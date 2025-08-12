সোমবার পাকিস্তান তার সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর থেকে সেনা স্টাফ জেনারেল আসিম মুনিরের মন্তব্যকে মোচড়ানোর জন্য ভারতের দৃ strongly ়তার সাথে সমালোচনা করেছে।
দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর দ্বিতীয় সফরে, কোএএস মুনির সিনিয়র রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং ফ্লোরিডার একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি প্রবাসীদের সাথেও কথোপকথন করেছিলেন।
ফিল্ড মার্শাল মুনির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কমান্ডের 15 তম কমান্ডার জেনারেল মাইকেল কুরিলার জন্য একটি বিদায় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।
ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে সূত্রের বরাত দিয়ে ফিল্ড মার্শাল মুনিরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে: “আমরা একটি পারমাণবিক জাতি। আমরা যদি মনে করি আমরা নিচে যাচ্ছি, আমরা আমাদের সাথে অর্ধেক বিশ্বকে নামিয়ে নেব”।
ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এবং মে দশকে কয়েক দশক ধরে তাদের মারাত্মক লড়াইয়ে লড়াই করেছিল, আগের মাসে ভারতীয় অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীরে ২ 26 জন পর্যটক নিহত হয়েছিল।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধির জয়সওয়াল বলেছেন: “পারমাণবিক সাব্রে-বিড়বিড় করা পাকিস্তানের স্টক-ইন-ট্রেড,” যোগ করেছেন: “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই ধরনের মন্তব্যে অন্তর্নিহিত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে।”
তিনি বলেছিলেন যে এটিও আফসোসযোগ্য ছিল যে বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় দেশে থাকাকালীন রিপোর্ট করা মন্তব্য করা উচিত ছিল।
ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) দ্বারা করা বিবৃতিতে জবাবে এফওর মুখপাত্র বলেছেন: “পাকিস্তান আজ এর আগে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের দ্বারা করা অপরিণত মন্তব্যগুলি দৃ strongly ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা তাদের প্রসঙ্গের বাইরে এবং মোচড়ের বিবৃতিগুলির দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতার আরেকটি বিক্ষোভ।”
মুখপাত্র শফকাত আলী খান বলেছিলেন যে অভিযুক্ত “পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল ‘এর ভারতীয় আখ্যানটি একটি বিভ্রান্তিমূলক এবং স্ব-পরিবেশনকারী নির্মাণ।
মুখপাত্র বলেছেন যে পাকিস্তান একটি দায়িত্বশীল পারমাণবিক অস্ত্র রাষ্ট্র যা সম্পূর্ণ বেসামরিক নিয়ন্ত্রণে একটি বিস্তৃত কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো রয়েছে।
তিনি বলেন, “এ জাতীয় গুরুত্বের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার সময় এটি সর্বদা শৃঙ্খলা ও সংযম প্রয়োগ করেছে,” তিনি আরও বলেন, “পাকিস্তানের টেকসই ও বিশ্বাসযোগ্য সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের সুরক্ষা বাহিনী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বুল ওয়ার্ক হিসাবে রয়ে গেছে।”
তিনি বলেন, ভারতীয় এমইএর উদাসীন অন্তরঙ্গগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং প্রমাণ ছাড়াই, তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানও পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য তৃতীয় দেশগুলির প্রতি অর্থহীন রেফারেন্স নিয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছে।
এটি কেবল ভারতের কূটনৈতিক আত্মবিশ্বাসের অভাবকেই প্রতিফলিত করে তা নয়, অন্য দেশগুলিকে অকারণে জড়িত করার জন্য একটি নিরর্থক প্রচেষ্টাও গঠন করে, মুখপাত্র আরও বলেছেন।
ভারতের যুদ্ধবাজ ও জিংগোটিক পদ্ধতির বিপরীতে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান কমিটি অফ নেশনস -এর দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবে। “তবে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার ভারতীয় আগ্রাসন বা লঙ্ঘনের যে কোনও কাজকে তাত্ক্ষণিক এবং মিলে যাওয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে পূরণ করা হবে। যে কোনও পরবর্তী আগমন বাড়ানোর কাজ ভারতীয় নেতৃত্বের সাথে সুস্পষ্টভাবে বিশ্রাম নেবে।”