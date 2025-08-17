পাকিস্তান বন্যা উদ্ধার ও ত্রাণ প্রচেষ্টা প্রসারিত করেছে, ভূমিধস সম্পর্কে সতর্ক করেছে

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উত্তর -পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্ধারকর্মীরা রবিবার একটি জেলায় ফ্ল্যাশ বন্যার ২২০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করার পরে রৌপ্য অপারেশনগুলি প্রসারিত করেছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
শুক্রবার ক্লাউডবার্স্টস এবং মুষলধারে বর্ষার বর্ষার বর্ষণে খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের একটি পাহাড়ী জেলা বুনারকে ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসের সূত্রপাত করে।
মোহাম্মদ সোহেল বুনেরের জরুরি সেবার এক মুখপাত্র বলেছেন, জেলার ক্ষতিগ্রস্থ অর্ধেকেরও বেশি রাস্তা পুনরায় চালু করা হয়েছে, যার ফলে যানবাহন এবং ভারী যন্ত্রপাতি বিচ্ছিন্ন গ্রামে পৌঁছতে পারে।
ক্রুরা বন্যার দ্বারা ফেলে দেওয়া পাথর এবং কাদা গাদা পরিষ্কার করছে। পরিবারগুলি তাদের কিছু আত্মীয় নিখোঁজ রয়েছে বলে জানায় যে তারা ধসে পড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করতে রবিবার ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছিল।
মারাত্মক ঘটনাগুলির মধ্যে একটিতে, বিয়ের প্রাক্কালে বন্যার জলাবদ্ধতা তাদের বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়লে কাদর নগর গ্রামে এক পরিবারের 24 জন মারা গিয়েছিল। পরিবারের প্রধান উমর খান জানিয়েছেন, তিনি বন্যার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কারণ সে সময় তিনি বাড়ির বাইরে ছিলেন। তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর চারজন আত্মীয়কে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গন্ডাপুর শনিবার বুনার সফর করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে মৃতদের পরিবারগুলি প্রত্যেকে ২ মিলিয়ন রুপি (,, ২০০ মার্কিন ডলার) প্রদান করবে। তিনি বলেন, জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে তাঁবু, খাবার এবং পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।
সরকারী বিবৃতি অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন এবং দ্রুত সহায়তা বিতরণ, আটকে থাকা ব্যক্তিদের সরিয়ে নেওয়া এবং নিখোঁজদের জন্য তীব্র অনুসন্ধানগুলি নির্দেশ করেছেন।
পাকিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ 17 থেকে 19 আগস্টের মধ্যে আরও বিভ্রান্তি এবং সম্ভাব্য ভূমিধসের বিষয়ে সতর্ক করেছে, স্থানীয় প্রশাসনের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতর বর্ষার বৃষ্টি 26 জুন থেকে দেশকে আঘাত করেছে এবং 600 এরও বেশি হত্যা করেছে।
পাকিস্তান জলবায়ু-প্ররোচিত বিপর্যয়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ২০২২ সালে, একটি রেকর্ড ব্রেকিং বর্ষা প্রায় ১,7০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং কয়েক মিলিয়ন বাড়িঘর ধ্বংস করেছিল।
জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বিশেষত রাগান্বিত উত্তর -পশ্চিমে, যেখানে গ্রামগুলি প্রায়শই খাড়া op ালু এবং নদীর তীরে থাকে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার এই জাতীয় চরম আবহাওয়ার ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা তীব্র করছে।
ভারতীয় নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে, কাঠুয়া জেলার দুটি গ্রামে কমপক্ষে সাত জন নিহত ও রাতারাতি আহত হওয়া দুটি গ্রামে মুষলধারে বৃষ্টিপাত বন্যার সূত্রপাত হয়েছিল, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চলছে।
কিশতওয়ার জেলায়, দলগুলি প্রত্যন্ত গ্রাম চোজিটি গ্রামে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তিন দিন আগে ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে এই অঞ্চলটি আঘাত হানার পরে কয়েক ডজন নিখোঁজ লোকের সন্ধান করছে। দুর্যোগে কমপক্ষে 60০ জন নিহত এবং প্রায় দেড়শ আহত, প্রায় 50 জন গুরুতর অবস্থায়।
বৃহস্পতিবার বার্ষিক হিন্দু তীর্থযাত্রার সময় বন্যার ঘটনা ঘটে।
কর্তৃপক্ষ ৩০০ জনেরও বেশি লোককে উদ্ধার করেছে, এবং প্রায় ৪,০০০ তীর্থযাত্রীকে সুরক্ষায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।