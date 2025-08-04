পাম্মিরাস হোল্ডারদের বাঁচায় এবং করিন্থীয়দের সাথে ডার্বির আগে ভিটেরিয়ার বিপক্ষে ড্র শুরু করে

টাইম আলভিভারড এখন ব্রাজিলিয়ান কাপে 16 এর রাউন্ডে নেতিবাচক স্কোরকে বিপরীত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন; গেমটি অ্যালিয়ানজ পার্কে রয়েছে
একটি রিজার্ভ দলের সাথে, পামিরাস এর সাথে বেঁধে বিজয়এই রবিবার, ব্যারাদোতে, সালভাদোরে, 2-2, 18 তম রাউন্ডের জন্য বৈধ একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। ফলস্বরূপ, আলভিভার্ড দলটি প্রতিযোগিতার নেতা ফ্ল্যামেঙ্গো এবং ক্রুজিরোর পিছনে চারটি পয়েন্টে চলে গেছে।
সাত মিনিটে, বাহিয়ান গোলে বিপদ ডেকে নেওয়ার জন্য এমিলিয়ানো মার্টিনেজের পালা। হোম দল, এমনকি বলের সাথে দীর্ঘ সময় না পেয়েও প্রথম দশ মিনিটের পরে ম্যাচটির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যখন পামেমেরেন্স দল প্রযুক্তিগত অক্ষমতা উপস্থাপন করতে শুরু করেছিল।
দলগুলি আক্রমণকারী মাঠে ঘুরে দেখার সাথে সাথে গেমটি আরও সুষম। অভিজ্ঞ রেনাটো কায়েজার এবং ওসভাল্ডো ভাল নাটক তৈরি করেছিলেন, তবে মার্সেলো লম্বা দ্বারা রক্ষিত গোলটিতে এমনকি বড় বিপদও নেননি। প্রতিরক্ষামূলক খাতগুলি, প্রথম পর্যায়ের মাঝামাঝি সময়ে, আক্রমণগুলির উপর সুবিধা নিয়েছিল।
25 মিনিটে, রেনাটো কায়জার এবং ওসভাল্ডো আবার পামেমেরেন্স প্রতিরক্ষা বিরক্ত করেছিল, কিন্তু এবার তারা শেষ করে মার্সেলো লম্বাকে ভয় পেয়েছিল। বাহিয়ান দলটি পামিরাসের বিভিন্ন ভুলের সুযোগ নিয়ে চাপতে শুরু করে।
গেমের প্রথম লক্ষ্য, 33 মিনিটে, অ্যালানের পাস ত্রুটিতে শুরু হয়েছিল। রোনাল্ড লোপস রেনাটো কায়জার চালু করার সুযোগ নিয়েছিলেন, যিনি স্বাগতিকদের জন্য ১-০ ব্যবধানে ক্র্যাশ করেছিলেন। এটি ছিল ব্রাসিলিরিওতে স্ট্রাইকারের পঞ্চম গোল।
ভিটরিয়া পামেমিরাসের খারাপ মুহুর্তের সুযোগ নিয়েছিল এবং প্রায় দ্বিতীয় গোলটি করে। মার্সেলো লোম্বা 40 মিনিটের এক শক্তিশালী ফিনিশিংয়ে দুর্দান্ত সঞ্চয় করেছিলেন। আবেল ফেরেরির দল প্রথমার্ধটি খুব খারাপভাবে শেষ করে।
দ্বিতীয়ার্ধটি আক্রমণে নৈতিকতার সাথে জয়ের সাথে শুরু হয়। চাপযুক্ত, পামিরাস কাউন্টারগলপস চেষ্টা করেছিল এবং ফ্লাকো লোপেজ ফিনিসটি মিস করেছে। হোম টিম ওসভাল্ডোর অনুপ্রেরণামূলক রাতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যিনি একা আলভিভারড কোয়ার্টারব্যাককে বিরক্ত করেছিলেন।
তবে যিনি দ্বিতীয় বাহিয়ান গোলটি চিহ্নিত করেছেন তিনি হলেন এরিক। আক্রমণকারীটি ডান থেকে বলটি নিয়েছিল, মাঝখানে কেটে ফেলেছিল এবং 19 মিনিটে 2-0 করতে সুন্দরকে পরাজিত করেছিল। পামিরাসের প্রতিক্রিয়া বেঞ্চ থেকে এসেছিল। সোসা এবং ফ্যাসুন্ডো টরেস মাঠে প্রবেশ করেছিলেন, উপস্থাপিত এবং প্রথমটি পেনাল্টির মুখোমুখি হয়েছিল। পিকেরেজ হিট এবং 24 এ হ্রাস পেয়েছে।
গেমের ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করা হয়েছিল, পামিরাস সহ, এমনকি খুব অনুপ্রেরণা ছাড়াই, আক্রমণটি সন্ধান করে, এলাকায় উত্থাপিত বলগুলি অপব্যবহার করে। ভিটরিয়া লক হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিপক্ষের ত্রুটিতে অভিনয় করতে শুরু করে। তবে 40 মিনিটে সোসা পেরিয়ে ফ্লাকো লোপেজ আঁকতে গেল।
সেখান থেকে শেষ অবধি, পামিরাসগুলি পালা সন্ধানে চেপেছিল, যখন ভিটরিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং লজ্জাজনকভাবে পাল্টা আক্রমণগুলি চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থভাবে।
প্রযুক্তিগত ফাইল
ভিটরিয়া 2 এক্স 2 পামিরাস
- বিজয় – লুকাস আর্চঞ্জেল; রাউল ক্যাসারেস (ক্লাউডিনহো), লুকাস হাল্টার, জেড মার্কোস এবং মায়কন; বারালহাস, পেপ এবং রোনাল্ড লোপস (রবেন ইসমাইল); এরিক (ফ্যাব্রি), রেনাটো কায়জার (রেনজো ল্যাপেজ) এবং ওসভাল্ডো (ইডিইউ)। প্রযুক্তিগত: ফেবিও ক্যারিল।
- খেজুর গাছ – মার্সেলো লম্বা; মার্কোস রোচা, মাইকেল, বেনেডেটি এবং ভ্যান্ডারলান (পিকেরেজ); এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, রাফেল ভিগা (লুকাস ইভানজেলিস্টা) এবং অ্যালান (রামন সোসা); থ্যালিস (ভিটার রোক), ফ্লাকো ল্যাপেজ এবং লুইঘি (ফ্যাকুন্ডো টরেস)। প্রযুক্তিগত: আবেল ফেরেরিরা।
- লক্ষ্য – প্রথমার্ধে রেনাটো কায়জার 33 মিনিট। 19 বছর বয়সী এরিক, পিকেরেজ 24 এবং দ্বিতীয়টির 40 এ ফ্লাকো ল্যাপেজ।
- হলুদ কার্ড – মাইকেল, এরিক, রেনজো ল্যাপেজ, ওয়েভারটন এবং লুকাস হাল্টার।
- সালিস – ডেভিড ডি অলিভিরা লেসারদা (গুলি)।
- আয় এবং জনসাধারণ – প্রকাশ করা হয়নি।
- স্থানীয় – ব্যারাদো, সালভাদোরে (বিএ)।