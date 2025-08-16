পর্তুগাল সুইডেনকে আঘাত করে এবং ইউরোবাসকেটের আগে ভাল মনোনয়ন ছেড়ে যায় বাস্কেটবল

পর্তুগাল শনিবার ব্রাগা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের সমাপ্তি করেছে সুইডেনের বিপক্ষে -68-61১-এর বিপক্ষে loose িলে .ালা জয় নিয়ে, যা ইউরোপীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (আগস্ট ২ 27 থেকে ১৪ ই সেপ্টেম্বর) কাছে আসার জন্য পর্তুগিজদের ভাল মনোনয়ন রেখেছিল।
ইউরোবাসকেটের প্রস্তুতির পথে, অন্য একটি খেলায় টুর্নামেন্টে উপস্থিত থাকা অন্য একটি নির্বাচনের সাথে অন্য একটি খেলায় আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের চেয়ে “ওরালস” আরও ভাল প্রবেশ করেছিল, প্রথম কক্ষটি এগিয়ে (19-17) শেষ করে।
নেহেমিয়া কুইটা, যিনি 15 মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন (বোস্টন সেল্টিক্সের মনোনীত করে), প্রথম সময়ের মাঝামাঝি সময়ে প্রবেশ করে ব্যাঙ্কে খেলাটি শুরু করেছিলেন। গেমের উপর এর প্রভাব আবার খুব পেটেন্ট হয়ে যায়, পোস্টটি মাঠে ছিল এমন মিনিটগুলি জিতেছিল (সভায় একটি +17 ভারসাম্য)।
সুইডেনের পাশে, মিয়ামি হিটের খেলোয়াড় পেলে লারসন ছিলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এনসেম্বলের সবচেয়ে বড় হাইলাইট। ২৪ বছর বয়সী -ওল্ড দেখিয়েছেন যে তিনি কেন বিশ্বের সেরা লিগের উপর বাজি ধরছেন এবং একটি সুইডিশ দলে প্রধান রেফারেন্সের সেরা রেফারেন্স সহ সেরা ইউরোপীয় লিগগুলিতে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যার ফলে পর্তুগিজ শ্রেণিতে অনেক সমস্যা হয়েছে। বিরতিতে ১ points পয়েন্ট নিয়ে চরমটি মূলত সুইডেনের খুব শক্তিশালী প্রথম অংশের জন্য দায়বদ্ধ ছিল, যিনি পর্তুগালের সবচেয়ে খারাপ মুহুর্তের সুযোগ নিয়ে সভার সবচেয়ে বড় সুবিধা (২৯-৩6) দিয়ে রিসর্টগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।
বাকিদের পরে, জাতীয় দল রাফায়েল লিসবোয়া, ডায়োগো ব্রিটো, ট্র্যাভেন্টে উইলিয়ামস (১৮ পয়েন্ট সহ ম্যাচের সেরা স্কোরার), মিগুয়েল কুইরোজ এবং নেহেমিয়া কুইটায় প্রবেশ করেছিল – পাঁচটিই দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে, প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও যুবসমাজের সঠিক অনুপাত সহ। মাঠের আধিপত্য এটি দেখিয়েছে, চার মিনিটেরও কম সময়ে আংশিক 12-3 দিয়ে “লিংকস” এ সুবিধাটি ফিরিয়ে দিয়েছে। সেরা পর্তুগিজ মুহূর্তটি একটি সম্মিলিত পদক্ষেপের সাথে বরখাস্ত করা হয়েছিল যা নেহেমিয়া কুইটার সাথে মিগুয়েল কুইরোজের একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণে শেষ হয়েছিল, যিনি সিঙ্ক দিয়ে শেষ করেছেন অ্যালি-ওপ।
তৃতীয় কোয়ার্টারে শেষ হয়েছে ম্যারিও গোমেসের পুরুষরা সবচেয়ে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। এমনকি বেশ কয়েকটি বিকল্পের সাথেও বিস্তৃত ঘূর্ণনের সাথেও, নির্বাচনটি ভাল সম্মিলিত বাস্কেটবল দেখিয়েছিল, বল থেকে প্রচুর চলাচল এবং দশ মিনিটের মধ্যে ধ্রুবক পাস করে, যা প্রথম অংশের মতো তৃতীয় পিরিয়ডের মতো পর্তুগালের পক্ষে আংশিক 29-17 দিয়ে শেষ হয়েছিল (58-53)।
শেষ দশ মিনিট প্রতিপক্ষ দলের চেয়ে শীতল ও শক্তিশালী পর্তুগিজ নির্বাচন দেখাতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত তোয়ালেটি মেঝেতে ফেলে দেয়, 40 মিনিটের বেশিরভাগ সময় ভারসাম্যপূর্ণ খেলায় 17 পয়েন্ট (78-61) এর চূড়ান্ত মার্জিনকে ন্যায়সঙ্গত করে।
প্রস্তুতির “দুর্দান্ত” ভারসাম্য
ম্যাচ শেষে, জাতীয় কোচ ব্রাগা ফোরামে খেলা টুর্নামেন্টের গেমসে পর্তুগিজ দল দেখানো ফর্মটি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না” ফলাফলগুলি আন্ডারলাইন করে ম্যারিও গোমেস স্বীকার করেছেন যে ভারসাম্যটি “দুর্দান্ত”।
“টুর্নামেন্টটি আমাদের দলের ফর্মের অবস্থা সম্পর্কে দুর্দান্ত মনোনয়ন দিয়েছে। বিশেষত আজকের খেলাটি দেখিয়েছে যে দলটি ভাল খেলাধুলার কাছাকাছি।
কোচ নেহেমিয়ের স্কোয়াডের অন্য কোনও খেলোয়াড়ের মতো গেমকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা স্বীকৃতি দিয়েছেন: “দলগুলিকে তাদের শক্তির সুযোগ নিতে হবে। স্লোভেনিয়া ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ছিল কারণ তাদের লুকা ডোনিক ছিল। ডেনভার নুগেটস এনবিএ চ্যাম্পিয়ন ছিলেন কারণ তাদের নিকোলা জোকিক রয়েছে। আমাদের নেহেমিয়া রয়েছে, এটি ব্যবহার করা যাক এটি ব্যবহার করা যাক।”
জাতীয় দলের সবচেয়ে শক্তিশালী মুহুর্তের জন্য দায়ী দ্বিতীয় অংশটি শুরু হওয়া পাঁচটি সম্পর্কে জানতে চাইলে, কোচ তার পছন্দের পছন্দগুলি সম্পর্কে খেলাটি খোলেননি এবং লুসো এনসেম্বলের “শক্তি” “দ্য কালেক্টিভ” হাইলাইট করেছেন।
“আমাদের দলে সবার মতো পারমাণবিক খেলোয়াড় রয়েছে, তবে ভাগ্যক্রমে আমরা একক খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করি না,” তিনি বলেছিলেন।
ম্যারিও গোমেস স্বীকার করেছেন যে, “খুব সম্ভবত” বলে স্বীকার করেছেন যে নেহেমিয়া কুইটা এবং মিগুয়েল কুইরোজ প্রস্তুতির সভাগুলির চেয়ে ইউরোপীয়দের সময় আরও বেশি সময় একসাথে খেলেন – কিছু অংশে কারণ তারা আহত থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে। দুটি অভ্যন্তরীণ মাঠটি খুব বেশি ভাগ করে নেয়নি, বোস্টন সেল্টিক্স পোস্টটি কান্ডিদো সের সাথে পেরেলে আরও বেশি উপস্থিত হয়েছিল, যখন ক্যাপ্টেন লুসো ড্যানিয়েল রিলভোর সাথে মাঠে বেশি ছিলেন।
“আমি খুব কঠোর পরিকল্পনা নিয়ে গেমসে যেতে পছন্দ করি না। আমি প্রায়শই বলি যে গেমস তরমুজের মতো: আমাদের সেগুলি খুলতে হবে। গেমটি আমাকে যা বলছে তার চেয়ে বেশি গেমটি গাইড করতে চাই যে তারা দলের প্রয়োজন,” কোচকে স্বীকার করেছেন।
জনসাধারণের সাথে কথা বলতে গিয়ে মিগুয়েল কুইরোজ, যিনি দলের “সুস্পষ্ট” টুর্নামেন্টের উপর জোর দিয়েছিলেন, দেখানো স্তরে সন্তুষ্ট ছিলেন, তবে ইউরোবাসকেটের কাছে “যথেষ্ট নয়” বলেছেন। নেহেমিয়া কুইটার সাথে মাঠের জড়িত থাকার বিষয়ে পর্তুগিজ অধিনায়ক উদ্বিগ্ন ছিলেন না।
“এটি খুব সহজ। আজ আপনি আমাদের সংমিশ্রণের কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন, যা খুব আকর্ষণীয় হতে পারে। এটির সাথে খেলতে শেখার জন্য আমার খুব বেশি সময় দরকার নেই, উভয়ই আমি দীর্ঘদিন ধরে বাস্কেটবলকে চিনি। তাঁর অন্য একটি বিশ্বে একটি অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমার কাছে অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা রয়েছে I
মাতোসিনহোসে চ্যাম্পিয়নরা মূল মঞ্চে স্থান অর্জন করে
অ্যাকশনের বেশিরভাগ সময়, কোয়েটা (12 পয়েন্ট, সাতটি হিট এবং একটি রিলিজ নিরস্ত্র) অন্য তিনটি তলবকারী উপাদানগুলির সাথে মাঠটি ভাগ করে নিয়েছিল যা ইউ -20 নির্বাচনের সাথে যোগ দেয় যা 2019 সালে বি-শিরোনাম বি-বিভাগে জিতেছিল।
রাফায়েল লিসবোয়া, ফ্রান্সিসকো আমরান্টে, ভ্লাদ ভয়তসো এবং নেহেমিয়া কুইট, কান্ডিডো সের প্রথম অংশে ছিলেন, মাঠে ভাগ করা মিনিটে গুণমান এবং অনেক সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন। একই ম্যাচটি বন্ধ করতে এসেছিল, পাঁচটিতে কান্ডিডো সিয়াকে ডিওগো ব্রিটো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, তিনি উটাহ স্টেট অ্যাজিজিতে তিন বছর পরে তিন বছর পরে নেহেমিয়ের সাথে খেলতে যেতেন।
জনসাধারণের সাথে কথা বলতে গিয়ে ম্যারিও গোমেস বলেছিলেন যে তিনি একটি কাকতালীয় ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন। তবে এই মুহূর্তটি নেহেমিয়া কুইটা এবং অন্যান্য সহকর্মীদের জন্য নজরে আসেনি।
“আমরা গেমের শেষে এ সম্পর্কে কথা বলেছি। এটি একটি সহজ সম্পর্ক ছিল। আমরা বহু বছর ধরে একসাথে খেলেছি এবং আমি মনে করি এটি আমাদের অন্যতম শক্তি: আমাদের মাঠে প্রচুর বিকল্প রয়েছে এবং এই ধরণের বৈচিত্র্য এবং বহুমুখিতা থাকা ভাল We আমাদের একটি সম্পূর্ণ দল রয়েছে, অনেক খেলোয়াড় রয়েছে,” অনেক খেলোয়াড় রয়েছে, “বোস্টন সেল্টিক্স পোস্টটি জনসাধারণকে বলেছে।
মে মাসে সম্পাদিত বাম হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পরে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে, এটি কেমন তা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, যদিও স্বীকার করা যে সীমাবদ্ধতার সাথে প্রতিযোগিতামূলক গতি অর্জন করা সহজ নয়।
“আমি বিধিনিষেধ ছাড়াই খেলতে পছন্দ করি, তবে সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমি মনে করি তারা ভাল প্রদর্শনী ছিল,” তিনি বলেছিলেন। যদিও এটি ইউরোপীয় ভাষায় উদ্বেগ ছাড়াই খেলতে পারে কিনা তা জানা এখনও “তাড়াতাড়ি”, তবে 26 বছর বয়সী আশাবাদী।
“আশা করি আপনি বেশ কয়েক মিনিট খেলতে পারেন, উচ্চ স্তরে অবদান রাখতে পারেন এবং অনেকগুলি গেম জিততে পারেন,” তিনি বলেছিলেন।