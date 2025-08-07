পামিরাস উল্লাস অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় আবেল বিদ্রূপের প্রশংসা অস্বীকার করেছেন: ‘আমি সমর্থন চেয়েছিলাম’

আগুনে আরও কাঠ এড়াতে কোচ কথা বলেছেন এবং করিন্থীয়দের নির্মূলের পরে বিধ্বস্ত জমির কোনও দৃশ্য দেখতে পান না
পলমাস হিসাবে আবেল ফেরেরিরা সংগঠিত পালমিরাদের কাছ থেকে তিনি যে অভিশাপগুলি শুনেছিলেন তার উত্তরে তিনি বিদ্রূপাত্মক ছিলেন না, করিন্থীয়দের কাছে নতুন পরাজয়ের পরে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্যমূলক সাক্ষাত্কারে দিয়েছিলেন, কোচ যিনি ব্রাজিলিয়ান কাপ দলকে কোরিন্থীয়দের দলকে উৎখাত করার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন, যারা দলকে উৎখাত করেছিলেন তাদের দলকে উৎখাত করার জন্য তিনি দিয়েছিলেন
“আরে, আবেল, এটি সি*এ নিয়ে যাবে,” চূড়ান্ত হুইসেলের আগেও আলভিয়ার্ডের ভক্তদের চিৎকার করে উঠল। আবেল তার যুক্তি অনুসারে পামস “সমর্থন” দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
পর্তুগিজরা ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমি নিবন্ধভুক্ত, শুনেছি এবং যে কোনও সময়, কারণ আমি এখানে বহুবার বলেছি, আমি মুছে ফেলেছি,” পর্তুগিজরা ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি কেবল সমর্থন চেয়েছিলাম। আমি বেশ কয়েকবার বলেছি: আমি আমাদের ভক্তদের কী কঠিন সময়ে এমনকি আমাদের সমর্থন করতে বলি।”
“আপনি জানেন যে আমি সবসময়ই বলি: ভক্তদের একটি খুব নির্দিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে ” ‘আমি একজন মানুষ হিসাবে আমার অনুভূতি এবং আবেগ আছে এবং সত্যই সমর্থন চেয়েছি। তবে আমি চার্জটি পুরোপুরি বুঝতে পারি।
তিনি সাক্ষাত্কারে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে তিনি পামিরাসের আগুনে উড নিক্ষেপ করতে চান না, এটি ব্যাখ্যা করার জন্য যে তিনি করিন্থীয়দের পতনের পরে চাপটি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবেন এবং তিনি কোনও নোংরা ময়লা সেট দেখতে পান না।
“এখন এটি আমাদের উপর নির্ভর করে, ভক্ত, দিকনির্দেশনা, খেলোয়াড়, কোচিং কর্মীদের, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা পাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে কী চলছে তা দেখছি এবং ১৫ বছর আগে, ১৫ বছর আগে একটি ক্লাবে আগুনে কাঠের আগুন লাগাতে চাই,” লেইলা পেরেরির বক্তৃতাটি, তিনি বলেন, লেইলা পেরেরির বক্তব্যকে প্ররোচিত করে, তিনি বলেছিলেন, “তিনি। একসাথে। “
তিনি ২০২27 সালের শেষের দিকে তার চুক্তিটি পুনর্নবীকরণের বোর্ডের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আবারও প্রতিক্রিয়া জানাতে সংক্ষিপ্ত ছিলেন। “সত্যি বলতে কী, এটি সম্পর্কে চিন্তা করা সঠিক সময় নয়। এটি সঠিক সময় নয়।”
ব্রাজিলিয়ান কাপ ব্যতীত পামিরাস তাদের ফোকাস ব্রাসিলিরিও এবং লিবার্টাদোরের দিকে পরিচালিত করে, যেখানে তারা পরের সপ্তাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রবিবার এটি অ্যালিয়ানজ পার্কে সেরির মুখোমুখি। বৃহস্পতিবার, তিনি কন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের রাউন্ডের প্রথম খেলায় কলেজ ছাত্রের মুখোমুখি হতে পেরুর লিমা ভ্রমণ করেন।