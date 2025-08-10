পাঞ্জাব বিধানসভা; বারবার আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত অফিসারদের উপর পিএডিএ আইন আরোপ করার সিদ্ধান্ত

লাহোর:
পাঞ্জাব বিধানসভায় চেয়ারম্যান পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি থ্রি আহমেদ ইকবাল সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার জন্য একটি বড় ঘোষণা ঘোষণা করেছিলেন এবং একই ধরণের আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের উপর একটি পিএডিএ আইন আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে একই ধরণের আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কৃষ্ণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের পাঞ্জাব কর্মচারী কর্মসংস্থান ডিসপেনসারি এবং জবাবদিহিতা আইনের অধীনে মামলা করা হবে এবং বারবার আর্থিক অনিয়মকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য অযোগ্য বলে মনে করা হবে।
আহমেদ ইকবাল বলেছিলেন যে একটি নিরীক্ষা প্যারাসে এক ঘন্টা সময় নিতে পারে না এবং কাগজপত্রগুলি তুলে নেওয়া যায় না, তারা অবহেলায় জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
চেয়ারম্যান পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বলেছে যে কর্মকর্তারা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে আসতে নারাজ ছিলেন তবে এখন তাদের প্রতিক্রিয়াশীল করা হয়েছে, সমস্ত বিভাগে আর্থিক শৃঙ্খলা উন্নতি হচ্ছে।