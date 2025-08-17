You are Here
News

পাকিস্তান হিরো তাইকওয়ান্দো ওপেনের 8 টি স্বর্ণপদক পান

পাকিস্তান তাইকোয়ান্দোর খেলোয়াড় সৈয়দ আমির হামজা, মুহাম্মদ উমর, হাম্মদ নাদিম এবং শামিল আলী গত সপ্তাহে নিলাইয়ের 7th ম আন্তর্জাতিক তাইকোয়ান্দো কাপ ২০২৫ সালে চারটি পদক অর্জন করেছিলেন।

করাচি তাইকোয়ান্দো একাডেমির খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্টে সিনিয়র, জুনিয়র এবং ক্যাডেট বিভাগগুলিতে পাকিস্তানি পতাকা উঁচু করে তুলেছিলেন, যেখানে ২৫ টি দেশের 2000 টিরও বেশি অ্যাথলেট উপস্থিত রয়েছে। তারা দুটি স্বর্ণপদক এবং দুটি রৌপ্য পদক জিতেছে।

অন্যান্য স্বর্ণপদকবিদদের মধ্যে ৪৫ কেজি ইভেন্টে সৈয়দ হাদি জাফ্রি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অন্যদিকে তাইবা আশরাফ ভার্চুয়াল ফাইট, জোড়া পুমস এবং ৪৯ কেজি লড়াইয়ে তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন এবং সুম্বুল ফাতিমা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্য অর্জন করেছিলেন।

এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের সাথে কথা বলার সময় অ্যাথলিটরা তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি তালিকাভুক্ত করেছিল, তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি ছিল, তাদের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন খেলাধুলায় কিন্তু চিকিত্সা পেশায়ও ক্যারিয়ার অর্জন করতে চান।

আমির হামজা, 51 কেজি জুনিয়র ওজন বিভাগে 15 থেকে 17 বছর স্বর্ণপদক

আমির হামজা, 51 কেজি জুনিয়র ওজন বিভাগে 15 থেকে 17 বছর স্বর্ণপদক

হামজা ৫১ কেজি জুনিয়র ইভেন্টে স্বর্ণপদক নিয়েছিলেন, যার শীর্ষস্থানীয় পুরষ্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করে ১৫ থেকে ১ 17 বছর বয়সের খেলোয়াড় ছিল।

“আমি এখানে এসে খুব খুশি, এবং এই শিরোপা জিতেছি, এটি কঠোর পরিশ্রম এবং আমার কোচের উত্সর্গ যা আমাকে এই স্বর্ণপদক জিততে সহায়তা করেছিল,” তিনি তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনায় এক্সপ্রেস ট্রিবিউনকে বলেছিলেন।

“আমার একটি কঠিন ঘটনা ঘটেছে, আমি দু’জন প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করেছি এবং দু’জনেই খুব ভাল ছিল।”

হামজা এর আগে ফুজেরা ওপেনেও প্রতিযোগিতা করেছিল, তবে তিনি 2019 সালের জুনিয়র ইভেন্টে জিততে পারেননি।

“আমি তখন এই খেলায় খুব ভাল ছিলাম না, তবে আমি জানি আমি উন্নতি করছি, এবং এই ফলাফলটি এটি দেখায়,” 15 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন, যিনি বড় হওয়ার পরে একজন ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিলেন।

“আমি তাইকোয়ান্ডোর সাথে চালিয়ে যেতে চাই, তবে আমি একজন ডাক্তার হওয়ার জন্যও পড়াশোনা করতে চাই। আমি আশা করছি যে এই দুটি বিষয়েই সাফল্য খুঁজে পেতে সক্ষম হব।”

আমিরও করাচি তাইকোয়ান্ডো একাডেমির মালিক এবং কোচ সৈয়দ রেহমান শাহের ছেলে, যিনি কোরিয়ান মার্শাল আর্টে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

অন্যদিকে তার অন্য শিক্ষার্থী উমর 64৪ কেজি ইভেন্টে সিনিয়র শিরোপা অর্জনের জন্য সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত লড়াই জিতেছিল।

তিনি একজন চীনা অ্যাথলিটের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং তিনি এই ইভেন্টটিকে চ্যালেঞ্জিং তবে ফলপ্রসূ বলে মনে করেছিলেন, “চীনা অ্যাথলিটরা সাধারণত পরাজিত করা খুব কঠিন এবং তাদের দুর্দান্ত কৌশল রয়েছে। আমি একজন ভাল প্রতিযোগীকে পরাজিত করে জানার জন্য আমি বিজয়কে মিষ্টি করে তুলেছি,” 20 বছর বয়সী ডি ফার্মাসির শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করেছিলেন।

উমর একজন অধ্যবসায়ী অ্যাথলিট ছিলেন, তিনি কাতার ওপেনের ২০২৩ সালে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং দেশকে মাদুরের উপর গর্বিত করার সন্ধানে রয়েছেন।

হামদার্ড ইউনিভার্সিটিতে একটি কঠিন সময়সূচী সত্ত্বেও, যেখানে তিনি একটি ডিগ্রি অর্জন করছেন, উমর তাইকোয়ান্ডো অনুশীলনের জন্য সময় দেয় এবং সারা বছর ধরে কমপক্ষে এক থেকে দুই ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়।

যাইহোক, জাতীয় অ্যাথলিট হিসাবে তাঁর কৃতিত্বগুলি তুলে ধরার বিষয়টি যখন আসে তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে খুব কমই সমর্থন পান।

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার সহপাঠী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা সচেতন যে আমি আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করি, এমনকি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও এটি জানে, তবে তারা এটিকে উপেক্ষা করার ঝোঁক রাখে এবং অবশ্যই এটি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে, সমর্থনের অভাব মাঝে মাঝে শীতল এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। আমরা আমাদের নিজেরাই এখানে আছি,” উমর বলেছিলেন।

একইভাবে, শামিল, যিনি 49 কেজি ক্যাডেট ওজন বিভাগে রৌপ্য পদক নিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে করাচি একাডেমিতে তাঁর প্রশিক্ষণ তাইকওয়ন্ডোর প্রতি তার আবেগকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়তা করেছিল এবং তার গেমের মানের জন্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে অধ্যয়ন এবং প্রশিক্ষণের সময়গুলির মধ্যে ভারসাম্যকে দায়ী করে।

“আমি চার বছর ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, আমার পরিবার আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলিতে খেলতে আমার পক্ষে অত্যন্ত সমর্থক,” সাক্ষাত্কারের আগে তার মায়ের সাথে ডেকে থাকা শামিল বলেছিলেন।

“আমি মনে করি টুর্নামেন্টটি শক্ত ছিল কারণ এখানে অনেক প্রশিক্ষিত অ্যাথলেট ছিল।

“আমি যখন লড়াইয়ে ছিলাম তখন আমি কেবল একটি পদক দিয়ে এটি শেষ করি তা নিশ্চিত করার জন্য আমি কী করতে পারি তা নিয়েই ভাবছিলাম।

“আমার মন কেবল তাতে মনোনিবেশ করেছিল, তাই আমি আনন্দিত যে আমি একটি রৌপ্য পরিচালনা করেছি।”

তিনি বলেছিলেন যে জীবনে তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল তিনি যা পছন্দ করেন তা করা: তাইকোয়ান্ডো ইভেন্টগুলিতে প্রতিযোগিতা করুন এবং একজন পুরুষ নার্স হওয়া।

“আমি একজন নার্স হতে চাই, আমার পুরো পরিবার এই পেশায় রয়েছে, তাই আমিও tradition তিহ্যটি চালিয়ে যেতে চাই।

“আমার জন্য লক্ষ্য হ’ল নার্সিংয়ে ডিগ্রি অর্জন এবং তাইকোয়ান্ডোতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া,” 14 বছর বয়সী এই যুবকের উপসংহারে পৌঁছেছেন।

নীলাইয়ের রাস্তা চ্যালেঞ্জের সাথে প্রশস্ত করা হয়েছিল

করাচি তাইকোয়ান্দো একাডেমির মালিক এবং কোচ সৈয়দ রহমান শাহ, যিনি হাবিব পাবলিক সহ নামী বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রশিক্ষকও ছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে অ্যাথলিটদের আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলিতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের স্পনসর এবং সমর্থন পাওয়া সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

“মালয়েশিয়ায় যেভাবে এসেছে তা কোনও অলৌকিক ঘটনা কম নয়, আমি বলতে পারি যে এটি কেবল আল্লাহর সহায়তায় ছিল, পিতামাতারা চিপ দিয়েছিলেন, এবং আমরা লোকদের সাহায্য চেয়েছিলাম, তবে প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নেই।

“তবে এই পদকগুলি এতটা অতিক্রম করার পরে জয়ের বিষয়টি কেবল নিশ্চিত করে যে আমরা সঠিক পথে রয়েছি, এবং আমার শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করছে,” রহমান বলেছেন,

“আমাদের পাকিস্তান সাকওয়ান্দো ফেডারেশন থেকেও সমর্থন প্রয়োজন, কারণ দিনের শেষে প্রতিটি অ্যাথলিট উচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতা করতে চায় এবং অর্জন করতে যে আমাদের খেলোয়াড়দের শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে আচরণ করতে পারে এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকা দরকার,” রহমান বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts