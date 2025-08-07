You are Here
পাওয়ার বিল সার্জিং? 2026 এর আগে কেন আপনার বাড়িটি ‘বিদ্যুতায়িত’ করা উচিত
টাইম/গেটি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ

  • সত্তর শতাংশ পরিবার তাদের বৈদ্যুতিক বিল বাড়বে বলে আশা করে
  • ব্যাকআপ পাওয়ারের অভাব শীর্ষ শক্তি হতাশা
  • দুই-তৃতীয়াংশ সৌর বা স্টোরেজ বিনিয়োগ বিবেচনা করছে

নেবারহুড সোলার প্যানেলগুলি প্রতিদিনের যাতায়াতের পটভূমিতে মিশ্রিত হয়। আউটেজ চলাকালীন হোম ব্যাটারিগুলি আমাদের মনে প্রবেশ করতে পারে তবে শক্তি ফিরে এলে ম্লান হয়ে যায়। বেশিরভাগ লোকেরা বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুতের বিষয়ে চিন্তা করে না যদি না তারা কোনও বাড়ির প্রকল্পের মাঝখানে না থাকে বা কিছু বিরতি দেয়।

অন্যরা বিদ্যুতায়নের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছে – বা জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে দূরে সরে গেছে – আরও গুরুত্ব সহকারে, তবে ব্যয় বা যৌক্তিক কারণে এখনও প্রকৃত ইনস্টলেশনের দিকে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

যদি আপনি কোনও বাড়ি কিনে থাকেন এবং গত দশকের মধ্যে একটি পরিদর্শন করেছেন তবে সম্ভবত আপনার পরিষেবা, প্যানেল হার্ডওয়্যার এবং তারের কোড পর্যন্ত রয়েছে। পাওয়ার-থার্টি সিস্টেম এবং সরঞ্জামগুলি তাদের নিজস্ব সার্কিটগুলিতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আপনি জীবন নিয়ে প্লাগ করে (পাং উদ্দেশ্যে) এবং বিদ্যুত সম্পর্কে বেশি কিছু ভাবেন না।

এছাড়াও: আপনার বাড়ির প্রযুক্তিটি আপগ্রেড করার জন্য জরুরি অবস্থার জন্য অপেক্ষা করা বন্ধ করুন – আরও ভাল উপায় রয়েছে

যদি এটি আপনার মতো মনে হয় তবে এর অর্থ সম্ভবত আপনার পাওয়ার সেটআপটি স্ট্যান্ডার্ড, বা মূল স্তর 2 – অপারেশনাল। অপারেশনাল স্তরের পরিবারগুলি আরও কয়েক মিলিয়ন অন্যান্য সংস্থার সংস্থায় রয়েছে যা কেবল যখন তারা বাধ্য হয় তখন বাড়ির শক্তি নিয়ে নিজেকে উদ্বেগ করে।

যদিও এই দিনগুলিতে আপনার বাড়িটি কীভাবে শক্তি ব্যয় করে – তাতে মনোযোগ দেওয়ার কারণগুলির ক্রমবর্ধমান তালিকা রয়েছে – ভাল এবং খারাপ উভয়ই।

পর্যাপ্ত তবে অপ্রত্যাশিত

যদিও “সীমাবদ্ধ” স্তরের চ্যালেঞ্জ এবং সুরক্ষার উদ্বেগগুলি প্রশমিত বা নির্মূল করা হয়, তবে অপারেশনাল হোমগুলি সাধারণত তাদের মালিকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কারণগুলির মধ্যে সর্বাধিক উন্মুক্ত থাকে।

স্থানীয় জলবায়ু ওঠানামা গরম বা শীতল প্রয়োজনে দোল চালায়। আবহাওয়ার ঘটনাগুলি বিভ্রাটের কারণ হয়ে থাকে, কখনও কখনও একসাথে কয়েক দিনের জন্য। শিখর চাহিদা সময়কালে খরচ বৃদ্ধি গ্রিডকে চাপ দেয় এবং ব্রাউনআউটগুলির প্রয়োজন হয়। জ্বালানী দামের অস্থিরতা, নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনগুলি এবং এমনকি ভূ -রাজনৈতিক কারণগুলি মাসিক ইউটিলিটি বিলগুলিতে লক্ষণীয় বা এমনকি বিশাল দোলকে উত্সাহিত করে।

মূলত, আপনার বর্তমানে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি রয়েছে তবে এর অর্থ হ’ল আপনি এর চেয়ে বেশি নির্ভরশীল এবং এটি কম নির্ভরযোগ্য এবং আরও দামের পরিবর্তনশীল বোধ করতে পারে।

গবেষণা সংস্থাটি আবাসস্থল থেকে একটি আসন্ন গবেষণায়, “হোম এনার্জি ল্যান্ডস্কেপ,“প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলি দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা দেখায় যা মনে হয় বাড়ির মালিকের মানসিকতায় আধিপত্য বিস্তার করে:

  • 74% উত্তরদাতাদের মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে যে তাদের বিদ্যুতের ব্যয়গুলি পরবর্তী 5 বছরে “কিছুটা” বা “উল্লেখযোগ্যভাবে” বৃদ্ধি পাবে
  • 61% পরিবারগুলির মধ্যে গত এক বছরে একাধিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিছু খুব সংক্ষিপ্ত তবে অন্যরা দিনে বা একাধিক দিনে অনেক ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়।

স্তর 2 – অপারেশনাল পরিবারগুলিতে বিশেষভাবে সন্ধান করা – এমন অনেকগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা বাড়ির মালিকদের মনের উপর ওজন করে এবং সেগুলি সবচেয়ে তীব্রভাবে পরিচিত বলে মনে হয়।

প্রচলিত শক্তি সহ মূল হতাশা

চার্ট-কোর-লেভেল 2-নিউ 2

বাস

এগুলি কারও কারও জন্য সামান্য উপদ্রব হতে পারে তবে স্পাইরেলিং এনার্জি ব্যয় বা বিভ্রাট থেকে উল্লেখযোগ্য জীবন ব্যাঘাত ঘটায়, শক্তি পরিপক্কতার পরবর্তী স্তরে অগ্রসর হওয়া অনেক অর্থবোধ করে। জরিপযুক্ত স্তর 2 পরিবারের চৌষট্টি শতাংশ সৌর, সঞ্চয়স্থান বা উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ বিবেচনা করছে।

আসল অর্থ, আসল মান

স্তর 2 থেকে একটি ward র্ধ্বমুখী জাম্প তৈরি করা সাধারণত যে কোনও স্তরের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিশ্রুতি বহন করে তবে এটি এটি যুক্ত পরিবারের মূল্যের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাবনাও নিয়ে আসে। নিজে থেকে ইনস্টল করা একটি সৌর বা ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম অগত্যা ইচ্ছার তালিকার প্রতিটি বাক্সকে টিক দেবে না, তবে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য মঙ্গলভাবের বিভিন্ন বিভাগের প্রস্তাব দেয়, সহ:

  • তাত্ক্ষণিক এবং চলমান স্ব-উত্পাদিত বিদ্যুতের ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বিল হ্রাস এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ইউটিলিটির মাধ্যমে শক্তি credit ণ বা ক্রয়-ব্যাক প্রোগ্রামগুলিতে অংশ নেওয়া।

  • বৃহত্তর স্থিতিস্থাপকতা ব্যাটারি স্টোরেজ বা সৌর-প্লাস-ব্যাকআপ কনফিগারেশনে সজ্জিত বাড়ির জন্য দামের ওঠানামা, ইউটিলিটি নির্ভরতা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট পরিচালনায়।

  • দীর্ঘমেয়াদী বাড়ির মান সৌর আপগ্রেড, নিম্ন গ্রিড নির্ভরতা এবং অপারেটিং ব্যয় হ্রাস থেকে সম্ভাবনা। অর্থায়ন বা ইউটিলিটি চুক্তিগুলি পুনরায় বিক্রয়কে প্রভাবিত করতে পারে, তবে অনেকগুলি সৌর- এবং ব্যাটারি-সজ্জিত বাড়িগুলি ক্রেতাদের দ্বারা অনুকূলভাবে দেখা হয়।

  • ট্যাক্স ক্রেডিট সৌর ইনস্টলেশন ব্যয়ের 30% পর্যন্ত মূল্য, করের দায়বদ্ধতা এবং পকেটের ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করে। (দ্রষ্টব্য: এই ফেডারাল ক্রেডিটগুলি 31 ডিসেম্বর, 2025 এ শেষ হয় – বাড়ির মালিকরা সম্পূর্ণ সুবিধা দাবি করার জন্য সিস্টেমগুলি সম্পূর্ণরূপে ইনস্টল করতে চাইবে))

  • অদম্য মান পরিষ্কার শক্তি তৈরিতে অবদান রাখার, গৃহস্থালী গ্রিড খরচ হ্রাস করা এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈদ্যুতিক অবকাঠামোতে সামগ্রিক স্ট্রেন হ্রাস করতে গ্রিডে শক্তি অবদান রাখে।

টেক বোনাস – ডাবল জাম্পের জন্য ক্লিন স্লেট

কিছু অপারেশনাল হোমগুলি একটি বিনিয়োগে দুটি মূল স্তরের ঝাঁপ দেওয়ার জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে। অনুযায়ী সাম্প্রতিক গবেষণাব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেমগুলি সৌর-সজ্জিত বাড়ির জন্য এবং তাদের বাড়ির শক্তি যাত্রায় স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করা লোকদের জন্য ইচ্ছার তালিকার শীর্ষে রয়েছে। শক্তি উত্পন্ন এবং সঞ্চয় করার ক্ষমতা হ’ল স্তর 4 শক্তি পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্য, এবং এটি কোনও বিদ্যমান সৌর বা ব্যাটারি না থাকায় স্তর 2 থেকে শুরু করা ঠিক কার্যকর হতে পারে এমন কারণগুলির একটি ক্রমবর্ধমান তালিকা রয়েছে।

যে কোনও বৃহত্তর হোম সিস্টেম ইনস্টলেশন হিসাবে, সাধারণত একটি ইনস্টলেশনটিতে উপাদানগুলি একত্রিত করে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, অপারেশনাল স্তরের ঘরগুলি বিদ্যমান সৌর স্থান এবং তারের আশেপাশে কাজ করতে হবে না এবং শুরু থেকেই ডিজাইন করার পরিবর্তে সিস্টেম যুক্ত হওয়ার পরে সিস্টেমগুলি যুক্ত করার সময় যে ধরণের দক্ষতার ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে তা লক করা যায় না।

এছাড়াও: ট্যাক্স ক্রেডিট শেষ হওয়ার আগে কোনও হোম ব্যাটারি বা সৌর ইনস্টল করা হচ্ছে? প্রথমে আপনার বাড়ির মূল্যায়ন করতে এটি ব্যবহার করুন

এই ঘরগুলি তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফিট করার জন্য ব্যাটারি প্রযুক্তির বিস্তৃত নির্বাচনের পাশাপাশি আজকের সর্বাধিক উদ্ভাবনী হোম এনার্জি ম্যানেজমেন্ট হার্ডওয়্যার (যেমন, হাইব্রিড ইনভার্টার, স্মার্ট প্যানেল) এবং অ্যাপ-ভিত্তিক শক্তি পরিচালন সফ্টওয়্যার অ্যাক্সেসের সুযোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই বাড়ির মালিকরা সৌর, ব্যাটারি স্টোরেজ, ইভি চার্জিং স্টেশনগুলি বা অন্যান্য উপাদানগুলির আরও উদ্দেশ্যমূলক সংমিশ্রণটি তৈরি করতে পারেন যা সত্যই বাড়ির দক্ষতা, পাশাপাশি তাদের আর্থিক রিটার্নকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বিশেষত ফেডারেল ট্যাক্স ক্রেডিটগুলি শেষ হওয়ার সাথে সাথে, শক্তি-মনের বাড়ির মালিকদের তাদের ক্যালকুলাসটি সামঞ্জস্য করতে এবং সৌর এবং স্টোরেজ বিনিয়োগের সাথে অর্জনযোগ্য হতে পারে এমন কাছাকাছি এবং দীর্ঘমেয়াদী মানের সম্পূর্ণ স্যুটটি বিবেচনা করতে পারে।

প্রশ্নগুলির একটি বৃহত্তর এবং ভারী ব্যাগ রয়েছে: আপনার বিদ্যুতের ব্যয় সম্পর্কে আপনি কেমন অনুভব করছেন এবং তারা কোন দিকে যাচ্ছেন? আপনার শক্তি কি বেশ স্থিতিশীল, বা আপনি কি আউটেজগুলি র‌্যাম্প আপ করার প্রত্যাশা করছেন? আপনি কি আত্মবিশ্বাসী যে আপনার স্থানীয় গ্রিড ক্রমবর্ধমান চাহিদা বজায় রাখতে সক্ষম হবে?

এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করা কোনও বড় বাড়ির বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করতে হবে না, তবে এটি আপনাকে ডুমসডে প্রিপারও করে না।

এই নিবন্ধটি মার্কিন পরিবারের মধ্যে হোম শক্তি পরিপক্কতা অন্বেষণকারী একটি সিরিজের অংশ। আবাসস্থল থেকে সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে, প্রতিটি নিবন্ধ শক্তি এবং শক্তি প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে। শক্তি-সীমাবদ্ধ বাড়ি থেকে স্বয়ংক্রিয় স্বনির্ভর স্মার্ট হোম পর্যন্ত লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালায় এমন সমালোচনামূলক অবকাঠামো পরিচালনা ও উন্নত করতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে।

সিরিজের অন্যান্য নিবন্ধগুলি পড়ুন:

আপনার বাড়ির শক্তি পরিপক্কতা 1-4 এর মূল স্কেলে রেট করুন স্তর 1 – সীমাবদ্ধ

