবধানের পরে মাঠের প্রবেশের পরে ম্যাচের গতিপথ পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

শেষ সময়ের শুরুতে, মারিও গোমেস দ্বারা পরিচালিত নির্বাচনটি ইতিমধ্যে 66 66-61১ দ্বারা জিতেছে এবং লক্ষণগুলি ইতিবাচক ছিল, তবে আইসল্যান্ড প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং আবার (70-72) পরিণত হয়েছিল, আবার বাইরের শুটিংয়ে কার্যকারিতা ব্যয় করে।

ইতিমধ্যে নেহেমিয়াকে গ্রামাঞ্চলে ফিরে আসার সাথে সাথে পর্তুগাল – যিনি ট্র্যাভান্তে উইলিয়ামসে সেরা স্কোরার (২১ পয়েন্ট) ছিলেন – আবার খেলাটি স্থিতিশীল করেছিলেন, টেবিলগুলির লড়াইয়ে আরও এক ধরণের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চারটি পয়েন্টের জন্য সেরাের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

“প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গেমের শুরুতে আমাদের অসুবিধা হয়েছিল। এটি এমন একটি দল যেখানে আমাদের ফিটনেসে অসুবিধা রয়েছে, কারণ প্রচুর পরিমাণে লঞ্চার রয়েছে। আমরা আত্মরক্ষামূলকভাবে উন্নতি করতে পেরেছি এবং আক্রমণে অনেক উন্নতি করেছি। আমি দলের অংশগ্রহণে খুব সন্তুষ্ট,” মারিও গোমেস সংক্ষিপ্ত করে তুলেছি।

শনিবার, আবার ব্রাগায়, এই নির্বাচনটি সুইডেন (18 ঘন্টা) সহ বাহিনী পরিমাপের জন্য ফিরে আসে, যা ইউরোপীয়েও প্রতিযোগিতা করবে, রিগায় প্রস্থানের আগে 21 তম স্থানে স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি চক্রটি বন্ধ করে দেবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts