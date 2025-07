পাওয়েল ট্রাম্পের আক্রমণকে প্রতিহত করার পরে বাজারগুলি লাফিয়ে

ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েল বৃহস্পতিবার দু’জনের বিরল যৌথ উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার মাঠে দাঁড়ানোর পরে আর্থিক বাজারগুলি একটি উচ্চ নোটে সপ্তাহটি শেষ করেছে।

এস অ্যান্ড পি 500 0.4 শতাংশ উপরে শেষ হয়েছে এবং ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ 208 পয়েন্ট বা 0.47 শতাংশ শেষ করেছে।

প্রযুক্তি-ভারী নাসডাক কমপোজিট প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাংশ অর্জন করেছে 21,108 এর উপরে।

মর্নিংস্টারের মতে, দিনের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে কমফোর্ট সিস্টেম ইউএসএ, বেল ফিউজ, ডেকার্স আউটডোর কর্পোরেশন এবং আইইএস হোল্ডিংস অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বন্ডের বাজারটিও শুক্রবার বন্ধ হয়ে গেছে। 10 বছরের ট্রেজারি ফলন 30 বছরের মতো দিনের বেশি ব্যবসায়ের পরে কিছুটা নিচে শেষ হয়েছিল।

ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের মাধ্যমে বন্ডের বাজারটি এই বছর বড় চাপ প্রদর্শন করেছে। ইপিএফআর ডেটা ব্যবহার করে জুনের ফিনান্সিয়াল টাইমসের বিশ্লেষণ অনুসারে দ্বিতীয় প্রান্তিকে দীর্ঘ-তারিখের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বেসরকারী বন্ড তহবিল থেকে প্রবাহ প্রায় 11 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

শুক্রবারের লাভগুলি বৃহস্পতিবার ট্রাম্প এবং পাওয়েলের মধ্যে একটি লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে যেখানে পাওয়েল ট্রাম্পের কাছ থেকে আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন – এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, টেলিভিশনে।

এক্সচেঞ্জটি এমন একটি নির্মাণ সাইটে হয়েছিল যেখানে একটি ফেড সুবিধা সংস্কারের কাজ চলছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ব্যয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য সংস্কারগুলি সমালোচিত করেছেন।

উপস্থিতির সময়, ট্রাম্প পাওয়েলকে বলেছিলেন যে পূর্বের রিপোর্টের চেয়ে ওভাররনটি বেশি ছিল, যা পাওয়েলকে অবাক করেছিল। তারপরে ট্রাম্প তার দাবির সমর্থনে একটি নথি তৈরি করেছিলেন, যা পাওয়েল দ্রুত স্ক্যান করে এবং পরে বরখাস্ত করে।

“আপনি সবেমাত্র একটি তৃতীয় বিল্ডিংয়ে যুক্ত করেছেন,” পাওয়েল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প আবারও যোগ দিয়েছিলেন, “এটি একটি বিল্ডিং যা নির্মিত হচ্ছে।”

“না,” পাওয়েল রাষ্ট্রপতিকে সংশোধন করেছিলেন। “এটি পাঁচ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।”

“এটি সামগ্রিক কাজের অংশ,” ট্রাম্প চাপ দিয়েছিলেন।

তবে পাওয়েল পিছনে চাপলেন: “এটি নতুন নয়।”

তারপরে রাষ্ট্রপতি এগিয়ে গেলেন।

ক্যামেরার সামনে নথি এবং দৃ ness ়তার বিষয়ে পাওয়েলের দ্রুত বিশ্লেষণ তাকে রাষ্ট্রপতি চাপ সহ্য করতে দেখিয়েছিল, যতটা তিনি সুদের হারের চেয়ে বেশি করেছেন।

The root of the disagreements between Powell and Trump is the Fed’s reluctance to resume interest rate cuts, which Trump has been calling for vociferously, even resorting to name calling.

তিনি বিভিন্ন নোট এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে পাওয়েলকে “খুব দেরী” হিসাবে ডাকনাম দিয়েছেন – মহামারী মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফেডের হার বৃদ্ধির একটি উল্লেখ, যা পাওয়েল কৃপণ বলে স্বীকার করেছে।

ট্রাম্পের শুল্কের কারণে ফেড এই মুহুর্তে আরও কাটাতে বন্ধ করে দিচ্ছে, যা সম্ভবত দামগুলিতে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে। ভোক্তা মূল্য সূচকটি মে মাসে ২.৪ শতাংশ থেকে ২.7 শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধিতে লাফিয়ে উঠেছে যে ব্যবসায়গুলি গ্রাহকদের কাছে আমদানি করের পাশ দিয়ে চলে যাবে এই প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প পাওয়েলকে বরখাস্ত করতে চলেছেন এমন একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার পরে, তিনি পরে বলেছিলেন যে এটি “অত্যন্ত অসম্ভব” হবে।

বাজারগুলি পাওয়েলের গুলি চালানোর জন্য খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে, যা সম্ভবত আইনী বাধাগুলির মুখোমুখি হতে পারে এবং ফেডের traditional তিহ্যবাহী স্বাধীনতার ক্ষতি করবে, আর্থিক মন্তব্যকারীরা বলেছেন।

ট্রাম্পের আক্রমণ এবং সুদের হারের উপর নির্দেশাবলী ইতিমধ্যে সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করছে, বিশ্লেষকরা বলছেন, যদিও তারা নিরবচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নিউ শতাব্দীর উপদেষ্টাদের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন খাওয়ানো অর্থনীতিবিদ, বৃহস্পতিবার লিখেছেন, “হোয়াইট হাউস কর্তৃক পাওয়েলের বারবার জনসাধারণের সমালোচনা, পাশাপাশি সুদের হারের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে আমরা ইতিমধ্যে সেই বর্ণালীতে চলেছি,” নিউ শতাব্দীর উপদেষ্টাদের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন ফেড অর্থনীতিবিদ, বৃহস্পতিবার লিখেছেন।

বাজারগুলি সম্ভবত এই সপ্তাহে অতিরিক্ত বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা থেকে কিছুটা সমর্থন পেয়েছিল, যদিও বিশদ প্রকাশ করা হয়নি।

মঙ্গলবার, ট্রাম্প ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং জাপানের সাথে তার আগস্টের 1 আগস্টের আগে উপন্যাস “পারস্পরিক” শুল্ক পুনরায় শুরু করার সময়সীমার আগে নতুন চুক্তি করেছিলেন।

শুল্কের হার ব্যতীত অন্য কিছু নির্দিষ্ট – ইন্দোনেশিয়ার 19 শতাংশ, ফিলিপাইনে 19 শতাংশ এবং জাপানে 15 শতাংশ – এখনও প্রকাশ করা হয়নি, এবং এই হারগুলি কোন পণ্য এবং পরিষেবাদি প্রয়োগ করবে তা স্পষ্ট নয়।

চীনের সাথে চুক্তির সংমিশ্রণের পরে এই বছরের শুরুর দিকে স্টকগুলি বেড়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল যে দেশে কার্যকর শুল্কের হার প্রায় ৫০ শতাংশ রেখে গেছে।

