পাকিস্তান আদালতের আদেশের আদেশের আদেশকে ভারতকে ‘প্রবাহ’ নদীগুলিকে বলে বলছে
ঝিলাম নদীর তীরে উরি -২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁধের একটি দৃশ্য যা আইওজেক থেকে আইওজেক্স বারামুল্লা জেলার উরিয়ের নিকটবর্তী আজাদ কাশ্মীরে প্রবাহিত হয়েছে, May মে, ২০২৫।-রয়টার্স।
সোমবার পাকিস্তান ইন্ডাস ওয়াটারস চুক্তির (আইডাব্লুটি) সাধারণ ব্যাখ্যার বিষয়ে হেগের স্থায়ী আদালত সালিশের (পিসিএ) সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে এবং আশা করেছিল যে ভারত তাত্ক্ষণিকভাবে এই চুক্তির স্বাভাবিক কার্যকারিতা পুনরায় শুরু করবে।

এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র শফকাত আলী খান বলেছেন যে পুরষ্কারটি নতুন রান-অফ-রিভার হাইড্রোপওয়ার প্রকল্পগুলির জন্য নকশাকৃত মানদণ্ডকে ব্যাখ্যা করেছে, যা পশ্চিমা নদী, চেনাব, ঝিলাম এবং সিন্ধুতে ভারত দ্বারা নির্মিত হবে।

পুরষ্কারটি 8 আগস্ট ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আজ আদালতের ওয়েবসাইটে প্রচারিত হয়েছিল।

মুখপাত্র আরও বলেন, আদালত ঘোষণা করেছে যে ভারত পাকিস্তানের সীমাহীন ব্যবহারের জন্য পশ্চিমা নদীর জলকে “প্রবাহিত” করতে দেবে।

“এই সংযোগে, হাইড্রো-বৈদ্যুতিক উদ্ভিদ প্রজন্মের জন্য নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমগুলি অবশ্যই চুক্তিতে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তার সাথে কঠোরভাবে মানিয়ে নিতে হবে, তার চেয়ে ভারত” আদর্শ “বা” সেরা অনুশীলন “পদ্ধতির বিবেচনা করতে পারে তার চেয়ে বরং” বিবৃতিটি পড়ুন।

তিনি বলেছিলেন যে নিম্ন-স্তরের আউটলেটগুলি, গেটেড স্পিলওয়ে, টারবাইনগুলির জন্য গ্রহণ এবং ফ্রি-বোর্ড সম্পর্কিত আদালতের অনুসন্ধানগুলি পাকিস্তানের চুক্তির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এফওর মুখপাত্র যোগ করেছেন, “পুরষ্কারটি ভারতকে পন্ডেজের পরিমাণকে সর্বোচ্চকরণ থেকেও সীমাবদ্ধ করে।”

এটি একটি বিকাশকারী গল্প এবং আরও বিশদ সহ আপডেট করা হচ্ছে।

