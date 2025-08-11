You are Here
পাকিস্তান ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে
পাকিস্তান ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র বলেছেন যে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রক একটি গুরুতর ও বিকৃতি বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য ঘটনাগুলিকে ব্যাহত করার অভ্যাসের আরেকটি প্রমাণ।

মুখপাত্র বলেছেন যে পাকিস্তান দৃ strongly ়ভাবে বল প্রয়োগ বা হুমকির বিরুদ্ধে রয়েছে, ভারত যুদ্ধের উন্মাদনা এবং প্রতিটি সুযোগে অভিযোগের আশ্রয় নিয়েছে।

পাকিস্তানি পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র যোগ করেছেন যে পাকিস্তান একটি দায়িত্বশীল পারমাণবিক দেশ, এখানে একটি সম্পূর্ণ বেসামরিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, পাকিস্তান সর্বদা ধৈর্য ও শৃঙ্খলা দেখিয়েছে।

মুখপাত্রের মতে, পাকিস্তানের পাল্টা -সন্ত্রাসবাদের প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং প্রমাণ, তৃতীয় দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারতের পদক্ষেপ কূটনৈতিক দুর্বলতার লক্ষণ।

পররাষ্ট্র দফতর বলেছে যে পাকিস্তান একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসাবে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে, ভারতের যে কোনও আগ্রাসনের সাথে সাথেই উত্তর দেওয়া হবে এবং অবিলম্বে উত্তর দেওয়া হবে।



