পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশপ অভিবাসীদের যিশুর সাথে তুলনা করেছেন এবং মেরির সাথে মিশরে পালিয়ে যাচ্ছেন

চার্লসটনের বিশপের একটি প্রকাশের পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাথলিক চার্চের কাছ থেকে বিরল তিরস্কার করেছিলেন দীর্ঘ জনসাধারণের বিবৃতি রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের “গ্রহণযোগ্য” পরিকল্পনার জমা দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতির গণ -নির্বাসন প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থার নিন্দা করে।
বিশপ মার্ক ব্রেনান, কে সভাপতিত্ব করে হুইলিং-চার্লেস্টনের ডায়োসিস পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সমস্ত অংশকে ঘিরে বলেছিলেন যে আমেরিকা “অবাধে বা শৃঙ্খলে থাকুক না কেন, অন্য দেশ থেকে আসা পুরুষ ও মহিলাদের পিঠে নির্মিত হয়েছিল।”
“এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সরকার যথাসম্ভব অনেক অভিবাসীকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, প্রায়শই সত্যিকারের অপরাধী এবং আইন মেনে চলা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য না করে।”
“যে সরকার বলে যে তারা পরিবারগুলিকে সহায়তা করতে চায় তারা অভিবাসী পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের থেকে পৃথক করতে ইচ্ছুক। অর্থনীতির তদারকি করা একটি সরকার লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বহিষ্কার করতে চায় যার উপর অর্থনীতি নির্ভর করে,” ব্রেনান আরও বলেছিলেন।
প্রিলেট জানিয়েছে, ২০২৪ সালের একটি সুরক্ষিত সীমান্তের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০২৪ সালের প্রচারের সময় ট্রাম্পের পক্ষে তাদের সমর্থন সম্পর্কে কিছু প্যারিশিয়ান তার সাথে কথা বলেছেন যা এখন “বেশিরভাগ অভিবাসীদের উপর পাইকারি হামলার কারণে …”
ব্রেনান বলেছিলেন, “আপনি একটি লেজার বিম পদ্ধতির প্রত্যাশা করেছিলেন, বন্যার আলো নয়।”
বিশপ কিছু অভিবাসীদের দুর্দশার তুলনা ম্যাথু 2 এর সাথে তুলনা করে, যা বর্ণনা করে যে মেরি এবং জোসেফ কীভাবে ইস্রায়েলকে একটি শিশু যীশু খ্রীষ্টের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
“উঠুন এবং সন্তান এবং তার মাকে নিয়ে যান এবং মিশরে পালিয়ে যান এবং আমি আপনাকে না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাকুন। কারণ হেরোদ তাকে ধ্বংস করার জন্য সন্তানের সন্ধান করতে চলেছেন,” এই ধর্মগ্রন্থটি পড়েছে।
বিশপ ব্রেনান আরও বলেছিলেন, “আমাদের চার্চ সেই ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছে, তার আইনী অবস্থান নয়, এবং খ্রিস্টের শিক্ষা এবং উদাহরণ অনুসরণ করে অভিবাসীদের সাহায্য করার জন্য পৌঁছেছে,” বিশপ ব্রেনান আরও বলেছিলেন।
“একজন ব্যক্তি আইনী মর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কারাগারে বন্দীদের খাওয়ানো, পরিহিত করা হয় এবং তাদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা হয়, কমপক্ষে ভালভাবে পরিচালিত কারাগারে।”
তিনি অভিবাসীদের সহায়তা করার জন্য ক্যাথলিক দাতব্য সংস্থাগুলির প্রশংসা করতে গিয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ প্রবেশ একই অপকর্মের বিধিবদ্ধ স্তরে লোটারিং এবং শপিং লিফটিংয়ের মতো রয়েছে।
উনিশ শতকে ফিরে শুনে ব্রেনান উল্লেখ করেছিলেন যে পলাতক স্লেভ আইনটি রাজ্যগুলির মধ্যে “শান্ত উত্তেজনা” ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং উত্তর রাজ্যগুলি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল কারণ তারা এটিকে অন্যায় আইন হিসাবে দেখেছিল।
“এটি ক্যাথলিক শিক্ষণ যে একটি অন্যায় আইন বিবেকের সাথে আবদ্ধ হয় না। তবে একজনকে অবশ্যই নাগরিক অবাধ্যতার পরিণতিগুলি মেনে নিতে ইচ্ছুক হতে হবে। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, অন্যায় আইনগুলিতে স্বীকৃতি না দিয়ে কারাগারে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, জীবন-সমর্থক এবং জনগণের প্রতিবাদকারী নিউক্লিয়ার অস্ত্র দ্বারা ভাগ করে নেওয়া ইচ্ছুকতা,” ব্রেনান যোগ করেছেন।
বিশপ অবশ্য যোগ করেছেন যে উভয় রাজনৈতিক দলই অভিবাসন সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
“রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ ইমিগ্রেশন আইন সংস্কারের অপূর্ণ পরিকল্পনা যদি একটি গ্রহণযোগ্য উপস্থাপন করেছিলেন, তবে তার নিজের দল এটিকে গুলি করে ফেলেছে,” তিনি বলেছিলেন।
“ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন যে তিনি অভিবাসন সংস্কারের বিষয়ে কাজ করবেন তবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে ডেমোক্র্যাটরা তার প্রথম দুই বছর, তিনি তা করেননি,” ব্রেনান আরও যোগ করেছেন। “আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের ব্যর্থ করেছেন।”
হোয়াইট হাউস এই বিবৃতিটিকে “ভুল তথ্য এবং ভুল তথ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। আইনটি অনুসরণ করে এবং দেশে সঠিক উপায়ে প্রবেশ করেছে এমন আইনী অভিবাসীদের সাথে অবৈধ (sic) অভিবাসীদের সাথে সংহত করা ভুল এবং আপত্তিকর।”
“যে কেউ আইন ভঙ্গ করেছে এবং অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে সে সংজ্ঞা অনুসারে, কোনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকান জনগণের কাছে ইতিহাসের বৃহত্তম গণ -নির্বাসন অভিযান চালানোর প্রতিশ্রুতি রাখছেন, এবং জো বিডেনের মতো পূর্বের ব্যর্থ নেতাদের বিপরীতে তিনি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তাদের কাজ করার ক্ষমতা দিচ্ছেন এবং আইন ছাড়াই আমরা কোনও জাতি নই, “হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন বলেছেন।