‘পাইলটরা জরুরী ঘোষণা’ করার পরে ডাবলিন থেকে অবতরণ করতে বাধ্য হতে রায়ানায়ার ফ্লাইট | ইউকে | খবর

পাইলটরা জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে একটি রায়ানায়ার ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এয়ারলাইভ জানিয়েছে যে বোয়িং 737 ম্যাক্স 8200 (রেজিস্ট্রেশন 9 এইচ-ভিভিআই) ক্রু 77 77০০ (সাধারণ জরুরী) স্কোয়াড করার পরে কার্ডিফের কাছে ভেক্টর করা হয়েছিল।

রায়ানায়ার মন্তব্য করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে

কার্ডিফ বিমানবন্দর মন্তব্য করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।

