পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে রয়েছে, debt ণের বোঝা আমাদের উপর অর্ধেক বোঝা ছিল। পাকিস্তানে, প্রত্যেকেরই রাজনীতির অধিকার রয়েছে, বিদ্রোহ নয়, সমালোচনার অধিকার অপমান নয়, প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার অধিকার এবং th৮ তম উদযাপনকে সম্বোধন করেছিলেন।
