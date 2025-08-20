পাকিস্তান আবার মারাত্মক ফ্ল্যাশ বন্যা – বৈদেশিক নীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে

স্বাগতম বৈদেশিক নীতিএর দক্ষিণ এশিয়া ব্রিফ।
এই সপ্তাহে হাইলাইটগুলি: ফ্ল্যাশ বন্যা উত্তর পাকিস্তানে প্রায় ৪০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে ভারতের সাথে বাণিজ্য আলোচনা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য আরও একটি আঘাত ডিল করে এবং দক্ষিণ এশিয়া নতুনভাবে দেখেছে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে।
পাকিস্তানের সর্বশেষ জলবায়ু বিপর্যয়
কয়েক ডজন মানুষ গত বৃহস্পতিবার উত্তর পাকিস্তানে, মূলত খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে, তবে অঞ্চলেও গত বৃহস্পতিবার শুরুতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পরে ফ্ল্যাশ বন্যার মধ্যে মারা গিয়েছিলেন গিলগিট-বালতিস্তান এবং পাকিস্তানি-প্রশাসিত কাশ্মীর। বন্যার ফলে অবকাঠামো, খামার এবং বাড়িগুলিও পুরো গ্রামগুলি ধ্বংস হয়েছিল। কিছু পরিবার ছিল কাদা দ্বারা সমাহিত।
বন্যা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা এখন উঠে এসেছে প্রায় 400 জন। যেহেতু জুনের শেষের দিকে ভারী-বর্ষার চেয়ে ভারী-বর্ষার বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল, তাই 700 জনেরও বেশি লোক মারা গেছে, পাকিস্তানি সরকার অনুসারে। বর্ষার মরসুম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত শেষ হয় না। মঙ্গলবার ও বুধবার, মারাত্মক বন্যা পাকিস্তানের আর্থিক রাজধানী করাচির মেগাসিটিও আঘাত করেছিলেন।
পাকিস্তানে বন্যা সাধারণ, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তারা তীব্রতায় বেড়েছে। একটি বিশাল ফ্ল্যাশ বন্যার ঘটনা নিহত এক হাজারেরও বেশি লোক এবং প্রায় 8 মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত 2022 সালে। বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এই দুর্যোগগুলি – ভ্রান্ত বর্ষার বৃষ্টিপাত এবং হিমবাহ গলে যাওয়ার জন্য প্রধান ট্রিগারগুলিকে সংযুক্ত করে। পাকিস্তান র্যাঙ্কস অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তন-ভ্যালারেবল দেশ হিসাবে।
সর্বশেষতম বন্যা হ’ল আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনার পাকিস্তানের উচ্চতর অংশের একটি অনুস্মারক। ২০২২ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে, সিওপি 27 নামে পরিচিত, ইসলামাবাদের একটি বড় অর্জনে একটি বড় হাত ছিল: সেই বছরের বন্যার কয়েক সপ্তাহ পরে, পাকিস্তানি প্রতিনিধি বোঝাতে সাহায্য করেছে উন্নত দেশ সম্মত একটি ক্ষতি-ও-ক্ষতি তহবিলের জন্য যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
তবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা পিছিয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তিযুক্তভাবে মার্চ মাসে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিয়েছেন, ঘোষণা যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি ক্ষতি-ক্ষতিগ্রস্থ তহবিল থেকে ফিরে আসবে। এই পদক্ষেপ, সাথে মিলিত আমাদের প্রত্যাহার প্যারিস চুক্তি থেকে, পরামর্শ দেয় যে মার্কিন আলোচকরা – যদি তারা জলবায়ু আলোচনায় অংশ নেয় – তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে খুব কম আগ্রহ থাকবে না।
আন্তর্জাতিক জলবায়ু সহায়তার বিরোধীরা যুক্তি দিতে পারে যে দেশগুলিকে তাদের সম্পদগুলির সাথে আরও ভাল কাজ করা দরকার। সমালোচকদের আছে পয়েন্ট পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যার আশেপাশে বেশ কয়েকটি নীতিমালা মিসটপস, আবহাওয়ার পরামর্শগুলি সহ যা প্রস্তুতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, বন্যা প্রবণ অঞ্চলে নির্মাণ নিষেধাজ্ঞাগুলি শিথিলকরণ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থাগুলি যা সঠিকভাবে সক্রিয় করা হয়নি এবং অপ্রতুলতার প্রতিক্রিয়া কৌশলগুলি অপর্যাপ্ত করে তুলেছিল।
আরও বিস্তৃতভাবে, পাকিস্তানি পরিবেশবিদরা এর আগে করেছেন উদ্বেগ প্রকাশ সরকারী জলবায়ু পরিকল্পনা সম্পর্কে যা অপ্রচলিত হয়, বিদ্যমানগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে নতুন জলবায়ু আইন পাস করার প্রবণতা এবং জলবায়ু পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক ক্ষমতার অভাবের প্রাদেশিক স্তরের কর্তৃপক্ষের।
তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ রয়েছে যা পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা-সিনিয়র কর্মকর্তারা থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে-সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের জন্য তহবিল ও প্রযুক্তি ও অবকাঠামোকে আটকায়। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু-প্রতিরোধী বিল্ডিং উপকরণগুলির ব্যবহারকে স্কেলিং করা, শক্তিশালী নদীর বাঁধগুলি এবং আরও কার্যকর নিকাশী ব্যবস্থা তৈরি করা এবং আরও শক্তিশালী প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরি করা।
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, দিন শেষে, পাকিস্তানের সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি, ভারী বৃষ্টিপাত এবং তাপকে শাস্তি দেওয়ার মতো নিয়ন্ত্রণ করার কোনও উপায় নেই – অনেক কম থামানো; উন্নত রাষ্ট্রগুলির তুলনায় দেশটি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাবগুলিতে খুব সামান্য অবদান রেখেছে।
সিওপি 30-তে, ব্রাজিলে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 2025 জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন, পাকিস্তানের বিভিন্ন সমমনা দেশগুলিতে যোগ দিতে পারে-সহ একটি বিরল মামলায়, ভারত-এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বেছে নেওয়ার সাথে সাথেও ক্ষতি-ও-ক্ষতিপূরণ তহবিলের চারপাশে আলোচনার পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করতে পারে।
দক্ষিণ এশিয়ার পক্ষে, জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা উত্থিত ক্রমবর্ধমান গুরুতর হুমকি পরিচালনা করতে এটি আরও ভালভাবে সজ্জিত হওয়ার বিষয়ে – পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যার সাথে সাম্প্রতিকতম মারাত্মক অনুস্মারক।
আমরা যা অনুসরণ করছি
মার্কিন ভারতের সাথে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করে। ভারতীয় মিডিয়া রিপোর্ট উইকএন্ডে যে ট্রাম্প প্রশাসন আগামী সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত নয়াদিল্লির সাথে বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। এটি রাশিয়ান তেলের আমদানির কারণে ২ 27 আগস্ট কার্যকর হওয়ার কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কের আগে ভারতের শুল্ক ত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
ট্রাম্প এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফেব্রুয়ারিতে একটি নতুন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর থেকে কেন এই বাণিজ্য আলোচনার ষষ্ঠ দফা আলোচনার বিষয় ছিল তা স্পষ্ট নয়। তারপরে, দুই নেতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পতনের মাধ্যমে কোনও চুক্তির প্রথম পর্বটি চূড়ান্ত করা – এমন একটি লক্ষ্য যা এখন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
ট্রাম্পের রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি চুক্তির সন্ধানের তীব্র প্রচেষ্টার পটভূমির বিরুদ্ধে মার্কিন সিদ্ধান্তটি দেখা উচিত। এটি অন্য চাপের কৌশল হতে পারে যার অর্থ রাশিয়ার কাছ থেকে তার শক্তি এবং অস্ত্র ক্রয় হ্রাস করতে বাধ্য করা। মস্কোর সাথে নয়াদিল্লির বিশেষ সম্পর্ক দেওয়া, এটি একটি গাম্বিট যা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেমন এফপির সুমিত গাঙ্গুলি গত সপ্তাহে লিখেছিলেন।
পরিবর্তে, বাণিজ্য আলোচনার কথা বলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের জন্য নিখরচায় পতনের ক্ষেত্রে আরও একটি আঘাত সরবরাহ করে এবং খারাপভাবে একটি বাণিজ্য চুক্তির মতো আত্মবিশ্বাস-বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রয়োজন। চীনের সাথে উত্তেজনা কমিয়ে আনার জন্য ভারতকে আরও দৃ stronger ় উত্সাহ দেয় – সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নয়াদিল্লি ওয়াশিংটনের সাথে অনিশ্চিত সম্পর্কের বিরুদ্ধে হেজে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা একটি ধাক্কা।
এই সপ্তাহে, চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ে নয়াদিল্লিতে ভারতীয় বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সাক্ষাত করেছেন এবং কল করা হয়েছে উভয় পক্ষেই একে অপরকে অংশীদার হিসাবে দেখার জন্য, বিরোধী নয়।
দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউক্রেন কূটনীতি। গত সপ্তাহে আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনের পরে এবং সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে তার বৈঠকের পরে ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনের পরে ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি নতুন শান্তি প্রক্রিয়া কী হয়ে যায় তা দেখার জন্য এই অঞ্চলের দেশগুলির দেশগুলি নিবিড়ভাবে নজর রাখবে।
দক্ষিণ এশীয় রাজধানী দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। ভারতের দুর্দশা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পেয়েছে। মস্কোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এই সংঘাতটি নয়াদিল্লির উপর পশ্চিমা চাপকে স্তূপিত করেছে, যা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে জ্বরের পিচে পৌঁছেছিল কারণ ট্রাম্প রাশিয়ান তেল আমদানির কারণে ভারতে অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি দিয়েছিলেন।
এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলির মস্কোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও রয়েছে। রাশিয়া হয় ক মূল বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের পারমাণবিক শক্তি খাতে নেপালের বিনিয়োগের সুযোগগুলি অনুসন্ধান করেছে জলবিদ্যুৎ খাতএবং সম্প্রতি তেল রফতানি শুরু পাকিস্তানের কাছে। তবে দক্ষিণ এশিয়া দীর্ঘ যুদ্ধ থেকে উপকৃত হয় না।
হাজার হাজার দরিদ্র শ্রমিক থেকে নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা রাশিয়ান সেনাবাহিনীর পক্ষে লড়াইয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। যুদ্ধের বৈশ্বিক আর্থিক ধাক্কা ভঙ্গুর অর্থনীতিতে আঘাত পেয়েছে। এবং এই অঞ্চলের বেশিরভাগ সরকারগুলি বিদেশী নীতিমালা অবিচ্ছিন্ন করেছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার সাথে কম বা ইউক্রেনের সাথে কম জড়িত হওয়ার কোনও শক্তি দ্বারা চাপ অনুভব করতে চায় না।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রাক-নির্বাচন খেলা করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি) ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে জয়ের পক্ষে ভারীভাবে সমর্থন করা হয়েছে। অ্যাওয়ামি লীগ-বহিষ্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল অংশ নেওয়ার কারণে, বিএনপির মাথা থেকে মাথা নিয়ে প্রতিযোগিতা করার জন্য ক্লাউট বা সংস্থান নিয়ে কোনও দল নেই।
বিএনপি যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে তার একটি দৃশ্য হ’ল যদি দেশের ইসলামপন্থী দলগুলির একটি সমালোচনামূলক জনগণ – যার মধ্যে অনেকগুলি এক বছর আগে হাসিনার চলে যাওয়ার ফলে উত্সাহিত হয়েছিল – এটি একটি জোট গঠন করতে পারে। বিএনপি বাংলাদেশের সর্বাধিক বিশিষ্ট ধর্মীয় দল, জামায়াত-ই-ইসলামির সাথে পূর্বের জোটের অবসান করেছে, যা রয়েছে লিঙ্ক আপ এখন পর্যন্ত অন্য একটি ইসলামপন্থী পার্টির সাথে।
এই পটভূমির বিপরীতে, বিএনপি নেতাদের রয়েছে চুপচাপ চাওয়া অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলির সাথে সম্ভাব্য নতুন জোটগুলি অন্বেষণ করার জন্য, তবে এটি একটি সংবেদনশীল বিষয়: বিএনপি ইসলামপন্থী বাহিনীকে সমর্থনকারী হিসাবে দেখাতে চায় না, তবে এটি এটিকে তার একমাত্র সম্ভাব্য প্রধান নির্বাচনী হুমকির নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বোত্তম কৌশল হিসাবে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে।
তাত্পর্যপূর্ণভাবে, বিএনপি যে গ্রুপগুলির মধ্যে একটি প্রতিবেদন আদালত হ’ল হেফাজাত-ই-ইসলাম-এমন একটি বেসরকারী সংস্থা যা ইসলামের প্রতি অনুভূত হুমকির বিরুদ্ধে রেলপথ এবং রয়েছে বিশাল রাস্তার সংহতকরণ শক্তি। যেহেতু হেফাজাত কোনও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল নয়, বিএনপি এই দাবির বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় অস্বীকৃতি ব্যবহার করতে পারে যে তারা এই গোষ্ঠীটিকে তার নির্বাচনী সম্ভাবনাগুলিকে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করছে।
রাডারের নীচে
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দক্ষিণ এশিয়ার অবকাঠামোগত দ্বিপাক্ষিক একটি বড় গল্পরেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে: অঞ্চলজুড়ে টানেল, সেতু এবং মহাসড়কগুলি নির্মিত হয়েছে, সংযোগ বাড়িয়ে তুলেছে এবং আরও বাণিজ্য থেকে কম ট্র্যাফিকের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফলের লক্ষ্যে রয়েছে। তবে নেপাল থেকে সাম্প্রতিক সতর্কতামূলক গল্পটি কীভাবে এই বৃহত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ভুল হতে পারে তা তুলে ধরেছে।
ক কাঠমান্ডু পোস্ট তদন্ত এই সপ্তাহে প্রকাশিত দেশের পশ্চিমে বিশাল ভেরি বাবাই ডাইভার্সন বহুমুখী প্রকল্পের সংগ্রামকে তুলে ধরে। এটি 2019 সালে গুঞ্জন তৈরি করেছিল, যখন এর প্রথম বড় উদ্যোগ-একটি চীনা ঠিকাদার দ্বারা স্পনসর করা একটি সাত মাইল টানেল-সময়সূচির প্রায় এক বছর আগে সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলি সমস্যা দ্বারা ঘিরে রয়েছে।
এর মধ্যে একটি নতুন বাঁধ এবং একটি নদী ডাইভার্সন প্রকল্পের অর্থ সেচকে শক্তিশালী করা এবং জলবিদ্যুৎ উত্পাদন বাড়ানো, যা ভূমি অধিগ্রহণের লড়াই, স্থানীয় প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়া এবং উপকরণ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব করে। এই প্রকল্পগুলি মূলত 2022-23 এ শেষ হওয়ার কথা ছিল, তবে 2027-28 অবধি এগুলি শেষ হওয়ার আশা করা যায় না।
সুরক্ষা উদ্বেগ এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে চীনা অবকাঠামো প্রকল্পগুলি দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক মন্দা অনুভব করেছে। তবে নেপাল কেসটি একটি অনুস্মারক যে স্থানীয় কারণগুলি – আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের অভিযোগ পর্যন্ত – বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বিলম্বের আঞ্চলিক প্রভাবও থাকতে পারে; এই বছর, নেপাল উদ্বোধন বাংলাদেশ এবং ভারতের সাথে একটি নতুন বিদ্যুৎ ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি।
এই সপ্তাহে এফপি’র সবচেয়ে বেশি পড়ুন
আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর
মধ্যে পাকিস্তান আজফ্রিল্যান্স কলামিস্ট মুহাম্মদ বিলাল খান যুক্তি যে তৃণমূলের উদ্যোগগুলি অপর্যাপ্ত সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে পরিষ্কার পানিতে অ্যাক্সেস সহজ করছে। “সরকারী পরিকল্পনা জাতীয় জল নীতি এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যগুলির কথা বলে,” তিনি লিখেছেন। “তবে তহবিল বা রাজনৈতিক ইচ্ছার জন্য স্টল পরিকল্পনা করে। নেতারা পরিবর্তনের সময় প্রকল্পগুলি উত্থিত হয় এবং তারপরে নীরব হয়ে যায়। লোকেরা ভাঙা প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁচতে এবং তাদের নিজের হাতে সমস্যাগুলি সমাধান করতে শেখে।”
ক কুইনসেল সম্পাদকীয় আলোচনা 2035 সালের মধ্যে ভুটানকে কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দশগুণ বৃদ্ধি অর্জনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত: “10x দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্যই চাকরির সৃষ্টি হতে হবে, বিশেষত যুব বেকারত্ব বাড়ার সাথে সাথে। প্রতিটি উদ্যোগ, প্রতিটি সংস্কার, এবং প্রতিটি বিনিয়োগকে কেবল রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বারা বিচার করা উচিত নয় বরং ভুটানিজের জন্য অর্থপূর্ণ সুযোগগুলি তৈরি করার ক্ষমতা দ্বারা।”
দক্ষিণ এশীয় কণ্ঠে গবেষক বশির আলী আব্বাস লিখেছেন ভারত-বাংলাদেশের একটি রিসেটের সম্ভাবনা সম্পর্কে, হাসিনার ক্ষমতা থেকে পতনের এক বছর পরে: “বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণের এই সমালোচনামূলক পর্যায়ে, প্রতিবেশীদের স্লেটটি পরিষ্কার করার দিকে নজর দেওয়া উচিত, যখন পরবর্তী সরকার Dhaka াকায় ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন সাফল্যের জন্য সম্পর্ক স্থাপন করে।”