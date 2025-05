পাকিস্তানীরা জাতীয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালাতে সক্ষম: প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ-প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ বুধবার বলেছিলেন যে পাকিস্তানের লোকেরা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে দেশের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করার জন্য সিএ-পেপেল ছিল, পাকিস্তানের ব্যবসায় এবং আইটি সংস্থাগুলির বিদ্যমান অবদানের জন্য বিশ্বব্যাপী পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করে।

প্রধানমন্ত্রী, ফেডারেল বোর্ড অফ আয়ের (এফবিআর) ডিজিটাল ও অন্যান্য সংস্কারের পক্ষে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ এবং সুযোগগুলি সম্পর্কিত একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন, বলেছেন যে পাকিস্তানি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তার মূল্য প্রমাণ করছে এবং এটি বিশ্বব্যাপী মূল্যবান সেবা প্রদানের উদ্যোক্তারা।

ডিজিটাল সহযোগিতা সম্মেলনের আওতায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বিনিয়োগ ফোরামের সময় পাকিস্তানের আইটি সেক্টরে $ 700 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান আইটি-র বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছু এবং অন্যান্য ক্ষেত্র যারা তাদের সক্ষমতা এবং সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুযোগ-সম্পর্কের জন্য দুর্দান্ত ফলাফল দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকার এতে জড়িত পাকিস্তানি বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেবে এবং অন্যান্য খাতে সংস্কার প্রক্রিয়া করবে।

দীর্ঘমেয়াদী, আরও ভাল এবং টেকসই ফলাফলের জন্য স্থানীয় বিনিয়োগের উপর জোর দিয়ে, তিনি বিশেষ ওয়েবিনারকে এফবিআরের ডিজিটাল সংস্কারে বিনিয়োগের সুযোগগুলি সম্পর্কে আইটি সেক্টর বিনিয়োগকারীদের অবহিত করার জন্য বিশেষ ওয়েবিনার রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

বৈঠক চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীদের এফবিআরে ডিজিটাল সংস্কার প্রক্রিয়া এবং উপলভ্য বিনিয়োগের সুযোগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্রিফ করা হয়েছিল।

বলা হয়েছিল যে ডিজিটাল মনিটরিং, ট্র্যাক এবং ট্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল গবেষণা এবং বিশ্লেষণ এবং এফবিআরে অন্যান্য সংস্কারের বিষয়ে কাজ চলছে।

অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়েছিল যে ডিজিটাল চালান, ফেসলেস প্রযুক্তি, কার্গো ট্র্যাকিং এবং এফবিআরে অন্যান্য ডিজিটাল সংস্কারে 100 মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব, আইটি মন্ত্রী শাজা ফাতিমা খ-ওয়াজা, ডিজিটাল সহযোগিতা সংস্থার সেক্রেটারি-জেনারেল ডিমাহ আল ইয়াহিয়া, আন্তঃসংযোগ আইটি সংস্থাগুলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রাসঙ্গিক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নেতৃস্থানীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলির নির্বাহীদের সাথে একটি বৈঠক করেছেন, যারা পাকিস্তানের প্রথম ‘ডিজিটাল বিদেশী বিনিয়োগ ফোরাম 2025 এ অংশ নিচ্ছেন,’ গতকাল এখানে শেষ হয়েছে।

বৈঠক চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি, অর্থ এবং উদ্ভাবনের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছিলেন এবং আইটি বিনিয়োগকারীদের কাছে তাঁর সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী, পারস্পরিক উপকারী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান তার ডিজিটাল অর্থনীতিতে একটি রূপান্তরকারী লাফের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী অফিসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ইসলামাবাদে সমস্ত বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ী নেতাদের স্বাগত জানিয়ে তিনি ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশন চলাকালীন মার্কিন $ 700 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ঘোষণার প্রশংসা করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সম্ভাবনার প্রতি তাদের আস্থা রাখার জন্য গভীর প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।

তিনি চলমান নিয়ন্ত্রক সংস্কার, আর্থিক উত্সাহ এবং ডিজিটাল অবকাঠামো বিনিয়োগ সম্পর্কে ভিজিটিং প্রতিনিধিদের অবহিত করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ প্রতিনিধিদের যুবকদের ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি অর্থনীতির ডিজিটাইজেশনের জন্য তাঁর সরকারের চলমান প্রচেষ্টা সম্পর্কেও অবহিত করেছিলেন।

গ্লোবাল আইটি এক্সিকিউটিভদের সাথে তাঁর কথোপকথনের সময় তিনি পাকিস্তানের শক্তিশালী ডি-সায়ার সরকারকে এআই এবং ডেটা সায়েন্স এডুকেশন ইনিশিয়েটিভসকে ভবিষ্যতে প্রযুক্তি-চালিত চাকরির জন্য পাকিস্তানি যুবকদের প্রস্তুত করার জন্য তাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য জানিয়েছিলেন।

Among those who called on the prime minister included Jabbar Rahim Khan of Russoft, who an-nounced to invest US$ 500 million, Taha Naseem and Ahsan Jamil of sAi Venture Capital who an-nounced US$100 million investment, Fernando Morillo and Muhammad Hamayun Sajjad of Mashreq Bank who announced US$ 30 million investment, and Belal Kemal Faruki of Mindhyve.ai for মার্কিন ডলার 22 মিল-সিংহ বিনিয়োগ।

তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম মন্ত্রী শাজা ফাতিমা খাজা এবং সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তারাও এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন।

পরে, প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল সহযোগিতা সংগঠনের সেক্রেটারি-জেনারেলের সাথে দিমাহ আল ইয়াহিয়া-এর সাথে বৈঠকও করেন এবং পাকিস্তানকে বিশ্বব্যাপী রূপান্তরকরণের বৈশ্বিক তরঙ্গকে সারিবদ্ধ করার জন্য তাঁর সরকারের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

তিনি বলেছিলেন যে ডিজিটাল স্টার্টআপস এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের অর্থনীতি এই অঞ্চলের সবচেয়ে উপযুক্ত বাজার ছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে পাকিস্তানের প্রথম ‘ডিজিটাল বিদেশী বিনিয়োগ ফোরাম 2025,’ এপ্রিল ২৯-৩০ এ এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে এক হাজারেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের সমাবেশটি এই অঞ্চলের মধ্যে ডিজিটাল খাতে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রমাণ ছিল।

পাকিস্তানের তরুণ কর্মীদের “সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ” হিসাবে অভিহিত করা, তিনি বলেছিলেন যে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের ডিজিটাল দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা তাঁর সরকার-মেয়ের অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকারের ব্যবসায়িক-বান্ধব নীতি এবং বিনিয়োগকারীদের প্রদত্ত সুবিধাগুলি মূলধনকে আকর্ষণ করা এবং কাউন্টার-ট্রিতে উন্নত প্রযুক্তি স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য।

তিনি ডিসিও সেক্রেটারি-জেনারেলকে বলেছিলেন যে সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং বিশেষত যুবকদের জন্য বিশেষত যুবকদের জন্য তাদের শক্তিগুলি সঠিক দিকনির্দেশে চ্যানেল করতে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম করে তুলতে পারে।

“ডিজিটাল রূপান্তর এখন আর একটি সাধারণ প্রবণতা নয়, তবে একটি বিপ্লব যা অর্থনীতির পুনর্নির্মাণ করছে,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ বলেছিলেন যে ডিজিটাল খাতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের জন্য ফোরামটি বিশ্ব ডিজিটাল অর্থনীতিতে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনার প্রমাণ দেয়।

ডিসিও সেক্রেটারি-জেনারেল পাকিস্তানকে ডিজিটাল সেক্টরে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিষয়ে প্রথম ফোরামের হোস্টিংয়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁর অংশগ্রহণকে একটি মহান সম্মানের বলে অভিহিত করেছেন।

বৈঠকে ফেডারেল ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী শাজা ফাতিমা খাজা, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সৈয়দ তৌকির শাহ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।