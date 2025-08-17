পাঁচটি যানবাহন সংঘর্ষ

শনিবার বিকেলে গামেজ প্যালাসিও শহরের এল ক্যাম্পেস্ট্রে পাড়ার সামনে একটি উল্টো সংঘর্ষ হয়েছিল, এই ইভেন্টগুলিতে পাঁচটি গাড়ি জড়িত ছিল।
সড়ক দুর্ঘটনাটি বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মিগুয়েল আলেমান বুলেভার্ডে, লের্ডো থেকে টররিয়নের প্রচলন লেনে, উক্ত আবাসন খাতের প্রাগ স্ট্রিটের শীর্ষে।
প্রথম বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে একটি কিয়া স্পোর্টেজ ট্রাক, হোয়াইট, রাস্তাঘাটের কারণে তার মার্চ বন্ধ করে দিয়েছে।
এক ধূসর হোন্ডা সিভিক যিনি মিটার আগে ভ্রমণ করেছিলেন মটর লেনটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন এটি প্রভাব ফেলেনি এবং প্রচলনটি অন্য একটি কালো হোন্ডা সিভিকের কাছে কেটে ফেলেছিল, যা তার পাশের দিকে চটকদার এবং তার বাম দিকে উল্টে শেষ হয়েছিল।
কেরিয়ারে, এই শেষ ইউনিটটি একটি ধূসর মাজদা 6 গাড়ি এবং একটি লাল র্যাম 1500 ট্রাকের বিপরীতে প্রজেক্ট করা হয়েছিল, যা ক্ষতির সাথেও শেষ হয়েছিল।
নগরীর উদ্ধার ও সুরক্ষা কর্পোরেশনগুলির উপস্থিতি তত্ক্ষণাত 911 রাষ্ট্রীয় জরুরি ব্যবস্থায় একাধিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছিল।
দমকল বিভাগ এবং নাগরিক সুরক্ষার উপাদানগুলি মহাকর্ষ আহত ব্যক্তিদের ছাড়াই জড়িত ড্রাইভারদের পর্যালোচনা করেছে।
রাস্তাটি কয়েক মিনিটের জন্য প্রচলনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যখন গাড়িগুলি দেখানোর জন্য চালিত করা হয়েছিল।
বিশেষজ্ঞ বিভাগের কর্মীরা, যারা কী ঘটেছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন।
সিনিস্টার ইউনিটগুলি ক্রেনের সাহায্যে জায়গা থেকে সরানো হয়েছিল এবং তার আশ্রয়ের জন্য শহরের একটি করালেনে জমা দেওয়া হয়েছিল।
অবশেষে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে মামলাটি নেওয়া হয়েছিল, যা দায়িত্বগুলি সীমাবদ্ধ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।