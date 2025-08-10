পাইন বনের তৃতীয় তলায় নু থেকে দু’জনের বয়সের বাচ্চা পড়ে গেল।

9 ই আগস্ট সন্ধ্যায় সোসনোভি বোর শহরের একটি উইন্ডো থেকে দু’জনের বছরের একটি শিশুর পতনের বিষয়ে একটি টেলিফোন বার্তা পুলিশে প্রবেশ করেছিল। এটি লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে এমকে -র কাছে পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে শিশুটিকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
হাসপাতালে, একটি শিশুকে পুরো শরীর, মাথা, ঘাড়, ঘর্ষণের নরম টিস্যুগুলির একাধিক আঘাতের ধরা পড়ে। এটি নিবিড় যত্নে রাখা হয়।
এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে 9 আগস্ট সন্ধ্যা আটটার দিকে মায়ের তদারকি করার পরে, শিশুটি তৃতীয় তলটির জানালা থেকে পড়ে যায়। এটি জানা যায় যে শিশুর পরিবার সম্পূর্ণ, নাবালিকাদের জন্য বিভাগে নিবন্ধিত নয়।
এর আগে, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের এমকে বলেছিলেন যে মুরিনোতে একটি 4 বছর বয়সী শিশু রাতে জানালা থেকে পড়ে যায়।