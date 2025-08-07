You are Here
News

পাঞ্জাব গ্রীষ্মের ছুটি 31 আগস্ট পর্যন্ত প্রসারিত করে

নিবন্ধ শুনুন

পাঞ্জাব সরকার প্রদেশের সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি বাড়িয়েছে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত, এখন ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

পাঞ্জাব সরকারের স্কুল শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সিদ্ধান্তটি সরকারী এবং বেসরকারী উভয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

“উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটিগুলি 31.08.2025 অবধি বাড়িয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। পাঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত স্কুলগুলি 1.09.2025 এ পুনরায় খোলা হবে,” বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এটি জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশের সাথে কঠোর সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়।

যদিও বিজ্ঞপ্তিটি সম্প্রসারণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট কারণ উদ্ধৃত করেনি, তবে সিদ্ধান্তটি তীব্র আবহাওয়ার অবস্থার সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। পাঞ্জাব জুনের শেষের থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ষার বৃষ্টিপাত এবং বন্যার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রদেশের বিশাল অংশগুলিকে প্রভাবিত করে এবং স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে।

এই পদক্ষেপটি অবশ্য বেসরকারী স্কুল সমিতিগুলির কাছ থেকে দৃ strong ় সমালোচনা করেছে। সমস্ত পাকিস্তান বেসরকারী স্কুল সমিতি (অ্যাপএসএ) এই সম্প্রসারণকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে আরও বিলম্ব একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করবে।

সমিতির সভাপতি বলেছেন, “যদি ছুটিগুলি আরও বাড়ানো হয়, তবে শিক্ষণ ব্যবস্থাটি খারাপভাবে প্রভাবিত হবে,” যোগ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সম্প্রসারণটি অযৌক্তিক ছিল।

অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা বজায় রেখেছিলেন যে আবহাওয়ার অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থেকে যায়, স্কুলগুলি আরও বন্ধ করার কোনও ভিত্তি রাখে না।

তারা সরকারকে তার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার এবং শিক্ষাব্যবস্থায় আরও বিপর্যয় এড়ানোর জন্য নির্ধারিত হিসাবে একাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts