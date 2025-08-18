পর্যবেক্ষক: 2026 শিক্ষার বাজেটের বরাদ্দ একটি সোনার প্রজন্ম তৈরি করে, এটি একটি উদ্বেগজনক প্রজন্ম হতে পারে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ান্টো ২০২26 সালে আরপি ৩৩৫ ট্রিলিয়নের ২০২26 সালে বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাবার বা এমবিজির জন্য বাজেট বরাদ্দ করবেন, ইন্দোনেশিয়ান পার্লামেন্ট, সেনায়ান, জাকার্তা, শুক্রবার (৮/১৫/২০২৫) এর আগে ২০২26 এপিবিএন বিল এবং ফিনান্সিয়াল নোটের এজেন্ডায় প্রকাশিত হয়েছে।
এমবিজি এমন একটি উদ্যোগ যা শিশু বা অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অভাবী গোষ্ঠীগুলিকে স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।
মোট, এমবিজি সহ শিক্ষার বাজেট ২০২26 সালে মোট রাজ্য বাজেটের (এপিবিএন) ২০ শতাংশ অংশ নিয়েছিল, স্পষ্টতই ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের বৃহত্তম আরপি 757.8 ট্রিলিয়নের আশেপাশে।
শিক্ষাগত পর্যবেক্ষক ডারম্যানিংটিয়াস বলেছেন, মোট আরপি সম্পর্কে। এমবিজি -র জন্য 757.8 ট্রিলিয়ন, 44.2 শতাংশ বা আরপি 335 ট্রিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়েছিল, যেখানে নীতিটি জাতীয় শিক্ষার মানের উন্নতি বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা করা হয়েছিল।
“প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রনালয় (পিডিএম মন্ত্রক) দ্বারা পরিচালিত সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার আদর্শগুলি উপলব্ধি করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে যে আমরা যদি ২০২26 সালে শিক্ষার বাজেটের ভঙ্গির দিকে নজর রাখি। এমবিজি প্রোগ্রামটি এখনও সমস্যাযুক্ত, বিশেষত এর বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত যা খাদ্য বিষের ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং গুণমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না,” ডারম্যান্টিয়াস, সোমবার (১৮২৫) বলেছেন।
প্রকৃতপক্ষে, অব্যাহত ডারম্যানিংটিয়াস, স্কুল অপারেশনাল বাজেট আসলে ন্যূনতম। বিওএস (স্কুল অপারেশনাল সহায়তা) তহবিল কেবলমাত্র আরপি .3৪.৩ ট্রিলিয়ন, পিএইউডি বিওপি (শিক্ষামূলক অপারেশনাল সহায়তা) আরপি ৫.১ ট্রিলিয়ন এবং বিওপিটিএন (রাজ্য উচ্চশিক্ষা অপারেশনাল সহায়তা) আরপি 9.4 ট্রিলিয়ন।
তিনি ফি ছাড়াই মৌলিক শিক্ষার বিষয়ে ২০২৫ সালের সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে সম্ভাব্যভাবে বাধা দেওয়ার জন্য এটি বিবেচনা করেছিলেন।
“এ জাতীয় বাজেটের বরাদ্দের সাথে মনে হয় যে ২০২৫ সালের সাংবিধানিক আদালতের বেসিক শিক্ষার বিষয়ে চার্জ না করেই সিদ্ধান্তের আদেশের আদেশটি সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিদ্যালয়ই বাস্তবায়ন করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে। এমনকি সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও বাজেট বিবেচনা করা খুব সীমাবদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন।
অপারেশনাল সহায়তার অভাব ছাড়াও, শিক্ষকদের প্রাপ্যতাও একটি সমস্যা। বর্তমানে পিএনএস শিক্ষকদের সংখ্যা কেবল জাতীয় প্রয়োজনের 50 শতাংশ পূরণ করে, অন্যদিকে পি 3 কে শিক্ষকদের নিয়োগের সাথে আচ্ছাদিত রয়েছে।
বেসামরিক কর্মচারী শিক্ষকদের ঘাটতি পি 3 কে শিক্ষক (কাজের চুক্তি সহ সরকারী কর্মচারী) নিয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছিল, যাদের স্থায়ী নয়, জরুরি সমাধান হিসাবে বিবেচিত হত।
ডারমা যোগ করেছেন, পি 3 কে শিক্ষকরা কেবল মানের সাথে নয়, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হন, কারণ স্মার্ট পণ্ডিতরা যখন তাদের স্ট্যাটাস এবং ভবিষ্যত অস্পষ্ট ছিল তখন তাদের কল্যাণও অস্পষ্ট ছিল যখন তাদের কল্যাণও অস্পষ্ট ছিল।
“এই উভয় প্রয়োজনীয়তা আসন্ন ২০২26 শিক্ষার বাজেট বরাদ্দে প্রতিফলিত হয় না। নতুন বেসামরিক কর্মচারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য একা ছেড়ে দেওয়া যাক, শিক্ষক পেশাদার ভাতার জন্য বরাদ্দটি 754,747 শিক্ষক উপভোগ করেছেন, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ায় 1.5 মিলিয়নেরও বেশি নন -পিএনএস শিক্ষক রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ডারম্যানিংটিয়াসও পণ্ডিত হিসাবে বিবেচিত বৃত্তির বরাদ্দকে তুলে ধরেছিলেন। সরকার ১.২ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর জন্য বিডিকমিসি/কিপ লেকচারের জন্য আরপি ১.2.২ ট্রিলিয়ন প্রস্তুত করেছে, আর এলপিডিপি মাত্র ৪,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য আরপি ২৫ ট্রিলিয়ন পেয়েছিল।
“সরকার যদি নাগরিকদের শিক্ষার অংশগ্রহণের হারকে উচ্চ শিক্ষায় বাড়িয়ে তুলবে, তবে বিডিকমিসি/কেআইপি বৃত্তি বরাদ্দ আরও এস 2 এবং এস 3 পাথের জন্য এলপিডিপি বৃত্তির চেয়ে বেশি হওয়া উচিত,” তিনি যোগ করেন।
ডারম্যানিংটিয়াস দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন, যদি এমবিজি বাজেটের অংশটি বজায় রাখা হয়, তবে “2045 এর সোনার প্রজন্ম” উপলব্ধি করা কল্পনা করা কঠিন ছিল।