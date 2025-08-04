পর্তুগাল সহ ইউরোপে স্পোটাইফাই দাম বাড়িয়ে তোলে স্পটিফাই

You are Here
বড় ডুবে এবং কিছু গোপনীয়তার সাথে স্পটিফাই পর্তুগাল সহ বিভিন্ন বাজারে তার অর্থ প্রদানের পরিকল্পনায় নতুন দাম প্রয়োগ করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, এই পরিবর্তনটি জড়িত, উদাহরণস্বরূপ, প্রিমিয়াম জুটি পরিকল্পনায় প্রতি মাসে এক ইউরো বেশি বৃদ্ধি – পূর্ববর্তী € 10.49 থেকে 11.99 € – পর্তুগালের নতুন গ্রাহকদের জন্য জুলাইয়ে দৃশ্যমান হতে শুরু করে। তবে এই পদক্ষেপটি কেবলমাত্র সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা হয়েছিল, সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলিকে চিহ্নিত না করেই।


ইন্টারনেট সংরক্ষণাগার ব্যবহার করে আমরা 2 জুলাই স্পটিফাই দ্বারা উপস্থাপিত মূল্য পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করতে পারি
ডা


একটি দর্শন সাইট প্ল্যাটফর্ম থেকে পর্তুগিজ স্ট্রিমিং অন্যান্য বৃদ্ধি ইতিমধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এমনকি একটি নতুন পরিকল্পনা। পূর্ববর্তী প্রিমিয়াম পরিবার, ছয় জন ব্যবহারকারী সহ, 13.99/মাস থেকে 16.99 €/মাসে চলে যায়, এটি 3 € বৃদ্ধি, 20%এরও বেশি সমতুল্য। এবং এখন একটি নতুন প্রিমিয়াম পরিবার 4 (চারটি অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত) রয়েছে, যার সাথে মাসিক ব্যয় 15.49 € সহ €

পরিষেবা স্ট্রিমিং এটি ঘোষণা করেছে যে ব্যবহারকারীদের “পরের মাসে” অবহিত করা হবে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যান্ডস, যাদের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা এই রাউন্ড থেকে পালিয়ে গেছে বলে মনে হয়।

বক্তৃতায় বৈপরীত্য

যদিও এটি সাম্প্রতিক স্কলারশিপ পারফরম্যান্সের প্রতিক্রিয়ার মতো বলে মনে হচ্ছে, সত্যটি হ’ল এই দামের সমন্বয়টি উন্নত দেখা যায়নি। এপ্রিলে, দ্য আর্থিক সময় গ্রীষ্মের সময় ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকাতে সাবস্ক্রিপশনগুলির মান বাড়ানোর স্পটিফাইয়ের উদ্দেশ্য।

এই সাবধানতার সাথে পরিকল্পিত কৌশলটি এমন সময়ে আসে যখন সংস্থাটি তার অপারেশনাল মার্জিনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। জুলাইয়ের শেষের দিকে, অর্থ প্রদানের গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির রিপোর্ট সত্ত্বেও, স্পটিফাই লাভের ক্ষেত্রে বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলাফল? এই পদক্ষেপগুলি একদিনে 11.5% হ্রাস পেয়েছে, যা প্রায় 16 বিলিয়ন ডলার মূলধন হ্রাসে অনুবাদ করেছে।

ফলাফল উপস্থাপনের সময়, সিইও ড্যানিয়েল ই কে আরও প্রায়ই দামে আরোহণের জন্য আপাত অনীহাগুলির মুখোমুখি হন। উত্তরটি পরিষ্কার ছিল: “আমরা তাত্ক্ষণিক লাভের সন্ধানের চেয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘ -মেয়াদে রাখতে পছন্দ করি।”

অনুশীলনটি অবশ্য অন্যরকম গল্প বলে বলে মনে হচ্ছে। মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াকেও কভার করে এমন উত্থান এখন কার্যকর হয়েছে যে মার্জিনগুলির শক্তিবৃদ্ধি – এমনকি ব্যবহারকারীদের পোর্টফোলিও ব্যয় করেও – ক্রমবর্ধমান সংস্থার নীতি।

