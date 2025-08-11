পাবলো গামেজ নির্বাচনী সংস্কার কমিশনের কার্যকারিতা উপস্থাপন করেছেন

লেখা
পাবলো গমেজ এলভেরেজের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি কমিশন ফর ইলেক্টোরাল রিফর্মের লক্ষ্য, আইনটিতে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবগুলি প্রস্তুত করার জন্য মেক্সিকান নির্বাচনী ব্যবস্থার পরামর্শ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্য রাখবে। “কমিশন নির্বাচনী আইনগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণগুলি সম্পাদন করার জন্য জনগণকে তলব করবে,” এজেন্সিটির প্রধান ব্যাখ্যা করেছিলেন।
প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের প্রস্তাবিত ডিক্রিটি তার সৃষ্টিকে আনুষ্ঠানিক করে তোলে 4 আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল। গমেজ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মতামত জরিপ অনুষ্ঠিত হবে, যার ফলাফল অক্টোবর মাসে উপস্থাপন করা হবে এবং ২০২26 সালের জানুয়ারিতে এই সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। দুটি ফোরামের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং দেশের সত্তাগুলিতে অন্যান্য বিতর্কগুলিতেও আয়োজন করা হবে, এমন একটি প্রোগ্রাম যা আগাম ঘোষণা করা হবে।
সকালের সম্মেলনের সময় শেইনবাউম বলেছিলেন যে “আমরা চাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক অংশগ্রহণের জন্য” এবং জাতীয় নির্বাচনী ইনস্টিটিউটের রাজনৈতিক দল এবং পরামর্শদাতাদের সহ বিভিন্ন খাতের সদস্যরা গ্রহণ করা হবে, যদিও পরবর্তীকালে “ইনস্টিটিউট হিসাবে নয়, স্বায়ত্তশাসিত, বরং তাদের নিজেরাই”। তিনি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কমিশন অতিরিক্ত ব্যয়কে বোঝায় না, কারণ এটি ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।
এই উদাহরণটি তার মালিক ছাড়াও, স্বরাষ্ট্রসচিব রোজা আইসেলা রদ্রিগেজ দ্বারা সংহত করা হবে; ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন অ্যান্ড টেলিযোগাযোগ সংস্থার জোসে পেরিয়া মেরিনো; আর্নেস্তিনা গডয়, ফেডারেল এক্সিকিউটিভের আইনী পরামর্শদাতা; লাজারো কর্ডেনাস ব্যাটেল, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রধান; জেসেস রামরেজ কিউভাস, উপদেষ্টা সমন্বয়কারী; এবং আর্টুরো জলদবার, নীতিমালার সাধারণ সমন্বয়কারী এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সরকার।
বিতর্কের জন্য যে বিষয়গুলি দেওয়া হবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে দলীয় অর্থায়ন, বৈদ্যুতিন ভোট, আনুপাতিক উপস্থাপনা, আয় এবং প্রচারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ধারণাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক-নির্বাচনী দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ এবং যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে “প্রত্যেককে অংশ নিতে আমন্ত্রিত করা হয়েছে, এখানে কারও কাছে অংশগ্রহণের অধিকার রাখা হয় না,” তবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে “আমরা যা চাই না তা হ’ল জালিয়াতি ফিরিয়ে দেওয়া।”