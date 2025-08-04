You are Here
পাউন্ডল্যান্ড এই সপ্তাহে যুক্তরাজ্য জুড়ে 10 টি স্টোর বন্ধ করতে – অবস্থানের সম্পূর্ণ তালিকা | ইউকে | খবর
পাউন্ডল্যান্ড এই সপ্তাহের শেষে 10 সহ আগস্টে আরও 37 টি অবস্থান বন্ধ করতে চলেছে। এই মাসের শুরুতে দর কষাকষি খুচরা বিক্রেতা নিউকয়েতে তার শাখার শাটারগুলি টেনে নামানোর পরে আসে।

এই বছরের শুরুর দিকে গর্ডন ব্রাদার্সের £ 1 অধিগ্রহণের পরে তার ভাগ্য পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে দর কষাকষি খুচরা বিক্রেতা কয়েক ডজন স্টোর বন্ধ করে দিচ্ছে। ফার্মটি বলেছে যে 68 টি অবস্থান বন্ধের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ এটি বিস্তৃত পুনর্গঠন পরিকল্পনার আদালতের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ওভারহল গর্ডন ব্রাদার্স এগিয়ে রেখেছেন অন্যান্য ব্যয়-কাটা ব্যবস্থা ছাড়াও পাউন্ডল্যান্ডের প্রায় 800 ইউকে স্টোরের এস্টেটকে 650 থেকে 700 এর মধ্যে হ্রাস করবে।

আইরিশ শাখা, ডিলজ হিসাবে ইউরোপে ব্যবসা, বন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

গর্ডন ব্রাদার্স বলেছেন যে এটি অসুস্থ ব্র্যান্ডকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করার জন্য পাউন্ডল্যান্ডে £ 80m পাম্প করবে, যা হ্রাসকারী রাজস্বের কথা জানিয়েছে এবং বর্ধিত ব্যয় এবং অনলাইন শপিংয়ের উত্থানের মধ্যে লড়াই করে এমন বেশ কয়েকটি বড় স্ট্রিট ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে।

পাউন্ডল্যান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যারি উইলিয়ামস বলেছিলেন: “পাউন্ডল্যান্ডকে আবার ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের অনেক কাজ করার কোনও গোপন বিষয় নেই।

“যদিও পাউন্ডল্যান্ড একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড হিসাবে রয়ে গেছে, প্রতি বছর 20 মিলিয়ন প্লাস ক্রেতাদের পরিবেশন করে, আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য আমাদের পারফরম্যান্স আমাদের উচ্চ মানের থেকে কম হয়ে গেছে এবং ব্যবসায়কে প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসতে সক্ষম করার জন্য পদক্ষেপের প্রয়োজন।

“এটি আন্তরিকভাবে আফসোসযোগ্য যে এই পরিকল্পনায় স্টোর এবং বিতরণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ রয়েছে, তবে আমরা যদি হাজার হাজার চাকরি এবং শত শত স্টোরের ভবিষ্যত সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জন করি তবে এটি প্রয়োজনীয়।”

