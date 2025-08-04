পাবলো গামেজ, গুজকে আরও একটি কলম সরানো হয়েছে

আউটপুট পাবলো গামেজ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান হিসাবে (Iif) প্রায় 10 মাস দেরিতে পৌঁছেছেন। এই অবস্থানটি ছিল সুরক্ষার সচিবের নকশার অংশ, ওমর গার্সিয়া হারফুচঅপরাধের লড়াইয়ে গোয়েন্দা কাজ সারিবদ্ধ করার জন্য। তবে রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম কেউই বা তিনি গোমেজও করেননি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সমর্থিত ছিলেন না আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডরআমি এটি বিতরণ করব। তার রিলে দেখায় যে শেইনবাউমের পক্ষে ক্ষমতা নেওয়া কতটা কঠিন ছিলযিনি ল্যাপেজ ওব্রাডরকে তার আগ্রহের জন্য বেঁধে রেখেছিলেন।
তত্কালীন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত গার্সিয়া হারফুচের নকশায়, কর্মকর্তাদের তার প্রতিক্রিয়া জানাতে অন্তর্ভুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর কাঠামোর মধ্যে নতুন সুরক্ষা কৌশলজাতীয় গোয়েন্দা কেন্দ্রে (সিএনআই), সংগঠিত অপরাধের জন্য বিশেষ প্রসিকিউটর (ফেমডো), ফেডারেল ফৌজদারি তদন্ত সংস্থা (এআইসি), কোফপ্রিসসুরক্ষা অঞ্চলে পেমেক্স এটি জাতীয় ব্যাংকিং এবং সিকিওরিটি কমিশনে জ্বালানীর চুরির বিরুদ্ধে লড়াই করে (সিএনবিভি) এবং Iif। এই লড়াইটি ইন্ট্রামুরোসকে অব্যাহত রেখেছে, এবং ল্যাপেজ ওব্রাডরের পরিচালক – পরিচালক বা পরোক্ষ – অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রকাশ্যে পরিণতি দেখেছিল।
সিএনআই, যিনি পরিচালনা করেছেন প্রতিরক্ষা সচিব প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত দ্বারা, তারা এটি গার্সিয়া হারফুচকে দিয়েছে শেইনবাউম টেকওভারের প্রাক্কালে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেওয়া। ফেমডো এবং এআইসি, যা নির্ভর করে অ্যাটর্নি জেনারেলশিরোনামগুলির সাথে সম্পর্কটি সত্ত্বেও – তাদের প্রস্তাবিত হিসাবে সরবরাহ করা হয়নি, আলেজান্দ্রো গার্টজ ম্যানেরোএটি বেশ ভাল – এবং সিএনবিভি প্রতিশ্রুতিতে থেকে যায়, কারণ এটি কোফিপ্রিসের সাথেও ঘটেছিল।
গার্সিয়া হারফুচ যে সুরক্ষার সচিবালয় পেয়েছিলেন তা একটি শেল ছিল: পুলিশ, বা যানবাহন, হেলিকপ্টার বা বিমান ছাড়াই। প্রতিরক্ষা, এমনকি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ন্যাশনাল গার্ড সেই সময় তিনি তাকে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। প্রতিরক্ষা সচিবের প্রতিশ্রুতি, জেনারেল রিকার্ডো ট্রেভিলাঅপারেশনাল সক্ষমতা অর্জনের জন্য 15 হাজার জাতীয় রক্ষী সরবরাহ করতে, এটি বাতাসে ছিল।
তারপরে তারা তাকে বলেছিল যে উপাদানগুলি স্থানান্তরিত হবে, তবে স্কোয়ারগুলি ছাড়াই – কী আন্দোলনকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছিল – এবং পরে তারা অগ্রসর হয়েছিল যে তার এই সংখ্যাটি থাকবে, যদিও পাঁচ হাজার ন্যাশনাল গার্ডে যে কোনওভাবেই থাকবে, আরও পাঁচ হাজার জাতির সার্ভার হিসাবে কাজ করবে, যদিও তাদের কাছে এখনও অস্ত্র বহন করার অনুমতি নেই, যা প্রতিরক্ষা দেয়। জেনারেল ট্র্যাভিলার সাথে গার্সিয়া হারফুচের সম্পর্ক প্রায় শূন্য, তারা কার্যত কথা বলা হয় না।
গার্সিয়া হারফুচ যে সুরক্ষা মন্ত্রিসভাটির দৈনিক যোগাযোগ যোগাযোগগুলি জানায় তারা নিয়মিতভাবে সমস্ত ক্ষেত্রের সহযোগিতার কথা বলে, তবে এটি কেবল unity ক্যের বিবরণ বজায় রাখা এই অঞ্চলে সরকারে, যে অস্তিত্ব নেই যেমন। অতএব, গমেজের রিলে গত শুক্রবার শেষ হয়েছিল এবং একদিন পরে ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচনী সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের প্রধানকে তার নতুন কাজের উপর জোর দিয়ে তিনি সুরক্ষা ও রাজনীতিতে পটভূমি আন্দোলনের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন।
গোমেজ একটি বাধা ছিল। যখন ক্ষমতার সাংবিধানিক স্থানান্তর করা হয়েছিল, তখন অর্থ মন্ত্রণালয়তত্কালীন ধারক, রোজেলিও রামরেজ দে লা ওএফআইইউতে পরিবর্তন তাড়াতাড়ি করার মতো কিছুই করেনি – বা পারেনি – এটি নির্ভরতার উপর নির্ভর করে। গার্সিয়া হারফুচ উপাদানগুলিতে এফআইইউর অফিসগুলিতে কর্মী প্রেরণ করেছিলেন, এই আশায় যে গোমেজ রিলে সহজতর করবে, তবে মাথায় এক বালতি ঠান্ডা জল পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমি হাল ছাড়ব না, কারণ শেইনবাউমের নির্দেশকে উপেক্ষা করে ল্যাপেজ ওব্রাডর তাকে নিয়োগ করেছিলেন।
সচিব দলকে এফআইইউর মধ্যে একটি অফিসে কাজ করার জন্য বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল, তবে গার্সিয়া হারফুচের সাধারণ নকশাকে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা সারিবদ্ধ করতে না পেরে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, এটি সম্মত হয়েছিল যে এফআইইউতে অপারেশন ব্যর্থতা রয়েছে, তাই সরকার সতর্কতা না দেওয়ার জন্য গামেজের সমালোচনা করা হয়েছিল যে ট্রেজারি বিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তদন্ত ভেক্টর বোল্টা হাউস, ইন্টারক্যাম y সিবানকোড্রাগ কার্টেল এবং চীনা সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে যে ট্র্যাফিক ফেন্টানেল।
তবে এটি পরিষ্কার নয়, যদি এই ভুলগুলি অক্ষমতার কারণে হয়, ইচ্ছাকৃত বা মেনে চলেন যে সরকার যে সংস্থানগুলি টেনে নিয়েছিল তার সংকটের কারণে, যে লাইসেন্সগুলি রিয়েল টাইমে অর্থ পাচারের বিষয়ে তথ্যের একটি দ্বিখণ্ডিত আপডেটের অনুমতি দেয় তা প্রদান করা হয়নি। কি সনাক্ত করা হয়েছিল সুরক্ষার সচিবালয় এটি ছিল, একবার লাইসেন্সগুলি প্রদান করা হয়েছিল এবং সিস্টেমটি সাধারণত পরিচালিত হয়, গমেজ ট্রেজারি বিভাগকে একটি অলাভজনক সংখ্যক সন্দেহভাজন উদ্যোক্তা এবং পর্যবেক্ষণের অধীনে আর্থিক অভিযানের একটি উচ্চ পরিমাণে গোপনীয় তথ্য প্রেরণ করেছেন। এই তথ্যের প্রয়োজন ছিল না যুক্তরাষ্ট্রে।
এমন একজন ব্যক্তি যিনি জানেন যে কী ঘটেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল যে ওয়াশিংটনে প্রেরিত গোপনীয় তথ্য ছিল গোমেজ বুঝতে পেরেছিলেন যে এফআইইউর তাঁর আউটপুট আসন্ন ছিলযদিও তিনি কেন করতে পারতেন তার কারণগুলি পরিষ্কার নয়। এই ক্ষেত্রে তিনি শেষ কাজটি করেছিলেন, এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে দেখেছিলেন বিদ্রোহের একটি কাজ – “বিশ্বাসঘাতকতা”, কেউ কেউ এটিকে কল করে – শেইনবাউম সরকারের বিরুদ্ধে প্রাক্তন ফিফ থেকে।
আপনার রিলে হবে ওমর রেয়েস কলমেনারেসযার বুদ্ধিমত্তায় 25 বছরেরও বেশি বিশেষত্ব রয়েছে এবং যারা শতাব্দীর শুরুতে আজ এআইসিতে ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সিতে গার্সিয়া হারফুচকে জানতেন। রেয়েস কলমেনারেস তিনি গার্সিয়া হারফুচের সাথে পেনিটেনটিরি সিস্টেমের আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেনযখন তিনি মেক্সিকো সিটির সুরক্ষার সচিব ছিলেন এবং সিএনআইয়ের প্রধান হওয়ার জন্য তাঁর প্রথম প্রস্তাব ছিল। কর্মকর্তা গোয়েন্দা ক্ষেত্রগুলিতে শ্রদ্ধা উপভোগ করুন এবং অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট – যা মনে হয় না যে চাপের ফলে তিনি পড়ে যান – এফআইইউকে পেশাদার করতে সহায়তা করবে, যে রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রয়েছেন তা থেকে বের করে আনতে সহায়তা করবে এবং গার্সিয়া হারফুচ অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় এমন প্রান্তিককরণকে একত্রে চালিয়ে যেতে থাকবে, যা তাকে অপসারণকারী পালক থেকে সরে যাওয়ার জন্য এত বেশি ব্যয় করেছে।
