পাবলিক পার্কে গাছ পড়ার পরে আহত পাঁচটি শিশু

একটি পাবলিক পার্কে একটি গাছ পড়ার পরে পাঁচটি শিশু আহত হয়েছে, যার মধ্যে দু’জন গুরুতর অবস্থায় রয়েছে।

জরুরী পরিষেবাগুলি একটি গাছ পড়ার রিপোর্টে ডাকা হয়েছিল শনিবার বিকেল তিনটার দিকে সাউথেন্ডের চকওয়েল পার্ক, পুলিশ ড।

এই ঘটনায় দুটি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে বলে অ্যাম্বুলেন্সের ক্রুরা জানিয়েছেন। আরও তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এসেক্স পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমরা চকওয়েল পার্কে একটি গুরুতর ঘটনার দৃশ্যে রয়েছি। অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের সহকর্মীদের পাশাপাশি অফিসাররা সাড়া দিচ্ছেন।”

“সেখানে বেশ কয়েকটি হতাহত হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে আমাদের কাজ চলছে।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র পুলিশ জানিয়েছে যে তারা এসেক্সের সাউথেন্ডের চকওয়েল পার্কে একটি ‘গুরুতর ঘটনা’ যোগ দিচ্ছে (সরবরাহ করা)

“আমরা দয়া করে এই কাজটি অব্যাহত থাকাকালীন যেখানে সম্ভব সেখানে এই অঞ্চলটি এড়াতে জনগণকে জিজ্ঞাসা করব।”

ইংল্যান্ডের পূর্ব অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমাদের সন্ধ্যা সাড়ে at টায় জানা হয়েছিল যে চকওয়েলের চকওয়েল পার্কে একটি গাছ পড়েছে।

“দুটি শিশুকে রাস্তা দিয়ে সাউথহেন্ড বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে আরও তিনজন শিশুকে সামান্য আহত অবস্থায় একই হাসপাতালে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।”

ফুটেজে পার্কের ঘেরের চারপাশে পুলিশের উপস্থিতি এবং মাঠে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেখানো হয়েছে।

অ্যাডাম হাচিনস, 47, এসেক্সলাইভকে বলেছেন: “আমি শুনেছি সেখানে বাচ্চাগুলি গাছের উপর খেলছে They তারা একটি বড় ফাটল শুনেছিল It এটি অবশ্যই বেশ জোরে থাকতে পারে They তারা দৌড়ে গিয়েছিল এবং গাছের নীচে বাচ্চা ছিল।

“সমস্ত ক্রিকেট ছেলেরা দৌড়ে এসে গাছটি মাউন্ট করার চেষ্টা করেছিল I

গ্যালারিতে খোলা চিত্র পার্কে একটি গাছ পড়ার পরে বেশ কয়েকটি শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (গুগল)

সাউথহেন্ড ওয়েস্ট এবং লেইয়ের শ্রম সাংসদ ডেভিড বার্টন-স্যাম্পসন বলেছেন: “আমি চকওয়েল পার্কে একটি উদ্বেগজনক ঘটনার কথা শুনছি এবং আমি আরও বিশদ অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে দয়া করে পুরো বিবরণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অনুমান এড়িয়ে চলুন।

“আমার চিন্তাভাবনা ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে রয়েছে।”

সাউথেন্ড-অন-সি সিটি কাউন্সিলের নেতা ড্যানিয়েল কোয়ান বলেছেন: “আমি এই অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা সম্পর্কে অবগত। আমরা এসেক্স পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং ফায়ার সার্ভিসের সাথে কাজ করছি, যারা এখনও ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

“আমি বুঝতে পারি যে একটি গাছ পড়েছে, প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা কেবল জনসাধারণকে এই অঞ্চলগুলি এড়াতে বলছি যখন সেই পরিষেবাগুলি তাদের কাজ সম্পাদন করে, এবং আমার চিন্তাভাবনাগুলি ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে রয়েছে।”

চকওয়েল পার্ক একটি বিনোদনমূলক জমি যা ২ 27 হেক্টর জুড়ে রয়েছে এবং এতে বেশ কয়েকটি ফুলের বাগান, দুটি শিশু খেলার মাঠ, একটি স্কেট পার্ক এবং ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল এবং টেনিস গ্রাউন্ড রয়েছে।