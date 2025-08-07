পশ্চিম মনে করে বিশ্ব এখনও দাসত্বের উপর ভিত্তি করে

۰۱: ۰۶ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – আমির হোসেইন গাজিজাদেহ হাশেমি, শহীদ ও সকরিস ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন প্রধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বাধীন জায়নিস্ট শাসনের অপরাধের কথা উল্লেখ করে ইয়ং জার্নালিস্টস ক্লাবকে বলেছেন: আধিপত্যের ব্যবস্থাটি বিশ্বকে মাস্টার্স হিসাবে বিবেচনা করে এবং পুরো বিশ্বকে এমন একটি দেশ হিসাবে বিবেচনা করে যার প্রধান এবং স্বাধীন দেশ। সুতরাং, এটি নিজেকে তাদের শাস্তি দেওয়ারও অনুমতি দেয় এবং যেহেতু দাসত্বের মানসিক ব্যবস্থা এখনও পশ্চিমা মনের মধ্যে বিদ্যমান, তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং প্রতিরোধের অক্ষ প্রতিরোধকে সহ্য করে না এবং অন্য মানবকে অধিকার দেয় না।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “আমাদের জনগণ মর্যাদাপূর্ণ মানুষ এবং আমাদের জাতি জাতীয় মর্যাদাকে রক্ষা করছে এবং বিশ্বকে বোঝার জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব দাস এবং আমরা বিশ্বের কোনও মাস্টার সহ্য করতে রাজি নই।”