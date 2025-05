পাক এয়ার ফোর্সের প্রতিক্রিয়াতে ভারতীয় বিমান গুলি চালাতে পারেনি

ফাইল ফটো

May এবং May ই মে হামলার পরে, May মে ও of মে রাতে পাক এয়ার ফোর্সের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান বিমান থেকে পাকিস্তান বিমান পর্যন্ত একটিও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেনি।

সিনিয়র সাংবাদিক এবং অ্যাঙ্কর শাহজাদ ইকবাল আজ শাহ জেব খানজাদের সাথে জিও নিউজ প্রোগ্রামের সাথে কথা বলার সময় আজ বলেছিলেন যে 9 এবং 10 মে রাতে নূর খান এয়ারবাস সহ পাকিস্তানের অন্যান্য বিমানবাজকে লক্ষ্য করে যখন ভারত পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া চলাকালীন একটিও ভারতীয় বিমান ছিল না।

শাহজাদ ইকবাল সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে ৫ টি বিমান হেরে ভারতীয় বিমান বাহিনী ভয় পেয়েছিল। অতএব, পাক এয়ার ফোর্স সেই সময়ে বিনামূল্যে মহাকাশ পেয়েছিল।

শাহজাদ ইকবাল আরও বলেছিলেন যে ভারতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস 400 এর চারটি ব্যাটারি ছিল, আদমপুর এয়ারবাসে ইনস্টল করা ব্যাটারিটি পাকিস্তান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

শাহজাদ ইকবাল আরও সূত্রে উদ্ধৃত করে বলেছে যে মঙ্গলবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন সেখানে গিয়েছিলেন, তখন অন্য জায়গায় ইনস্টল করা এস 400 এর একটি ব্যাটারি দেখানো হয়েছিল।

সূত্র মতে, পাকিস্তানের দ্বারা বাদ দেওয়া ভারতীয় বিমানের দু’জন পাইলট নিহত হয়েছেন এবং তিনজন আহত হয়েছেন।