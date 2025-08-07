You are Here
পর্তুগিজ ফুটবল আবেগ দ্বারা চিহ্নিত একটি জানাজায় জর্জি কোস্টাকে বিদায় জানিয়েছিল এফসি পোর্তো
মঙ্গলবার ৫৩ বছর বয়সে মারা যাওয়া এফসি পোর্তোর প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জি কোস্টাকে সর্বশেষ শ্রদ্ধা জানাতে পোর্তোর ক্রিস্টো রে চার্চে এই বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছিল।

সকাল সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠিত জানাজা অনুষ্ঠানে শত শত ভক্ত, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পর্তুগিজ ক্রীড়া থেকে স্বস্তির বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

জাগ্রত হওয়ার আগের দিন যেমনটি ঘটেছিল, ড্রাগন স্টেডিয়ামে, হৈচৈ আবারও পরিবেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এফসি পোর্তোর প্রধান স্কোয়াড শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিল এবং ব্যালট বাক্স ছেড়ে যাওয়ার সময়, প্রতীকবাদ এবং শ্রদ্ধার সাথে বোঝাই একটি অঙ্গভঙ্গিতে নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।

ফুটবলের সাথে যুক্ত অনেক মুখের মধ্যে, প্রাক্তন মিডফিল্ডার কার্লোস চ্যানহো তার কেরিয়ারে জর্জি কোস্টার প্রভাবের সাথে আবেগের সাথে স্মরণ করেছিলেন: “জর্জি আমার গল্পের অংশ। তিনি একজন দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন, একজন আশ্চর্য ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আমার পক্ষে এফসি পোর্টোতে এসেছিলেন, তিনি সর্বদা আমাকে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে বলেছিলেন, যা আমার এবং আমার পরিবারের অংশ ছিল।


গত মঙ্গলবার জর্জে কোস্টা 53 বছর বয়সে মারা যান
এস্তেলা সিলভা/লুসা


এছাড়াও দৃশ্যমানভাবে সরানো হয়েছিল বেশ কয়েকজন পুরানো সতীর্থ, যেমন কস্টিনহা এবং মার্কো ফেরেরিরা, যারা নিঃশব্দে ব্যালট বক্সের প্রস্থানটি নিয়ে এসেছিলেন। প্রাক্তন পোর্টিস্টা কোচ সার্জিও কনসিওও এবং প্রাক্তন নেতা লুয়েস গোনালভেস উপস্থিত ছিলেন, তিনি চার্চের সামনের অঞ্চল ছেড়ে যেতে দেখা গিয়েছিলেন।

একটি এফসি পোর্তো পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত জর্জি কোস্টার ব্যালট বক্সের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওল্ড সেন্ট্রাল এবং দুটি ক্ল্যাম্পস: একটি ক্লাবের রঙ এবং একটি খেলায় প্রতিনিধিদের ভূমিকার উল্লেখ, যা পারফর্ম করেছিল এবং অন্যটি, পর্তুগিজ পতাকা এবং পোর্টিস্টা প্রতীক সহ প্রতীকী।

বেনফিকার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এসএডি জেনারেল অ্যাসেমব্লির চেয়ারম্যান নুনো ম্যাগালহিস এবং প্রাক্তন খেলোয়াড় শিউ, রুই কোস্টার ভ্রমণের অসম্ভবতার কারণে, নিসে দলের সাথে ধরে রেখেছিলেন।

নুনো ম্যাগালহিস বলেছেন, “আমি পরিবার এবং এফসি পোর্টোর প্রেসিডেন্টের কাছে আমাদের অনুভূতি এবং বেনফিকার রাষ্ট্রপতির অসম্ভবতা তাঁর ইচ্ছা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চার্চ ছেড়ে যাওয়ার পরে, এফসি পোর্তো জেনারেল অ্যাসেমব্লির চেয়ারম্যান আন্তোনিও টাভারেস ক্ষতির মাত্রা আরও জোরদার করেছেন: “এটি এফসি পোর্তোর একটি অংশ যা আমাদের আজ ছেড়ে চলে যায়। জর্জি কোস্টার ক্ষতিও ক্লাবটির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি। তাঁর উদাহরণ দলকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। চ্যাম্পিয়নরা সর্বদা প্রতিক্রিয়া জানায়।”

পোর্টিস্টা নেতা আরও জোর দিয়েছিলেন যে প্রাক্তন অধিনায়ক “এফসি পোর্তো ডিএনএ তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন” এবং তার মহত্ত্বের প্রতিচ্ছবি হিসাবে এতগুলি সমর্থক এবং ফুটবলের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি তুলে ধরেছিলেন।

আবেগ এবং গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা চিহ্নিত একটি শেষ বিদায়ীতে উপস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা গাওয়া দৃ strong ় করতালি এবং গানের সাথে শেষকৃত্যটি শেষ হয়েছিল। জর্জি কোস্টাকে মাঠে নেতৃত্বের প্রতীক হিসাবে এবং তাঁর বাইরে একজন মানুষ হিসাবে স্মরণ করা হয়েছিল, পর্তুগিজ ফুটবলের মহাবিশ্ব জুড়ে বিদায় অনুভূত হয়েছিল।

শুক্রবার এবং সোমবারের মধ্যে গেমসে পর্তুগিজ পেশাদার ফুটবল লীগ (এলপিএফপি) এই বৃহস্পতিবার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক জর্জি কোস্টার সম্মানে এক মিনিটের নীরবতার আদেশ দিয়েছে।

“স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাত্রার প্রাক্তন খেলোয়াড়, কোচ এবং নেতা জর্জি কোস্টাকে সম্মান জানাতে” আই এবং দ্বিতীয় লিগের প্রথম গেমগুলিতে নীরবতার মুহূর্তটি পূর্ণ হবে, “তার লিগ নোটটি বলেছে সাইট

