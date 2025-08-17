পাঁচ বছরের জন্য সাইবার হুমকির চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকুন $ 35 এর জন্য

প্রকাশ: আমাদের লক্ষ্য এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আমরা মনে করি আপনি আকর্ষণীয় এবং দরকারী পাবেন। আপনি যদি এগুলি কিনে থাকেন তবে উদ্যোক্তা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে বিক্রয় থেকে উপার্জনের একটি ছোট অংশ পেতে পারেন।
আপনি যখন কোনও ব্যবসা চালাবেন, আপনি চান সর্বশেষ জিনিসটি সংবেদনশীল সংস্থার ডেটা অরক্ষিত চারপাশে ভাসমান। আপনি কোনও কফি শপ, হোটেল লবি বা বিমানবন্দর লাউঞ্জ থেকে কাজ করছেন কিনা, অনিরাপদ নেটওয়ার্কগুলি একটি সাইবার ক্রিমিনালের খেলার মাঠ – এবং একটি ব্যয়বহুল লঙ্ঘন আপনাকে ভিপিএন (ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক) সাবস্ক্রিপশনের চেয়ে অনেক বেশি ফিরিয়ে দিতে পারে।
অ্যাডগার্ড ভিপিএন-এর পাঁচ বছরের পরিকল্পনার সাথে, আপনি এমন একটি মূল্যে এন্টারপ্রাইজ-স্তরের গোপনীয়তা পাচ্ছেন যা আর্থিক বোধ করে। এবং এটি মাত্র 34.97 ডলারে বিক্রি হচ্ছে (এমএসআরপি: $ 359.40)। নিজস্ব উন্নত সুরক্ষা প্রোটোকল ব্যবহার করে, অ্যাডগার্ড অন্য ভিপিএনগুলিতে আপনি যে বাধাগুলি খুঁজে পান তা ছাড়াই দ্রুত, নিরাপদ ব্রাউজিং সরবরাহ করে, সংস্থাটি বলেছে। এর অর্থ স্ট্রিমিং উপস্থাপনা, বড় ফাইলগুলি ডাউনলোড করা এবং ক্লায়েন্ট পোর্টালগুলি নিরাপদে অ্যাক্সেস করা – সমস্ত মন্দা ছাড়াই।
আপনিও আছে 70+ গ্লোবাল অবস্থানগুলিতে অ্যাক্সেসআপনার গ্রাহকরা বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে যেমন দেখেন ঠিক তেমনই আপনাকে জিও-রেস্ট্রিকশনস এবং পরীক্ষার ওয়েবসাইটগুলি, বিজ্ঞাপন বা ডিজিটাল পণ্যগুলি বাইপাস করতে দেওয়া। বিতরণকারী দলগুলির জন্য, এটি নিশ্চিত করে যে তারা যেখানেই কাজ করে না কেন, নিরাপদে এবং ধারাবাহিকভাবে সংযোগ করতে পারে।
কঠোর শূন্য-লগিং নীতি সহ, অ্যাডগার্ড ভিপিএন নিশ্চিত করে যে আপনার ব্রাউজিংয়ের ইতিহাস এবং ক্রিয়াকলাপটি ব্যক্তিগত থাকে-এমনকি তাদের কাছ থেকেও। এবং যেহেতু আপনার সাবস্ক্রিপশন একই সাথে 10 টি ডিভাইস সমর্থন করে, আপনি একসাথে আপনার ল্যাপটপ, ফোন, ট্যাবলেট এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলি কভার করতে পারেন। অথবা আপনি আপনার কর্মীদের 10 টি ডিভাইস কভার করতে পারেন।
34.97 ডলার (এমএসআরপি: $ 359.40) এর জন্য, আপনি কেবল সফ্টওয়্যার কিনছেন না – আপনি কিনছেন অ্যাডগার্ডের পাঁচ বছরের মনের শান্তি। এমন এক যুগে যেখানে ডেটা একটি ব্যবসায়ের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, এটি বিনিয়োগের একটি রিটার্ন যা আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না।
অ্যাডগার্ড ভিপিএন: 5-বছর সাবস্ক্রিপশন
স্ট্যাকসোসিয়াল দাম পরিবর্তন সাপেক্ষে।
