(লাল বৃষ্টি/পর্যবেক্ষণ/আবহাওয়া) আবহাওয়া অস্থির হতে থাকে। অবজারভেটরিটি রাত ১০ টা ৩৫ মিনিটে একটি লাল বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করে, যা একদিনে দ্বিতীয়বারের মতো, ইঙ্গিত দেয় যে হংকংয়ের বিস্তৃত পরিসর 50 মিমি এরও বেশি পরিমাণে ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে বা প্রত্যাশিত ভারী বৃষ্টিপাত করেছে এবং বৃষ্টিও অব্যাহত থাকতে পারে। অবিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে মারাত্মক রাস্তা বন্যা এবং যানজটের ফলে যানজট হতে পারে। 5 আগস্ট (05:00) সর্বশেষ সংবাদ তাই পো জেলার টেমেন এবং ডং পিং চাউতে বৃষ্টি বিশেষত ভারী, এবং তীব্র বন্যা হতে পারে। (04:55) সক্রিয় দক্ষিণ -পশ্চিম বর্ষা সম্পর্কিত শক্তিশালী বজ্রপাতের অঞ্চল এবং উচ্চ উচ্চতার ব্যাঘাত হংকংকে প্রভাবিত করছে। একটি লাল বৃষ্টি পাঠানো কি প্রয়োজন?
পর্যবেক্ষকটি সকাল 3 টায় একটি হলুদ বৃষ্টিপাতের সতর্কতা সংকেত জারি করে তাই তাই পো পো টেমেন এবং ডং পিং চাউ অত্যন্ত বৃষ্টিপাত বা মারাত্মকভাবে প্লাবিত।
