পাওয়েল প্রেসার ক্যাম্পেইন আপ আপ আপ

President Donald Trump and Federal Reserve Chairman Jerome Powell went back and forth in front of the press Thursday over Trump’s claims about cost overruns at the Fed headquarters in Washington.

ট্রাম্প ফেড বিল্ডিংয়ের বিরল সফর শুরু করার সাথে সাথে অত্যাশ্চর্য পাশাপাশি ঘটেছিল, যা পাওয়েলকে সুদের হার কমিয়ে আনার জন্য বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসাবে পদত্যাগ করার জন্য তার চাপ প্রচারের সর্বশেষতম অধ্যায় হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল।

তবে ট্রাম্প আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই মাসের শুরুর দিকে অভূতপূর্ব ও আইনীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধারণাটি ভাসমান সত্ত্বেও তিনি পাওয়েলকে গুলি চালানোর কোনও বিবেচনা ত্যাগ করছেন।