পাঁচটি দেশ পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ডলার খেলাপি: নিরীক্ষা প্রতিবেদন
পাঁচটি দেশ পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ডলার খেলাপি: নিরীক্ষা প্রতিবেদন

– ফাইল ফটো

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইরাক, সুদান এবং গিনি বাসাও লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের পাকিস্তানের বিকৃতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

নিরীক্ষণের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইরাক, সুদান এবং গিনি বিশাউ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান ৮০ এবং 90 এর দশকে এই দেশগুলিকে রফতানি credit ণ দিয়েছে।

অডিট রিপোর্ট অনুসারে, পাকিস্তানি মুদ্রায় loan ণের পরিমাণ ৮ 86 বিলিয়ন রুপিরও বেশি।

পাকিস্তানে ইরাকের সর্বোচ্চ পরিমাণ ২৩ মিলিয়ন ডলার রয়েছে, সুদানকে $ ৪.6666 মিলিয়ন ডলার পাবে।

পাকিস্তানকে গিনি বাসাও থেকে .5 36.53,000 পেতে হবে। বাংলাদেশকে চিনি গাছপালা এবং সিমেন্টে 20 মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।



