পাঁচ-গোলের উচ্চতায় মার্সেই শেষ বিশৃঙ্খলা সপ্তাহের চরিত্রে অবমইয়াং তারকারা

মার্সেই:

কোচ রবার্তো ডি জের্বি শনিবার প্যারিস এফসির বিপক্ষে ৫-২ ব্যবধানে জিতে পিয়েরে-এমেরিক আউবামিয়াং তাদের পিছনে এক সপ্তাহের অশান্তির পিছনে এক সপ্তাহের অশান্তি রেখেছিলেন।

গ্যাবন স্ট্রাইকার ভেলোড্রোমে প্রথমার্ধের মিডওয়ে পয়েন্টের ঠিক পেরিয়ে মার্সেইয়ের লিডকে দ্বিগুণ করার আগে ম্যাসন গ্রিনউডের দ্বারা রূপান্তরিত একটি পেনাল্টি জিতেছিল আউবামিয়াং একটি পেনাল্টি জিতেছিল।

নতুন-প্রচারিত প্যারিস এফসি ইলান কেবাল এবং মূসা সাইমনের গোলের সাথে স্তরটি আঁকতে ফিরে এসেছিল, কেবল পিয়েরে-এমিল হোজবজার্জ এবং যুবক রবিনিও ওয়াজ আরও গোল যোগ করার আগে পিয়েরে-এমিল হোজবজের্গ এবং যুবক রবিনিও ওয়াজের আগে মার্সেইয়ের লিড পুনরুদ্ধার করতে কেবল অউবামিয়াংয়ের পক্ষে।

গত সপ্তাহান্তে মার্সেই সঙ্কটে ডুবে গিয়েছিল যখন রেনেসে ১-০ ওপেন-রাউন্ডের পরাজয়ের শেষে ড্রেসিংরুমে তারকা খেলোয়াড় অ্যাড্রিয়েন রবিওট এবং ইংলিশ উইঙ্গার জোনাথন রোয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছিল।

ফ্রান্সের মিডফিল্ডার রবিওটকে পরে বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছিল, আর মার্সেই ক্লাবের সভাপতি পাবলো লংগোরিয়া “অত্যন্ত হিংস্র” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এমন বস্ট-আপের পরে রোয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

“তিনি একটি ভুল করেছেন, তবে আমি আশা করি যে আমরা জিনিসগুলিকে আবার একসাথে রাখতে পারি এমন একটি সুযোগ আছে। আমি কারও উপর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি না,” ডি জার্বি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি রবিটকে থাকতে চান কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন।

“এটি আমিই সিদ্ধান্ত নিই না, তবে আমি কারও কাছে আমার হাত দিতে ইচ্ছুক এবং যদি আমি যে কোনও উপায়ে জিনিসগুলি সমাধান করতে সহায়তা করতে পারি তবে আমি যা কিছু লাগে তা করতে প্রস্তুত।”

আপাতত, রাবিওট ট্রান্সফার উইন্ডোটি বাম দিকের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বাজারে রয়েছেন এবং গত মরসুমের লিগ 1 রানার্স আপ রাজধানী থেকে দলের বিপক্ষে তাকে ছাড়া মাঠে নেমেছিলেন।

সৌদি আরবে সর্বশেষ প্রচার চালানোর পরে দ্বিতীয় স্পেলের জন্য মার্সেইতে ফিরে আসা ৩ 36 বছর বয়সী আউবামিয়াং এই পোস্টে প্রথম দিকে আঘাত করেছিলেন এবং তারপরে প্যারিস এফসির ব্রাজিলিয়ান সেন্টার-ব্যাক ওটাভিওর নামিয়ে দেওয়ার পরে একটি পেনাল্টি জিতেছিলেন।

গ্রিনউড, যিনি গত মৌসুমে লিগ 1 -এ 21 টি গোল করেছিলেন, ঘটনাস্থল থেকে রূপান্তরিত হয়েছিল।

প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের লোকটি তার কোণটি আউবামিয়াং দ্বারা চালু করার সাথে সাথে দ্বিতীয়টি সেট আপ করেছিল, তবে মার্সেই পিছনের দিকে ভঙ্গুর লাগছিল এবং দর্শকদের প্রতিযোগিতায় ফিরে যাওয়ার জন্য একটি দ্রুত রুটকে উপহার দিয়েছিল।

উইঙ্গার কেবাল, যিনি মার্সেইতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটি আধা ঘণ্টার আগে ২-১ এ ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং ৫৮ মিনিটে ইকুয়ালাইজারের জন্য নাইজেরিয়া উইঙ্গার সাইমন স্থাপনের জন্য একটি উজ্জ্বল পাস তৈরি করেছিলেন।

রবিওট অনুপস্থিত থাকায়, ডি জের্বি তার কিছু তরুণদের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চ থেকে প্রভাব ফেলতে চেয়েছিলেন এবং বিলাল নাদিরকে লক্ষ্যটি তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন যা আউবামিয়াং 73৩ মিনিটে স্বাগতিকদের লিড পুনরুদ্ধার করতে গোল করেছিলেন।

গ্রিনউড ভ্যাজ ফাউল করার পরে ঘটনাস্থল থেকে প্রশস্তভাবে গুলি চালিয়ে দিনের দ্বিতীয় পেনাল্টির আগে গ্রিনউডকে দিনের দ্বিতীয় পেনাল্টির আগে 4-2 ব্যবধানে পরিণত করার জন্য নাদিরের পরে হোজবজ্গের দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রাইক স্থাপন করেছিলেন।

১৮ বছর বয়সী ওয়াজ স্টপেজের সময় স্কোরিংটি সম্পন্ন করেছিলেন, যেমন মেগা সমৃদ্ধ আর্নল্ট পরিবারের মালিকানাধীন প্যারিস এফসি-পদোন্নতি জয়ের পর থেকে অনেক খেলায় দ্বিতীয় পরাজয় হয়েছিল।

“আমি মনে করি না যে আমরা ভাল খেলেছি তবে এর ব্যাখ্যাটি হ’ল এটি গত সপ্তাহে খুব কঠিন হয়ে পড়েছে এবং স্কোয়াডটি রোবট নয়, মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে,” ডি জের্বি যোগ করেছেন।

অন্য কোথাও, আর্থিক সমস্যার দ্বারা অশান্ত গ্রীষ্মের পরে লিয়ন প্রচারের তাদের ভাল শুরু চালিয়ে যান।

পাওলো ফনসেকার দল ম্যালিক ফোফানা, কোরেন্টিন টলিসো এবং নিউ চেক অ্যাডাম কারাবেককে সমস্ত লক্ষ্যবস্তুতে স্বাক্ষর করে বাড়িতে মেটজকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে লেন্সে ১-০ ব্যবধানে উদ্বোধনী-দিনের জয় অনুসরণ করেছিল।

শনিবারের অন্যান্য খেলাটি অক্সারেরে বাড়িতে 3-1 জিতে তাদের প্রথম পয়েন্টগুলি পেয়ে নিসকে প্রথম পয়েন্ট পেতে দেখেছিল।

স্বাগতিকদের জন্য জেরেমি বোগার ওপেনারকে লাসিন সিনায়োকো বাতিল করে দিয়েছিল, কেবল ক্লিমেন্ট একেপিএর নিজস্ব গোলের জন্য নাইস এর সুবিধা ফিরিয়ে আনার জন্য।

অক্সেরের গোলরক্ষক ডোনভান লিওনকে প্রথমার্ধের স্টপেজের সময় পাঠানো হয়েছিল এবং বিকল্প টেরেম মফফিকে 76 76 মিনিটে নাইস জয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন্স প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন একাকী ফ্যাবিয়ান রুইজ গোলের জন্য শুক্রবার অ্যাঞ্জারদের ১-০ ব্যবধানে পরাজিত করে মৌসুম শুরু করতে দুটি থেকে দুটি জয় করেছিলেন।

