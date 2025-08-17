You are Here
প্রকাশনায় যেমন বলা হয়েছে, ইউরোপীয় দেশগুলির নেতারা ফেব্রুয়ারি কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে ভয় পান যখন ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং তার সংঘর্ষের পরে হোয়াইট হাউস থেকে তাঁর প্রতিনিধি দলকে চালিত করেছিলেন।

প্রকাশনাটি আরও লিখেছেন যে আমেরিকান নেতার সাথে আলোচনার জন্য ইউক্রেনীয় রাজনীতিবিদদের সাথে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব মে যেতে পারেন।

মার্কিন রাজধানীতে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির সভা সোমবার, 18 আগস্টের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

ফ্রান্সের সভাপতি জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড হিসাবে, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্টজ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কির স্টারমার, এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ওয়াশিংটন ভ্রমণের সময় তাদের মধ্যে কোনটি জেলেনস্কির সাথে থাকবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে চান।

একই সময়ে, ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল স্কাই নিউজ উল্লেখ করেছে যে জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে এক বৈঠকে নতুন রাজনৈতিক “অ্যাম্বুশ” এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

