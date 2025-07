পর্তুগাল গাজায় চার্চ আক্রমণ করে এবং জরুরী যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানিয়েছে মধ্য প্রাচ্য

পর্তুগিজ সরকার বৃহস্পতিবার গাজার একটি ক্যাথলিক চার্চে ইস্রায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি ছিটমহলে জরুরি যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সহায়তার পুনর্বহাল করার বিষয়টি বিবেচনা করে।

নোটটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্সে পাওলো রেঞ্জেলের নেতৃত্বে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

“(সরকার) আবারও ফিলিস্তিনি জনগণ এবং ক্যাথলিক চার্চের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেছে” প্রকাশনা যে সামাজিক নেটওয়ার্ক।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার গাজার একটি ক্যাথলিক চার্চের উপর আক্রমণকে “গভীরভাবে আফসোস” বলেছিলেন, মৃত্যুকে “ট্র্যাজেডি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে একমাত্র ক্যাথলিক প্যারিশ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের গাজার পবিত্র পরিবারের চার্চকে “ক্ষতি” করার জন্য “ক্ষতি” করত।

“An initial investigation (…) suggests that fragments of a projectile fired during an operation in the area have reached the church by mistake. The cause of the incident is being investigated,” the Israeli forces stressed in a statement, stressing that their attacks aim “exclusively to military targets and to mitigate all possible efforts to mitigate damage to civilians and religious structures.”







গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় স্পেনীয় সংস্থা ইএফইকে জানিয়েছেন, এই হামলার চারটি মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, যদিও জেরুজালেমের লাতিন পিতৃতন্ত্র (পবিত্র ভূমিতে সর্বোচ্চ ক্যাথলিক প্রতিনিধিত্ব) সংখ্যাটি হ্রাস করেছে।

আহতদের মধ্যে হলেন প্যারিশ পুরোহিত, আর্জেন্টিনার গ্যাব্রিয়েল রোমানেলি, যার জন্য পোপ ফ্রান্সিস প্রতিদিন তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে ইস্রায়েলি আগ্রাসনের শুরু থেকেই ২১ এপ্রিল এই সাধারণ পাথর চার্চে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন শত শত বাস্তুচ্যুত লোকদের পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য ডাকছিলেন।

ভ্যাটিকান থেকে, লিও দ্বাদশ “গাজার হলি ফ্যামিলি অফ ক্যাথলিক চার্চের উপর সামরিক হামলার কারণে মানুষের প্রাণহানি এবং আহতদের গভীর দুঃখের সাথে” গভীর দুঃখের সাথে পেয়েছিলেন এবং বাবা গ্যাব্রিয়েল রোমানেলি এবং পুরো প্যারোচিয়াল সম্প্রদায়কে “আধ্যাত্মিক প্রক্সিমিটি” আশ্বাস দিয়েছিলেন, পাপাল স্বাক্ষরযুক্ত একটি টেলিগ্রাম অনুসারে।

গাজায় চলমান যুদ্ধটি দক্ষিণ ইস্রায়েলে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে হামাসের নেতৃত্বে হামলায় শুরু হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ১২০০ জন মারা গিয়েছিল এবং দুই শতাধিক জিম্মি হয়েছিল। ইস্রায়েলের প্রতিশোধের ফলে ইতিমধ্যে ৫৮,০০০ এরও বেশি নিহত হয়েছে, প্রায় সমস্ত গাজা অবকাঠামো ধ্বংস এবং কয়েক হাজার মানুষের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতকরণ।