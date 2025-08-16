You are Here
পর্যালোচনা: ‘আপনি অনেক মিস করেছেন। এফ ****** পাগল ‘
নব্বইয়ের দশকের নস্টালজিয়া এটি অবশ্যই নয়। বা যদি এটি হয়, তবে নস্টালজিয়াকে সবেমাত্র একটি দীর্ঘ অতিরিক্ত স্নার্কি 2020 এর ফেসলিফ্ট, কম পপ কোলাজেন এবং আরও বেশি রক ভেনম দেওয়া হয়েছে।

“আমি মনে করি না আমরা এখানে আগে খেলেছি, আমাদের আছে?” ওসিস ফ্রন্টম্যান লিয়াম গ্যালাগারকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন।

“আমি কেবল জানি যে এটি আমি আয়ারল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছল। এটি ভাল নয় That এটি পরিবর্তন করতে হয়েছিল,” তিনি মাইক থেকে দূরে চলে গেলেন নিঃশব্দে মুখ করলেন।

এবং আপনি অনেক মিস করেছেন এবং সব। এফ ****** পাগল।

তিনি দুর্দান্ত কণ্ঠে রয়েছেন, তর্কাতীতভাবে আগের চেয়ে ভাল এবং তিনি মায়োতে তার বন্ধু এবং পরিবারের কাছে রোলকে উত্সর্গ করেন। আরও খুব অবাক করা পারিবারিক স্নেহ এই শোয়ের শেষের দিকে অনুসরণ করবে। থাকুন।

লিয়াম আজ রাতে বেশিরভাগ চ্যাট করছে।

নোয়েল গিটারকে হত্যা করার দিকে মনোনিবেশ করছে, বিশেষত ভিনটেজ গিবসন এবং দ্য জার্নলি গ্রেচেনের উপর। তিনি কেবল একটি দুর্দান্ত মেলোডিক গিটারিস্ট, ব্যানারটি cover াকতে আশেপাশে লিয়ামের সাথে আরও ভাল।

ক্রোক পার্কে শনিবারের গিগের মঞ্চে ওসিস। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন
ক্রোক পার্কে শনিবারের গিগের মঞ্চে ওসিস। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন

একটি মন্ত্রমুগ্ধ অনুষ্ঠানের পরে ক্রোকার থেকে দূরে চলে যাওয়া, লোকেরা “তাই স্যালি অপেক্ষা করতে পারে …” গান করছে, রাগের পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এর মহাকাব্য কোরাস।

আমরা 20-কিছু থেকে একটি জোরালো ‘হ্যাঁ’ জবাব শুনেছি যে এই রাতটি তার টিকিটের জন্য যে € 600 ডলার মূল্য দিয়েছিল?

এটা কি মূল্য ছিল? তারা বিতর্ক। সর্বোপরি, সেই অর্থ দিয়ে তিনি এখন বাড়িতে যেতে পারেন একটি নতুন নতুন পালঙ্কে বসতে। তবে আপনি স্বর্গে একটি পালঙ্ক পেতে পারেন না।

মাতাল যুক্তি আমার জন্য কাজ করে।

এটি একটি মহাকাব্য রাত ছিল, এটি চাঁদাবাজি ব্যয়ের উপরে উঠেছিল, সম্ভবত আপনি যখন টিকিট, হোটেল, বণিক এবং বাকী অংশগুলি সট আপ করেন তখন হাজারে। তবে কেন এত ভাল ছিল?

প্রথমত, এই ব্যান্ড এবং এই গানগুলি ব্যান্ডের 1998 এর বিভাজনের আগে যেমন করেছে ঠিক ততটাই রক। দ্বিতীয়ত, দু’জন লড়াইয়ের ভাইয়ের পুনর্মিলনের গ্রিপিং আপিলকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই, 25+ বছরের নীরবতার সমাধান (কিছুটা ডিগ্রি পর্যন্ত)।

আমরা আমাদের প্রতিভা নিয়ে দুই রাত্রে 160,000 লোককে মনমুগ্ধ করতে পারি না, তবে আমাদের বেশিরভাগের কমপক্ষে একটি ভাইবোন রয়েছে যা আমরা থ্রোটল করতে চাই। তারা অদ্ভুতভাবে সম্পর্কিত। এবং আমরা তাদের গর্বিত আইরিশ পিতামাতার সাথেও সম্পর্ক রাখতে পারি, খুশী যে নোয়েল এবং লিয়াম সংস্কার করা হয়েছে (ইশ) এবং স্পষ্টভাবে তাদের পুরানো ছামগুলির সাথে মজা করে।

শনিবার ওসিস লাইভ '25 কনসার্ট চলাকালীন নোয়েল গ্যালাগার ক্রোক পার্কে মঞ্চে পারফর্ম করছেন। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন
শনিবার ওসিস লাইভ ’25 কনসার্ট চলাকালীন নোয়েল গ্যালাগার ক্রোক পার্কে মঞ্চে পারফর্ম করছেন। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন

এবং তারা কী সুন্দর সম্মিলিত শব্দ করে। নোয়েল এবং লিয়ামের সাথে মূল গিটারিস্ট পল “বোনহেড” আর্থারস এবং জেম আর্চার, প্লাস বেসিস্ট অ্যান্ডি বেল যোগদান করেছেন। তারা ব্রাস বিভাগ এবং নোয়েল গ্যালাগারের উঁচু উড়ন্ত পাখির জেস গ্রিনফিল্ড সহ একটি ব্রাস বিভাগ এবং সমর্থনকারী গায়কদের সাথে ড্রামার জোয়ে ওয়ারনকারের সাথেও যোগ দিয়েছেন।

ক্রোকারের বেশিরভাগ লোকের মতো, আমি নোয়েল এবং লিয়ামের ওসিস-হাইয়াটাস একক প্রকল্পগুলি দেখতে পেয়েছি, যার মধ্যে উভয়ই অবিশ্বাস্য সংগীতশিল্পী বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সেই ব্যান্ডগুলি যেমন ছিল তেমন উজ্জ্বল, তবে ওসিস শোয়ের মতো কিছুই নেই। কেন?

ওসিস তাদের লাইভ '25 পুনর্মিলনের জন্য ফিরে আসার সাথে সাথে ডাবলিনের ক্রোক পার্কে ইউনিসনে 80,000 ভক্তের ভিড় গান করছে। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন
ওসিস তাদের লাইভ ’25 পুনর্মিলনের জন্য ফিরে আসার সাথে সাথে ডাবলিনের ক্রোক পার্কে ইউনিসনে 80,000 ভক্তের ভিড় গান করছে। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন

সম্ভবত এটি গানের নিখরচায় দৈত্য ওজন, হ্যালো, পরিচিতি, মর্নিং গ্লোরি এবং কেউ কেউ বলতে পারে, সুপারসোনিক থেকে রোল উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ে, লাইভ ফোরএভার অ্যান্ড রক ‘এন’ রোল স্টার দিয়ে।

তারপরে এখানে মাস্টারপ্লান, চ্যাম্পেইন সুপারনোভা, ওয়ান্ডারওয়াল এবং ক্রোধের দিকে ফিরে তাকাবেন না, আইকনিক মাস্টারপিসগুলি যার জন্য ‘গান’ খুব ছোট একটি শব্দ।

সম্ভবত এটি সত্য যে তারা এত দিন ধরে আমাদের রাডার থেকে দূরে ছিল, তবে মনে হয় যে আমরা গত 25 বছর ধরে একবারে ভিসারাল এবং ওসিসের মতো কাব্যিক কিছুই দেখিনি।

ক্রোক পার্কে ওসিস লাইভ '25 এর জন্য শহরটি প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে বালতি টুপিগুলি ডাবলিনের প্রতিটি রেলিং এবং কোণে সজ্জিত ছিল। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন
ক্রোক পার্কে ওসিস লাইভ ’25 এর জন্য শহরটি প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে বালতি টুপিগুলি ডাবলিনের প্রতিটি রেলিং এবং কোণে সজ্জিত ছিল। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন

লিয়াম উপসংহারে বললেন, “আপনি অবিশ্বাস্য হয়ে গেছেন,” তবে আমি এখন বিছানায় যেতে হবে, আমি যে ছোট্ট রাজকন্যার মতো। ”

তিনিই প্রথম মঞ্চে প্রস্থান করেছিলেন, এবং তিনি নোলের মাথা চালান এবং তাকে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পিঠটি উষ্ণভাবে চাপিয়ে দেন। ট্যুরটি সম্পন্ন হওয়ার আগে পুরো অন আলিঙ্গনে কী প্রতিকূলতা?

তাহলে কি পরবর্তী? বাচারাচ এবং ডেভিডের কাছ থেকে ধার নেওয়া, এটা বলা ঠিক যে, বিশ্ব এখন যা প্রয়োজন তা একটি নতুন ওসিস অ্যালবামের জন্য যা ক্লাসিক হিট দিয়ে স্টাফ করা হয়, যা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রক ‘এন’ রোল প্রত্যাবর্তনের বৃত্তটি বন্ধ করে দেয়। কোনও চাপ নেই, ছেলেরা।

এদিকে, লিভারপুল ইন্ডি ব্যান্ড কাস্টের প্রথম দিকের ভক্তদের উষ্ণ করার পরে, প্রাক্তন-ভারভেন ফ্রন্টম্যান রিচার্ড অ্যাশক্রফ্ট তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল; তিনি ভিড়কে তেতো মিষ্টি সিম্ফনি সহ হিটগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ড্রাগগুলি কাজ করে না এবং আরও চিত্তাকর্ষকভাবে তিনি একটি গিনেসে গিনেসের এক পিন্ট নামিয়েছিলেন।

