পাঠকরা ব্রেক্সিটকে বিপরীত করার বিষয়ে তাদের বক্তব্য রেখেছেন – ইইউকে পুনরায় যোগদান থেকে শুরু করে ‘আগামীকাল’ থেকে ‘আরও সময় কাটাতে দেওয়া’

এনব্রেক্সিট থেকে নয় বছরের প্রথম দিকে, যুক্তরাজ্য জুড়ে আফসোস এবং হতাশার গভীর অনুভূতি।

সার্বভৌমত্বের পুনর্নির্মাণ হিসাবে একসময় কারও দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল তার পরিবর্তে অনেককে বিচ্ছিন্ন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে এবং মহাদেশ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারা একবার বাড়িতে ডেকেছিল।

সাম্প্রতিক একটি ইউগভ জরিপে জানা গেছে যে অর্ধেকেরও বেশি ব্রিটিশ এখন ইইউতে পুনরায় যোগদান করতে চায় এবং স্বতন্ত্র পাঠকরা হতাশা এবং হতাশার এই বোধকে প্রতিধ্বনিত করেছেন।

ক্ষুধা সত্ত্বেও, একটি দৃ strong ় অনুভূতি ছিল যে পুনরায় যোগদান জটিল হবে এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের কারণে এবং ইইউর সম্ভবত যে শর্তাদি প্রয়োজন তা সম্ভবত যে কোনও সময় খুব শীঘ্রই এটি সম্ভবত অসম্ভব হবে।

তবুও অনেকে আশাবাদী রয়েছেন যে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের সমর্থন ভবিষ্যতে বিতর্ককে বদলে দিতে পারে।

আপনার যা বলতে হয়েছিল তা এখানে:

ফ্যারেজ: সমস্যা, সমাধান নয়

নাইজেল ফ্যারেজ – যিনি ইইউ থেকে ব্রিটেনকে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি ব্রেক্সিটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি নাটকীয়ভাবে অভিবাসনকে নামিয়ে আনবেন, আমাদের সার্বভৌমত্বকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং এখন তিনি ব্রিটিশ জনগণের কাছে চেপে ধরেছেন যে তিনি কোনওভাবেই কোনওভাবেই একটি কঠোর সংস্করণ তৈরি করতে পারেন যা কিছুটা ব্রিটেনের সমস্যা সমাধানের জন্য।

কোন ফ্যারেজ, আপনি হয় সমস্যা।

As your new ‘Chair’ of Reform creates yet another divisive policy of bringing back the return of the death penalty – and as Sky News today has reported that the UK’s largest trade union saw its membership jump by 200 per cent in the 10 local authorities won by Reform recently – he is now attempting to sack anyone working on DEI or climate change, despite the very fact that the councils don’t even have staff who work exclusively on either of these policies.

তিনি পারি না, কারণ একবার, নতুনগুলি তৈরির বিপরীতে যুক্তরাজ্যের ইতিমধ্যে যে সমস্যাগুলি ইতিমধ্যে রয়েছে তা সমাধান করার চেষ্টা?

অ্যামি

আপনি কি অন্য গণভোটে ইইউতে পুনরায় যোগদানের জন্য ভোট দেবেন? আপনার মতামত ভাগ করুন মন্তব্য

গণভোট নেতৃত্বের ব্যর্থতা

ইইউ ছেড়ে যাওয়া ভাল বা খারাপ ধারণা কিনা তা নির্বিশেষে, ফলাফলটি আমাদের গণতন্ত্র যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমাদের শেখায়। ব্রেক্সিট প্রচুর কারণে ব্যর্থ হয়েছিল, তবে অংশে কমপক্ষে, এটি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ দিনের সরকার এটি সমর্থন করে না। ফলস্বরূপ, তাদের এটির জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না।

এ কারণেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদাহরণ থেকে দূরে গণভোটগুলি ভয়াবহ ধারণা – এবং এই ক্ষেত্রে, দায়িত্বের একটি পদমর্যাদা এবং একটি টরি তার দলকে দেশের স্বার্থের সামনে রাখার একটি সর্বোত্তম উদাহরণ।

আপনি যদি কিছু পরিবর্তন করতে চান তবে এমন কোনও পক্ষের পক্ষে ভোট দিন যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আশা করা যায় যে তারা অন্তত এটি ভেবেছিল।

রিক্ক

যুক্তরাজ্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কিনারায় টিভার করছে

ইইউ ছেড়ে যাওয়া একটি ভয়াবহ ভুল ছিল। যুক্তরাজ্যের জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য সমস্তই ‘রেইল’ এর পক্ষে ছিল। ডেভিড ক্যামেরন এতদূর গিয়েছিলেন যে প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়ার জন্য এবং একইভাবে যুক্তরাজ্যের ভোটারদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যুক্তরাজ্যের ভোটাররা তখন তাদের ইইউ সদস্যপদ থেকে খুব কম সুবিধা দেখেছিল এবং সেই অনুযায়ী চলে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ক্যামেরন তখন সঠিক কাজটি করেছিলেন – নিজের তরোয়ালটিতে পড়ে! অবিশ্বাস্যভাবে, সুনাক তাকে পুরোপুরি অনুপযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সরকারে ফিরিয়ে এনেছিল এবং এমনকি তাকে হাউস অফ বোরসের সদস্য হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

যুক্তরাজ্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কিনারায় ঝাঁকুনি দিচ্ছে, যদিও এখনও বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদি কেবল রাজনীতিবিদরা এই দেশের লোকদের সেবা করতে শিখতেন! এটি – সর্বোপরি – তারা কী করতে নির্বাচিত হয়।

এসপিসি

যুক্তরাজ্য একটি বিদেশী কর্মশক্তির উপর নির্ভরশীল

এটি একটি ব্যর্থতা ছিল কারণ ব্রেক্সিটকে ট্রিগার করা সমস্যাগুলির কোনওটিই যথাযথভাবে সম্বোধন করা হয়নি, তবে বাস্তবে আরও খারাপ হয়েছে, বিশেষত অভিবাসন, ব্রেক্সিট সফল হওয়ার এক নম্বর কারণ। এবং ব্রেক্সিট-পরবর্তী ইমিগ্রেশন কি হয়েছে? কিছুই, ইউরোপীয়দের প্রধানত ভারতীয় এবং নাইজেরিয়ানদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হ’ল পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীলতা নিয়ে আসছে।

আমি কাজ করে কাজ করছি যেখানে অভিবাসীদের শতাংশ বেশ বেশি। ব্রেক্সিটের আগে, ইইউ থেকে প্রায় 90% সহকর্মী যুক্তরাজ্যে একক বা কমপক্ষে বাচ্চাদের ছাড়াই এসেছিলেন, যদিও একেবারে বিপরীত – ভারত, নাইজেরিয়া বা অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলির 80% সহকর্মী বাচ্চাদের সাথে বিবাহিত হয়েছিলেন।

যারা ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তারা বুঝতে বা মেনে নিতে খুব অন্ধ ছিলেন যে যুক্তরাজ্য একটি বিদেশী কর্মী বাহিনীর উপর নির্ভর করে এবং আপনি যদি এটি ইইউ থেকে না চান তবে আপনাকে এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে এটি গ্রহণ করতে হবে।

আশেপাশে

ইইউতে পুনরায় যোগদানের অর্থ কী?

এই সমীক্ষা এবং আরও অনেকের সাথে সমস্যা হ’ল তারা ইইউর অর্থ কী তা যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। বেশিরভাগ ধরে নিন যে এর অর্থ আমাদের ছাড় দিয়ে ফিরে যাওয়া। যদি তারা জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা ইউরো এবং শেঞ্জেনে (যা সমস্ত নতুন সদস্যদের সাথে সম্মত হতে হবে) যোগদানকে সমর্থন করে কিনা, তবে যুক্তরাজ্যের ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অদৃশ্য হয়ে যায়।

আয়ান রবিনসন

পুনরায় যোগদান একটি পাইপ স্বপ্ন

“এটিতে দেখা গেছে যে ৫ 56 শতাংশই চান যে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশে ফিরে আসুক।” তবে এটি কোন শর্তাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে না, তাই উত্তরদাতারা সম্ভবত আমরা চলে যাওয়ার সময় আমাদের একই পদগুলি কল্পনা করেছিলেন। এটি অবশ্যই কখনই অফারে থাকবে না-এবং ইউরো এবং শেঞ্জেনে যোগদান এবং সম্পূর্ণ ইউরোপীয় প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া একটি অ-আলোচনাযোগ্য পূর্বশর্ত হবে।

তাদের জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক উভয় শ্রেণীর মধ্যেও sens ক্যমত্য দেখতে হবে এবং এর অর্থ হ’ল পুনরায় যোগদানের পক্ষে একটি অতি-সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে আরও একটি গণভোট-এবং 56 শতাংশ এটি কাটবে না।

তারপরে, যুক্তরাজ্যকে debt ণ এবং ঘাটতির দিক থেকে কোপেনহেগেন মানদণ্ড এবং এর অর্থনৈতিক সীমা পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে এবং আমরা এর কাছাকাছি কোথাও নেই।

সুখের বিষয়, পুনরায় যোগদান একটি পাইপ স্বপ্ন। যুক্তরাজ্যের পুনরায় যোগদানের জন্য কোনও সম্ভাবনা নেই।

ডগলবার্ড

জনগণকে মিথ্যা বলা হয়েছিল – আমরা অন্য ভোটের প্রাপ্য

ব্রেক্সিট একটি ব্যর্থতা ছিল। আমরা সকলেই বোরিস জনসন এবং নাইজেল ফ্যারেজের পাশাপাশি অন্যান্য টোরি দ্বারা মিথ্যা বলেছিলাম। এটি যে ক্ষতি করেছে এবং কত লোক তাদের চাকরি হারিয়েছে তা দেখুন। যুক্তরাজ্য তখন থেকেই গোলমাল করছে।

যুক্তরাজ্যের জনসাধারণকে অন্য ভোটকে ইইউতে পুনরায় যোগদানের জন্য বা আমাদের মতো থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত। সর্বোপরি, সরকার সমস্ত কিছুতে ভোট দিতে পারে, তবে আমাদের অনুমতি নেই।

মার্ক কার্লিসেল

অলস নেতৃত্ব

ব্রেক্সিট মিথ্যা ভিত্তিক ছিল এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল। ফ্যারেজ, জনসন, গোভ এবং কো প্রচারটি স্টোক করে এবং একটি বিপর্যয়কর হার্ড ব্রেক্সিট চুক্তির মধ্য দিয়ে চলে। তবে যার দরজায় এই লোকটি রয়েছে তিনি হলেন ক্যামেরন। তিনি টরি বিভাগগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য গণভোটকে ডেকেছিলেন, এটি হারিয়েছিলেন কারণ তিনি এটিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করার জন্য খুব অলস এবং op

এটি উত্সাহজনক যে জনমতকে ধীরে ধীরে পুনরায় যোগদানের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবে বর্তমান সরকারকে অভিনয়ের জন্য উত্সাহিত করার জন্য ৫ 56 শতাংশ যথেষ্ট পরিমাণে যথেষ্ট শতাংশ নয়, এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য জরিপগুলি আটকে রয়েছে।

ইইউ বা ইইএতে পুনরায় যোগদানকে ন্যায়সঙ্গত করার পক্ষে যথেষ্ট রাজনৈতিক গতি থাকবে যখন এর পক্ষে ভোটগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে 60০ শতাংশেরও বেশি থাকে এবং এর এখনও খুব কম লক্ষণই রয়েছে।

Tanaquil2

দুর্বল ইউরোপ নির্বোধ ছিল

ব্রেক্সিট সময়ে (ভোটের পরে), আমি পোস্ট করেছি যে ইইউতে থাকার অর্থনৈতিক মূল্য প্রত্যাখ্যান করা নির্বোধ ছিল, তবে পুতিন এবং জিনপিংয়ের মুখে ইউরোপকে দুর্বল করার জন্য একেবারে নির্বোধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। আমি ট্রাম্প ফিরে আসার আশা করিনি, তবে এটি স্পষ্ট ছিল যে সেখানে গুরুতর কিছু ভুল ছিল।

এর সমস্ত সমস্যার জন্য, ইউরোপ বিশ্বের জন্য সেরা আশা এবং এটির জন্য যুক্তরাজ্যের অতিরিক্ত ওজন প্রয়োজন।

অনেক

আমাদের প্রথমে শর্তাদি জানতে হবে

আমি ব্রেক্সিটের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি, তবে সবচেয়ে বড় পাঠটি হওয়া উচিত: আপনি শর্তগুলি জানার পরে কোনও সিদ্ধান্ত নিন। অতীতের প্রতিবেদন থেকে, দেখে মনে হবে কিছু ইইউ সদস্য যুক্তরাজ্যকে একজন রিটার্নিং সদস্য হিসাবে একটি বিশেষ কেস হিসাবে বিবেচনা করার জন্য উন্মুক্ত, অন্যরা, বিশেষত ফ্রান্স, আমাদের নতুন প্রবেশকারীর মতো আচরণ করতে চায়।

ল্যাংলি

এখন সময় নয়

আমি একজন কট্টর অবশিষ্ট ছিলাম এবং একজন প্রো-গ্লোবালিস্ট হিসাবে আমি আমাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নে পুনরায় যোগদান করতে দেখতে আগ্রহী। আমি এত নির্দ্বিধায় ভ্রমণ মিস করি।

আমি বিশ্বাস করি এখন ইইউতে পুনরায় যোগদানের সময় নয়। স্নায়ুগুলি এখনও কাঁচা, ব্রিটিশরা মহাদেশে ভাল পছন্দ হয় না এবং আমি বিশ্বাস করি যে পুনরায় যোগদানটি আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা হবে-প্রথম স্থানে যাওয়ার জন্য এক ধরণের শাস্তি।

আরও সময় পাস করা প্রয়োজন।

বিগডোগসালব্রেন

কোনও পার্টিতে আবার যোগদানের সাহস থাকবে না

ইইউ ছেড়ে যাওয়া স্ব-ক্ষতিকারক একটি ভয়াবহ কাজ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের এমন একটি পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে শক্ত অধিকারের এখনও যথেষ্ট শক্তি রয়েছে এবং আমরা আরও খারাপ অবস্থানে রয়েছি তা মেনে নিই না। এটি কোনওভাবেই অন্য সবার ব্যর্থতা যে ব্রেক্সিট একটি ব্যর্থতা।

কোনও দলেরই আবার যোগদানের সাহস থাকবে না, বিশেষত যেহেতু আমরা এই জাতীয় অনুকূল শর্তে পুনরায় যোগদানের সম্ভাবনা কম। ইইউ রিসেটটি একটি ভাল শুরু, তবে আমরা কি দ্রুত একটি একক বাজার এবং শুল্ক ইউনিয়ন মডেলের দিকে অগ্রসর হতে পারি?

দেশে মিথ্যা বলা হয়েছে, তবে অনেক লোক এখনও ফ্যারেজ এবং কো এর মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে। যদি কোনও গণভোট হয় তবে আমি আগামীকাল পুনরায় যোগদানের জন্য ভোট দেব। আমি সর্বদা একটি ইউরোসেপটিক হয়েছি, তবে আমি সর্বদা ইইউ থেকে প্রাপ্ত প্রচুর সুবিধাগুলিও স্বীকৃতি দিয়েছি।

আপনি যদি কোনও ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হন তবে কিছু নিয়ম আপনার পছন্দ হবে এবং অন্যরা আপনি করবেন না।

স্পেকুলেটর

যুক্তরাজ্য এখন দাতব্য দোকান এবং বাজেটের স্টোরগুলির একটি সমুদ্র

আমি 26 বছর বয়স থেকেই যুক্তরাজ্যের বাইরে বসবাস করেছি এবং কাজ করেছি এবং দুবাই, সেখান থেকে সুইজারল্যান্ডে চলে এসেছি, সংক্ষেপে যুক্তরাজ্যে, তারপরে সাইপ্রাস এবং এখন ২০০৯ সাল থেকে ফ্রান্সে ফিরে এসেছি।

আমার বাচ্চা উভয়ই বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং বিভিন্ন দেশে বাস করে উপকৃত হয়েছিল।

আমি ব্রেক্সিটকে ভয়াবহতার সাথে বিকশিত হতে দেখেছি, তবে আমি 15 বছর পরে আমার ভোট হারাতে থাকায় শক্তিহীন ছিল।

আমি মনে করি যে যুক্তরাজ্যের পুনরায় যোগদান করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে কারও যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে তাদের ইউরোপের মাধ্যমে ভ্রমণ করা উচিত – কোস্টাস নয়, আসল ইউরোপ। হতে পারে মিলান থেকে বারির একটি উচ্চ-গতির ট্রেন, বা ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া হয়ে গাড়ি চালানো এবং সু-রক্ষিত রাস্তা এবং সুবিধাগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।

সত্যই, আমরা যুক্তরাজ্যকে এখন কেবল দাতব্য দোকান, বাজেটের দোকান, ছদ্মবেশী শহর এবং ভয়াবহ পরিবহন বিকল্পগুলির একটি সমুদ্র দেখতে পাই।

আশা করি এটি যৌবনের স্বার্থে পরিবর্তিত হয়।

ক্রিস

ব্রেভিটি এবং স্পষ্টতার জন্য এই নিবন্ধটির জন্য কিছু মন্তব্য সম্পাদনা করা হয়েছে।

