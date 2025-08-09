পর্যালোচনা: দ্য উইকেন্ড চূড়ান্ত টরন্টো কনসার্টে শেষের জন্য সেরা সংরক্ষণ করে

‘যদি এটি টরন্টোর পক্ষে না হয় তবে আমি তারকা হব না,’ স্কার্বোরো-বংশোদ্ভূত আর অ্যান্ড বি শিল্পী রজার্স সেন্টারে বিক্রয়কৃত ভিড়কে বলেছেন
নিবন্ধ সামগ্রী
স্কাইডোমে টরন্টো ব্লু জেস খেলতে দেখে উইকেন্ড বড় হয়ে উঠল। সুতরাং এটি কেবল উপযুক্ত ছিল যে তিনি শুক্রবার রাতে তার নিজের শহরে চারটি বিক্রয়-আউট শোয়ের শেষটি বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথে তিনি তার পুরানো নামটি একাধিকবার রজার্স সেন্টারকে উল্লেখ করবেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
স্কার্বোরো-বংশোদ্ভূত আর অ্যান্ড বি সুপারস্টার, জন্মগ্রহণকারী আবেল টেসফায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, টরন্টোতে তাঁর শেষবারের মতো শো খেলেন তিনি তার সপ্তাহের মঞ্চের কনসার্টের সাথে তার সপ্তাহের এক ঘন্টা কনসার্টের সাথে অবসর নেওয়ার আগে যা মিক্সটাপের একটি ত্রয়ীর পরে আন্তরিকভাবে শুরু হয়েছিল-একটি 15 বছরের হিট স্ট্রাইকটি covered েকে রেখেছিল- হাউস অফ বেলুন, বৃহস্পতিবার এবং নীরবতার প্রতিধ্বনি – ২০১১ সালে তাকে সংগীত স্টারডমে ক্যাটাপল্ট করতে সহায়তা করেছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তার এখনকার অন্যান্য স্টপগুলির মতো নয় তিন বছর বয়সীঘন্টা পরে ভোর ট্যুর, টেসফায়ে ফিরে এসেছিলেন যে শহরে তার স্বাক্ষরের শব্দকে রূপ দিয়েছে এবং টরন্টো তার সংগীত বিবর্তনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা স্বীকার করা তিনি কখনও থামেনি। তাঁর মুখ গর্বের সাথে ঝাঁকুনি দিয়ে, টেসফায় বারবার তার নিজের শহরকে শ্রদ্ধা জানালেন, এই বিষয়টি দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে তিনি স্টেডিয়ামটি বিক্রি করেছিলেন যে তিনি ছেলে হিসাবে রেকর্ড-সেটিং ষষ্ঠবারের জন্য (যে কোনও কানাডিয়ান সংগীতশিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি) দেখেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
“যদি এটি টরন্টোর পক্ষে না হয় তবে আমি তারকা হব না,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি সুন্দর 15 বছর হয়েছে।”
টেসফায়ে রজার্স সেন্টারকে ঘিরে থাকা কনডো টাওয়ারগুলিতে বসবাসকারী বাসিন্দাদেরও সতর্ক করেছিলেন, দুঃখিত স্কাইডোম, তারাও দীর্ঘ রাত ধরে ছিলেন। “তারা আজ রাতে ঘুমাচ্ছে না,” তিনি তাড়াতাড়ি চুপ করে বললেন।
“আমি চাই যে তারা আমাদের স্কার্বোরো থেকে সমস্তভাবে শুনতে পাবে; মিসিসাগা থেকে সমস্ত পথ। আমি চাই তারা আজ রাতে স্কাইডোম শুনতে পাবে,” তিনি ভেন্যুর অভ্যন্তরে প্রায় 50,000 চিৎকারকারী ভক্তদের বলেছিলেন।
ছাদটি খোলা থাকায়, উজ্জ্বল আলোকিত সিএন টাওয়ারটি তার সেটটির ভিজ্যুয়াল উজ্জ্বলতায় যুক্ত হয়েছে, যা একটিকে বহিষ্কার করেছে চোখ প্রশস্ত শাট-মিলিত-মহানগর vibe গরিমসন-আবদ্ধ মুখোশযুক্ত নৃত্যশিল্পীরা জুড়ে কাটিয়েছেন একটি বিস্তৃত পর্যায় যা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত আকাশচুম্বী দ্বারা চিহ্নিত একটি শহরের ল্যান্ডস্কেপের চিত্র, একটি সোনার রিংযুক্ত ক্রস-আকৃতির ক্যাটওয়াক এবং জাপানি শিল্পী হাজিম সোরায়ামা ডিজাইন করা একটি বিশাল রোবট ভাস্কর্য।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
“সিএন টাওয়ারটি কত সুন্দর লাগছে তা দেখুন,” মন্তব্য করেছেন টেসফায়, যিনি গত মাসে শহরে চাবি উপস্থাপন করেছিলেন।
সাথে শো শুরু করার পরে অতল গহ্বরএকটি ব্রুডিং সহযোগিতা তিনি তার সর্বশেষ অ্যালবামে লানা ডেল রেয়ের সাথে গান করেন আগামীকাল তাড়াতাড়ি, টেসফায়, যিনি প্রথমে রৌপ্য মুখোশে মঞ্চে নেমেছিলেন যা একজোড়া ঝলমলে চোখের সাথে সজ্জিত ছিল, তিনি শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সংক্রামক হিটগুলি লিখে দেওয়ার সময় তিনি তুলনামূলকভাবে মেলে না।
তিনি শীর্ষস্থানীয় সংগীত শিল্পী স্পটিফাইতে 1 বিলিয়ন স্ট্রিমে পৌঁছানোর জন্য বেশিরভাগ গান এবং বিল্ডিংটি আক্ষরিক অর্থে কাঁপল যখন তিনি হিট খেলেন অন্ধ আলো, আপনার অশ্রু সংরক্ষণ করুন এবং আমার শ্বাস নিন।
টিমুরগি ছিল তার সিন্থ-পপ ডাফ্ট পাঙ্ক কোলাবস- স্টারবয় (যা ভিড় আনন্দের সাথে ব্যাকিং ভোকাল সরবরাহ করতে সহায়তা করেছিল কারণ তারা লাইনটি বেল্ট করেছিল, “আমি একজন মাদারফ – ‘স্টারবয়”) এবং আমি এটি আসছি অনুভব করছি – যে তিনি তাঁর সিল্কি ফ্যালসেটোসের সাথে যেমন গানে ছিটিয়েছিলেন আমার নাম কল করুন, হাউস অফ বেলুন এবং দুষ্ট গেমস।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
সময় ভোর এফএম ট্র্যাক সময়ের বাইরেটেসফায় বি-স্টেজ থেকে ভিড়ের মধ্যে যাত্রা করেছিলেন যেখানে তিনি একজন অতিমানবিক ভক্তকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাকে পাশাপাশি গাইতে সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে কীভাবে করল? তিনি তাকে আলিঙ্গন করার সাথে সাথে তিনি সমস্ত হাসিখুশি বিষয় নয়। অন্য কোথাও, মত গানে ঘন্টা পরেতিনি একজন কন্ডাক্টরের মতো শ্রোতাদের কাজ করেছিলেন যা তাদের পুরোপুরি গাওয়াটি গ্রহণ করতে দেয়।
নামকরণ টরন্টোর অজুহাত হিসাবে তিনি তাঁর অন্যান্য কয়েকটি ট্র্যাকের গানের কথা পরিবর্তন করেছিলেন। “প্রতিবার আমি আপনাকে টরন্টো ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করি/আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না,” তিনি গাইলেন আমাকে ছেড়ে দেওয়া।
রাতের বাউন্সি ক্লোজিং নম্বর চলাকালীন শিখার ফেটে স্টেডিয়ামটি স্নান করার সাথে সাথে অতিরিক্ত আড়ম্বরপূর্ণ ফায়ারওয়ার্কস এবং পাইরোটেকনিকগুলি যুক্ত হয়েছে একটি শিখা। সমস্ত জুড়ে, টেসফায় ছিলেন একজন নিখুঁত শোম্যান, চুম্বন ফুঁকানো এবং স্টেডিয়ামের সমস্ত অঞ্চলে খেলছিল (সত্যই কোনও খারাপ আসন ছিল না) কারণ তিনি প্ল্যাটফর্মগুলি যা মেঝেটির সবচেয়ে দূরবর্তী অংশগুলিতে প্রসারিত করেছিলেন তা অতিক্রম করেছিলেন।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর ভক্তরা “তাদের জীবনের সেরা রাতে” সেরা মাদারফ থাকুক এবং বধির চিয়ার্সের প্রমাণ ছিল যে ভিতরে থাকা অনেক লোকের জন্য, এটি একটি সন্ধ্যা ছিল যা তারা শীঘ্রই ভুলে যাবে না।
তার ষষ্ঠ স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশের পরে আগামীকাল তাড়াতাড়ি এই বছরের শুরুর দিকে, 35 বছর বয়সী হিটমেকার বলেছিলেন যে 2020 এর সাথে শুরু হওয়া তার চলমান অ্যালবাম ট্রিলজির সমাপ্তির পরে তিনি তার মঞ্চের নামটি অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন ঘন্টা পরে এবং 2022 এর সাথে অবিরত ভোর এফএম।
“আপনার একটি ব্যক্তিত্ব আছে, তবে তারপরে আপনার কাছে এটির প্রতিযোগিতা রয়েছে। এটি এই ইঁদুরের দৌড়ে পরিণত হয়: আরও প্রশংসা, আরও সাফল্য, আরও শো, আরও অ্যালবাম, আরও পুরষ্কার এবং আরও নং 1 এস। আপনি এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি কখনই শেষ হয় না, “22 বারের জুনো বিজয়ী বলেছিলেন বিভিন্ন জানুয়ারিতে ফিরে।
আরও পড়ুন
-
‘দ্য আইডল’ এর পরে, দ্য উইকেন্ডের নতুন সিনেমা ‘হুট করে আগামীকাল’ ‘আনন্দকে চলচ্চিত্র নির্মাণে ফিরিয়ে এনেছে’
-
দ্য উইকেন্ড আর: টরন্টো সংগীত সুপারস্টার এখন জন্মের নাম দিয়ে যাচ্ছেন
বিজ্ঞাপন 7
নিবন্ধ সামগ্রী
তাঁর মন্তব্যগুলি তাঁর ক্যারিয়ারের সপ্তাহের অধ্যায়টি বন্ধ করার বিষয়ে যে অতীতের বিবৃতি দিয়েছিল তা প্রতিধ্বনিত করেছিল।
“আমি এখনই একটি ক্যাথারিক পথ দিয়ে যাচ্ছি,” টেসফায় বলেছেন ম্যাগাজিনে ২০২৩ সালে। “এটি এমন একটি জায়গা এবং এমন এক সময় পৌঁছেছে যেখানে আমি সপ্তাহের অধ্যায়টি বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমি এখনও সংগীত তৈরি করব, সম্ভবত আবেল হিসাবে, সম্ভবত সপ্তাহের মতো হতে পারে But তবে আমি এখনও উইকেন্ডকে হত্যা করতে চাই।
সুতরাং, শুক্রবার যদি তাঁর সংগীত ক্যারিয়ারের এই যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন তবে টেসফায় তাঁর অনেক পক্ষকে শ্রদ্ধা জানান। সব আলাদা টেসফায়েস যা তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল যেখানে তিনি তার প্রায় 50,000 সহ টরন্টোনিয়ানদের সামনে খেলতে পারেন তা প্রদর্শনীতে ছিল এবং সঠিকভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল।
এরপরে যা আসে তা হ’ল কারও অনুমান – টেসফায় অভিনয়, ফ্যাশন এবং কমিক বইগুলিতে ছিটকে পড়েছেন।
বিগত 15 বছর যদি কোনও ইঙ্গিত হয় তবে টেসফেয়ের পরবর্তী অবতারটি এমনভাবে সীমানা ঠেকাতে থাকবে যেগুলি শিল্পী হিসাবে তিনি – এবং ছিলেন – তার সাথে অনন্যভাবে কথা বলে।
এবং আমরা এটি সমস্ত উদ্ঘাটিত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।
কনসার্টগুলি পছন্দ করে, তবে এটি ভেন্যুতে তৈরি করতে পারে না? ভিপস সহ আপনার পালঙ্ক থেকে লাইভ শো এবং ইভেন্টগুলি স্ট্রিম, এখন কানাডায় পরিচালিত একটি সংগীত-প্রথম স্ট্রিমিং পরিষেবা। 30% ছাড়ের একটি সূচনা অফারের জন্য এখানে ক্লিক করুন। আসন্ন কনসার্ট এবং অতীত পারফরম্যান্সের বিস্তৃত সংরক্ষণাগারটি অন্বেষণ করুন।
নিবন্ধ সামগ্রী