পাকিস্তানি কূটনীতিকদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আদেশে নয়াদিল্লিতে হয়রানি করা হয়

ইসলামাবাদ:
ভারত আবারও কূটনৈতিক শিষ্টাচারকে ভুলে গেছে, নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানি কূটনীতিকদের হয়রানি চলছে এবং তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
এক্সপ্রেস নিউজ অনুসারে, সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানি কূটনীতিকরা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছেন, এই মুহুর্তে তাদের হোম ইন্টারনেট সুবিধাগুলি বন্ধ করা হচ্ছে। পাকিস্তানি কূটনীতিকরা যে বাড়িগুলি বাস করছেন সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি আদেশ জারি করা হয়েছে।
সূত্রগুলি বলছে যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে হাউসটি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে, চার থেকে পাঁচ পাকিস্তানের কূটনীতিককে এতদূর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।