পাবলো ভিটার চুল কাটার পরে থাপ্পড় দিয়ে ফ্যানকে প্রতিশোধ করে; ভাইরাল ভিডিও

ঘটনাটি ঘটলে গায়ক ভক্তদের সাথে ছবি তুলছিলেন
11 আগে
2025
– 13H22
(বিকাল 1:43 এ আপডেট হয়েছে)
গায়ক পাবলো ভিটার, ৩১, গত সপ্তাহান্তে রেসিফ (পিই) উপস্থাপনের সময় একটি চুল কাটা নিয়েছিলেন, কারণ তিনি ভক্তদের সাথে ছবি তোলেন। তার প্রতিক্রিয়া, যা একটি থাপ্পড় দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভাইরাল হয়েছিল।
নেটিজেনদের দ্বারা ভাগ করা ভিডিওগুলিতে, আপনি সেই মুহুর্তটি দেখতে পাবেন যখন শিল্পী দর্শকদের ছবি তোলার কাছাকাছি থাকে। হঠাৎ তার মাথাটি পিছনে টানা হয়। ঘটনার পরে, গায়কটি ফ্যানের উপর একটি চড় দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন। মুহূর্তটি দেখুন:
প্রাপ্য! পাবলো ভিটার একটি ফ্যানকে চড় মারলেন যিনি তার জরিটি টানলেন। pic.twitter.com/jbzu6nqher
– আপডেটচার্টস (@আপডেটচার্টস) আগস্ট 9, 2025
এই মুহুর্তে এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এ গায়কের ভক্তদের কাছ থেকে মন্তব্য পেয়েছিল। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, “ভাল হয়ে গেছে, আসুন আমরা একটি ধারণা পাই? “এটি সত্যিই প্রাপ্য,” অন্য মন্তব্য করেছিলেন।