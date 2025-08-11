You are Here
পল আর্কান্দের প্রেস পর্যালোচনা | “যদি ইরিক ডুহাইম হেরে যায় তবে এটি পরবর্তী নির্বাচনের জন্য একটি মজার সংকেত প্রেরণ করে”
সোমবার তার প্রেস পর্যালোচনা উপলক্ষে পল আরকান্ড সেন্টার-ডু-কোয়েবেকে অবস্থিত আর্থাবাস্কা-ল’আরেবল জেলায় অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।


দশ প্রার্থী -নির্বাচন করে প্রতিযোগিতা করে। দুটি পছন্দের হলেন অ্যালেক্স বোইসননোল্টের পিকিউ এবং কনজারভেটিভ পার্টির এরিক ডুহাইমের নেতা।

দুহাইম নির্বাচিত হতে চান, কুইবেকের রক্ষণশীলদের একটি কণ্ঠ দিন। তিনি কয়েক হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা তাকে, তাঁর দল এবং যারা ব্লু সেলুনে প্রতিনিধিত্ব করেন না তাদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। যদি সে হেরে যায় তবে এটি দ্বিতীয় পরাজয় এবং এটি বিশ্বের শেষ নয়, তবে এটি পরবর্তী নির্বাচনের জন্য একটি মজার সংকেত প্রেরণ করে …

পল আর্ক্যান্ড

এই জেলা রাখার চেষ্টা করা কোয়ালিশন অ্যাভেনির কুইবেক এই অঞ্চলের চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কেভেন ব্রাসিউরকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

পল আর্ক্যান্ড

গ্রীষ্মকালীন সময় সত্ত্বেও 26 %অংশগ্রহণের হারের সাথে গত সপ্তাহান্তে প্রত্যাশা ভোটটি খুব জনপ্রিয় ছিল।

অন্যান্য বিষয় আচ্ছাদিত

